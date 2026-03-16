Đà Lạt tháng 3: Phố núi dịu dàng mùa hoa phượng tím

Khoảng tháng 3 đến tháng 4 hằng năm, sau khi mùa hoa mai anh đào khép lại, phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng) lại khoác lên mình gam màu trầm lắng, lãng mạn của hoa phượng tím.

Phượng tím vào độ nở rộ thành từng chùm nhỏ hình chuông, buông rủ trên cành, nhuộm tím phố núi một vẻ mơ màng. Không rực rỡ như mai anh đào, cũng không nồng nàn như dã quỳ cuối thu, phượng tím mang vẻ đẹp trầm lắng, nhẹ nhàng, khiến nhiều người liên tưởng đến nét lãng mạn rất riêng của Đà Lạt.

Trên các tuyến đường quen thuộc như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú…, sắc tím phượng như làm dịu nhịp sống vốn chậm rãi của phố núi. Dưới tán hoa, nhiều du khách thong thả dạo bước, chụp ảnh, tận hưởng không khí se lạnh và vẻ đẹp bình yên của phố núi.

Từ những cây phượng tím đầu tiên được đưa về trồng thử nghiệm cách đây hơn nửa thế kỷ, loài hoa có nguồn gốc Nam Mỹ dần bén rễ trên cao nguyên và trở thành một trong những biểu tượng lãng mạn của Đà Lạt, nối tiếp mùa mai anh đào rực rỡ sắc xuân.

Phượng tím có tên khoa học Jacaranda mimosifolia, nguồn gốc từ Nam Mỹ. Theo nhiều tài liệu, loài cây này được đưa về trồng thử nghiệm tại Đà Lạt từ những năm 1960. Người có công đầu đưa phượng tím về Đà Lạt được cho là kỹ sư nông học Lương Văn Sáu. Ông mang hạt giống từ nước ngoài về gieo trồng, phù hợp với khí hậu ôn hòa của cao nguyên Lâm Viên.

Những năm đầu, phượng tím phát triển khá chậm và việc nhân giống không dễ dàng. Tuy vậy, nhờ điều kiện khí hậu mát mẻ quanh năm của Đà Lạt, loài cây này dần thích nghi, sinh trưởng và được trồng thêm ở nhiều tuyến đường, công viên Yersin và khuôn viên các trường học.

Nếu mai anh đào là tín hiệu báo xuân rạo rực, thì phượng tím lại là khoảng lặng dịu dàng của Đà Lạt sau mùa hội hoa. Sắc tím ấy không chỉ làm đẹp thêm cho Đà Lạt mà còn gợi lên trong lòng người cảm giác bâng khuâng, lãng mạn, một nét rất riêng mà du khách vẫn thường tìm kiếm khi đến với phố núi Đà Lạt.

