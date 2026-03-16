Đời sống

Đà Lạt tháng 3: Phố núi dịu dàng mùa hoa phượng tím

Lâm Viên
Lâm Viên
16/03/2026 19:35 GMT+7

Tháng 3, Đà Lạt bước vào mùa hoa phượng tím. Sắc tím dịu dàng phủ nhiều con đường, tạo nên vẻ lãng mạn rất riêng của phố núi.

Khoảng tháng 3 đến tháng 4 hằng năm, sau khi mùa hoa mai anh đào khép lại, phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng) lại khoác lên mình gam màu trầm lắng, lãng mạn của hoa phượng tím.

Đà Lạt tháng 3 đằm thắm sắc hoa phượng tím - Ảnh 1.

Từ tháng 3, phố núi Đà Lạt khoác lên mình gam màu trầm lắng, lãng mạn của hoa phượng tím

Phượng tím vào độ nở rộ thành từng chùm nhỏ hình chuông, buông rủ trên cành, nhuộm tím phố núi một vẻ mơ màng. Không rực rỡ như mai anh đào, cũng không nồng nàn như dã quỳ cuối thu, phượng tím mang vẻ đẹp trầm lắng, nhẹ nhàng, khiến nhiều người liên tưởng đến nét lãng mạn rất riêng của Đà Lạt.

Đà Lạt tháng 3 đằm thắm sắc hoa phượng tím - Ảnh 2.

Phượng tím mang vẻ đẹp trầm lắng, nhẹ nhàng

Trên các tuyến đường quen thuộc như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú…, sắc tím phượng như làm dịu nhịp sống vốn chậm rãi của phố núi. Dưới tán hoa, nhiều du khách thong thả dạo bước, chụp ảnh, tận hưởng không khí se lạnh và vẻ đẹp bình yên của phố núi.

Đà Lạt tháng 3 đằm thắm sắc hoa phượng tím - Ảnh 3.

Sắc tím phượng như làm dịu nhịp sống vốn chậm rãi của phố núi Đà Lạt

Từ những cây phượng tím đầu tiên được đưa về trồng thử nghiệm cách đây hơn nửa thế kỷ, loài hoa có nguồn gốc Nam Mỹ dần bén rễ trên cao nguyên và trở thành một trong những biểu tượng lãng mạn của Đà Lạt, nối tiếp mùa mai anh đào rực rỡ sắc xuân.

Đà Lạt tháng 3 đằm thắm sắc hoa phượng tím - Ảnh 4.

Phượng tím trở thành một trong những biểu tượng lãng mạn của Đà Lạt, nối tiếp mùa mai anh đào rực rỡ sắc xuân

Phượng tím có tên khoa học Jacaranda mimosifolia, nguồn gốc từ Nam Mỹ. Theo nhiều tài liệu, loài cây này được đưa về trồng thử nghiệm tại Đà Lạt từ những năm 1960. Người có công đầu đưa phượng tím về Đà Lạt được cho là kỹ sư nông học Lương Văn Sáu. Ông mang hạt giống từ nước ngoài về gieo trồng, phù hợp với khí hậu ôn hòa của cao nguyên Lâm Viên.

Đà Lạt tháng 3 đằm thắm sắc hoa phượng tím - Ảnh 5.

Phượng tím có nguồn gốc từ Nam Mỹ, được đưa về trồng thử nghiệm tại Đà Lạt từ những năm 1960

Những năm đầu, phượng tím phát triển khá chậm và việc nhân giống không dễ dàng. Tuy vậy, nhờ điều kiện khí hậu mát mẻ quanh năm của Đà Lạt, loài cây này dần thích nghi, sinh trưởng và được trồng thêm ở nhiều tuyến đường, công viên Yersin và khuôn viên các trường học.

Đà Lạt tháng 3 đằm thắm sắc hoa phượng tím - Ảnh 6.

Phượng tím - một nét rất riêng mà du khách vẫn thường tìm kiếm khi đến với phố núi Đà Lạt

Nếu mai anh đào là tín hiệu báo xuân rạo rực, thì phượng tím lại là khoảng lặng dịu dàng của Đà Lạt sau mùa hội hoa. Sắc tím ấy không chỉ làm đẹp thêm cho Đà Lạt mà còn gợi lên trong lòng người cảm giác bâng khuâng, lãng mạn, một nét rất riêng mà du khách vẫn thường tìm kiếm khi đến với phố núi Đà Lạt.

Đà Lạt tháng 3 đằm thắm sắc hoa phượng tím - Ảnh 8.

Phượng tím - khoảng lặng dịu dàng của Đà Lạt

Đà Lạt tháng 3 đằm thắm sắc hoa phượng tím - Ảnh 9.

Phượng tím lặng lẽ bên biệt thự Đà Lạt

Đà Lạt tháng 3 đằm thắm sắc hoa phượng tím - Ảnh 10.

Phượng tím trên đường 3 Tháng 2, phường Xuân Hưởng - Đà Lạt

Đà Lạt tháng 3 đằm thắm sắc hoa phượng tím - Ảnh 11.

Chợ Đà Lạt tháng 3

Đà Lạt tháng 3 đằm thắm sắc hoa phượng tím - Ảnh 12.

Phố núi Đà Lạt đằm thắm sắc tím

Đà Lạt tháng 3 đằm thắm sắc hoa phượng tím - Ảnh 13.

Đà Lạt rợp bóng phượng tím

Đà Lạt tháng 3 đằm thắm sắc hoa phượng tím - Ảnh 15.

Đà Lạt dịu dàng phượng tím

Đà Lạt tháng 3 đằm thắm sắc hoa phượng tím - Ảnh 17.

Phượng tím gợi lên trong lòng người cảm giác bâng khuâng, lãng mạn...

Mùa hoa mai anh đào Đà Lạt xuân 2026 đẹp chưa từng có

Mùa hoa mai anh đào Đà Lạt xuân 2026 đẹp chưa từng có

Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 khép lại sau những ngày rộn ràng, nhưng sắc hoa, nhịp người và cảm xúc thì vẫn còn neo lại trên từng con dốc, bên mặt hồ Xuân Hương lặng sóng, trong ánh mắt những người đã kịp yêu thêm một mùa xuân phố núi.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
