Phường Lâm Viên - Đà Lạt xây phần mềm phục vụ ngày hội bầu cử Quốc hội

Chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp vào ngày 15.3 tới, phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã chủ động xây dựng phần mềm quản lý danh sách cử tri và theo dõi tiến độ bầu cử. Đây được xem là bước đi mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước ở cấp cơ sở.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lâm Viên Đà Lạt, nơi quản trị phần mềm quản lý danh sách cử tri và theo dõi tiến độ bầu cử ẢNH: LÂM VIÊN

Tiên phong xây dựng phần mềm phục vụ bầu cử

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tại Lâm Đồng - một đơn vị cấp phường, xã chủ động xây dựng phần mềm phục vụ riêng cho công tác bầu cử. Hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ quản lý danh sách cử tri, cập nhật tiến độ tham gia bỏ phiếu và tổng hợp tình hình bầu cử theo thời gian thực.

Theo lãnh đạo phường Lâm Viên - Đà Lạt, việc ứng dụng phần mềm không chỉ giúp giảm khối lượng công việc thủ công cho các tổ bầu cử mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác trong quá trình tổng hợp số liệu. Đồng thời, hệ thống cũng giúp lãnh đạo địa phương theo dõi sát tình hình cử tri tham gia bỏ phiếu tại 22 tổ bầu cử trong suốt ngày bầu cử.

Ông Nguyễn Thành Đô, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lâm Viên - Đà Lạt, giới thiệu phần mềm phục vụ ngày hội bầu cử ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Nguyễn Thành Đô, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lâm Viên - Đà Lạt, cho biết phần mềm được xây dựng nhằm phục vụ việc quản lý, tra cứu và cập nhật trạng thái cử tri tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử trên địa bàn.

“Trước đây, việc theo dõi tiến độ bầu cử chủ yếu thực hiện bằng phương pháp thủ công hoặc tổng hợp số liệu từ nhiều nguồn khác nhau nên đôi khi mất nhiều thời gian. Với hệ thống phần mềm này, dữ liệu được cập nhật trực tiếp từ các tổ bầu cử, giúp việc tổng hợp và theo dõi diễn ra nhanh chóng, chính xác hơn”, ông Đô nói.

Theo ông Đô, phần mềm được thiết kế hoạt động trên nền tảng website nội bộ, cho phép các điểm bầu cử truy cập và cập nhật dữ liệu đồng thời thông qua mạng LAN. Hệ thống có khả năng quản lý quy mô lớn, có thể phục vụ tối đa khoảng 50.000 cử tri và cho phép nhiều điểm nhập liệu cùng lúc.

Những ưu điểm nổi bật của hệ thống

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống là khả năng tra cứu cử tri nhanh chóng. Người sử dụng có thể tìm kiếm theo họ tên hoặc địa chỉ cư trú; đặc biệt, hệ thống cho phép tìm kiếm không cần dấu tiếng Việt, giúp cán bộ tổ bầu cử tra cứu thuận tiện ngay cả khi dữ liệu lớn.

Sau khi cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, cán bộ tổ bầu cử có thể cập nhật trạng thái “đã bầu” trực tiếp trên hệ thống. Danh sách cử tri đã tham gia bầu cử sẽ được hiển thị bằng màu sắc khác biệt, giúp việc theo dõi và kiểm soát trở nên dễ dàng, trực quan hơn.

Phần mềm theo dõi tiến độ bầu cử của 22 tổ trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh đó, phần mềm còn tự động thống kê tổng số cử tri của từng tổ bầu cử, số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu và tỷ lệ hoàn thành. Toàn bộ dữ liệu được hiển thị dưới dạng bảng tổng hợp và biểu đồ trực quan, cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Đáng chú ý, hệ thống còn tích hợp bảng điều khiển (dashboard) tổng hợp. Thông qua đó, lãnh đạo địa phương có thể theo dõi tiến độ bầu cử của từng tổ, so sánh tỷ lệ cử tri tham gia giữa các khu vực và nắm bắt tỷ lệ chung của toàn địa bàn.

Nhờ vậy, nếu phát hiện khu vực có tỷ lệ cử tri tham gia thấp, lãnh đạo có thể kịp thời chỉ đạo các tổ bầu cử tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bỏ phiếu.

Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ xuất báo cáo danh sách cử tri chưa tham gia bỏ phiếu. Danh sách này giúp các tổ bầu cử chủ động liên hệ, vận động cử tri đi bỏ phiếu, góp phần nâng cao tỷ lệ tham gia.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lâm Viên – Đà Lạt, nơi xây dựng phần mềm phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND ẢNH: LÂM VIÊN

Hệ thống được thiết kế với cơ chế phân quyền rõ ràng nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu. Theo đó, tài khoản quản trị (Admin) có quyền quản lý toàn bộ dữ liệu, nhập danh sách cử tri và theo dõi tiến độ chung. Tài khoản của các tổ bầu cử chỉ được phép tra cứu và cập nhật trạng thái cử tri thuộc tổ phụ trách, trong khi tài khoản lãnh đạo có thể truy cập bảng điều khiển tổng thể để theo dõi tình hình chung của toàn địa bàn.

Theo UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, việc chủ động xây dựng phần mềm phục vụ bầu cử không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức mà còn thể hiện bước chuyển trong tiến trình chuyển đổi số ở cấp cơ sở.

Phần mềm phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND của phường Lâm Viên – Đà Lạt được xem là một hướng tiếp cận mới giúp việc điều hành hiệu quả hơn. ẢNH: LÂM VIÊN

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang thúc đẩy xây dựng chính quyền số, mô hình của phường Lâm Viên - Đà Lạt được xem là một hướng tiếp cận mới, tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ở cấp cơ sở.

Nếu được vận hành hiệu quả trong kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND, hệ thống phần mềm này có thể trở thành mô hình tham khảo cho các địa phương khác trong tỉnh khi tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng, góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước ngay từ cấp cơ sở.