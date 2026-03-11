Lâm Đồng: Xăng dầu tăng tới 40%, nhà xe tính tăng giá vận chuyển

Xăng dầu tăng mạnh, chi phí vận tải đội cao

Ông Nguyễn Trung, chủ xe khách hợp đồng chạy tuyến Phan Thiết (Lâm Đồng) - TP.HCM với 4 xe, cho biết giá xăng dầu tăng đang khiến chi phí hoạt động của nhà xe đội lên đáng kể.

Theo ông Trung, mỗi chuyến xe khứ hồi Phan Thiết - TP.HCM hiện phải bù thêm khoảng 900.000 - 1,2 triệu đồng tiền nhiên liệu cho mỗi xe. Nếu giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao, mỗi tháng chi phí nhiên liệu của nhà xe có thể tăng thêm hàng chục triệu đồng.

“Chưa kể hai tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Dầu Giây - Long Thành - TP.HCM cũng tốn hơn 200.000 đồng tiền phí mỗi lượt. Với chi phí tăng như vậy, nhà xe chỉ còn cách điều chỉnh tăng giá vé để bù đắp”, ông Trung nói.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Công ty vận tải hành khách Thanh Lịch (phường Phú Thủy, Lâm Đồng), cho hay chi phí nhiên liệu cho tuyến Phan Thiết - Đà Lạt tăng vọt. Trước đây, mỗi xe giường nằm loại 45 chỗ chỉ đổ khoảng 4,3 triệu đồng tiền dầu, nay phải chi tới 7,3 triệu đồng mới đủ chạy một chuyến.

Các doanh nghiệp vận tải hành khách than tiền dầu tăng cao khiến mỗi chuyến xe đều bị lỗ ẢNH: QUẾ HÀ

“Đối với tuyến Phan Thiết - Buôn Ma Thuột, trước đây mỗi xe chỉ tốn khoảng 5,5 triệu đồng tiền dầu cho một chuyến, nhưng nay phải chi tới 9 triệu đồng mới đủ chạy. Giá dầu tăng mạnh khiến chi phí vận hành đội lên đáng kể. Nếu không điều chỉnh giá vé, doanh nghiệp sẽ lỗ nặng. Vì vậy, chúng tôi đã kiến nghị cơ quan quản lý cho phép điều chỉnh giá vận tải hành khách để bù đắp chi phí”, ông Hiền chia sẻ.

Chị Minh Thư (ở phường Hàm Thắng, Lâm Đồng), cho biết chị thường xuyên đi TP.HCM thăm cháu bằng dịch vụ “xe gọi” tuyến Phan Thiết - TP.HCM.

Theo chị Thư, trước khi giá xăng dầu tăng, mỗi chuyến xe chỉ khoảng 250.000 - 300.000 đồng và được đưa đón tận nhà. Tuy nhiên, thời gian gần đây giá vé đã tăng thêm khoảng 50.000 đồng mỗi lượt. Thậm chí có lúc nhà xe không chở tới tận nhà như trước, với lý do kẹt xe.

Giá xăng dầu tăng cao khiến hành khách phải chịu vé cao hơn ẢNH: QUẾ HÀ

Nếu kéo dài thì các mặt hàng như lúa, gạo cũng tăng theo

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng Phạm Quốc Hùng nhận định, trước mắt việc giá xăng dầu tăng gây áp lực trực tiếp lên ngành vận tải và logistics. Vì vậy, giá vận tải hành khách và vận chuyển hàng hóa sẽ chịu tác động ngay lập tức. Theo ông Hùng, khi chi phí nhiên liệu tăng, các doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh giá vé, khiến hành khách phải trả mức giá cao hơn để bù đắp chi phí.

“Nếu tình trạng này kéo dài, tác động sẽ lan sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Chẳng hạn các loại máy móc phục vụ nông nghiệp đều sử dụng nhiên liệu dầu nên chi phí vận hành sẽ tăng theo. Từ đó kéo theo chi phí xay xát, vận chuyển lúa gạo tăng, khiến giá nhiều mặt hàng có nguy cơ tăng theo. Chưa kể giá dầu tăng mạnh còn có thể ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của địa phương”, ông Hùng nhìn nhận.

Còn ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), cho rằng giá xăng dầu tăng, cộng với việc thu phí toàn tuyến cao tốc, đang khiến chi phí logistics tăng mạnh. Điều này kéo theo chi phí nhập nguyên vật liệu đầu vào và vận chuyển hàng hóa đầu ra của doanh nghiệp đều bị đội lên.

Giá xăng dầu tăng cao khiến các doanh nghiệp phải tính toán lại chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành ẢNH: QUẾ HÀ

“Chúng tôi cũng lo ngại giá khí đốt có thể tăng theo. Tại nhà máy gạch men của doanh nghiệp, chi phí nhiên liệu cho hệ thống lò nung đã tăng mạnh, buộc chúng tôi phải tính toán lại bài toán cân đối chi phí”, ông Nguyễn Hữu Thành nói.

Theo ông Thành, biến động giá năng lượng và xăng dầu đang tạo áp lực lớn lên hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp buộc phải tái cấu trúc chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời tối ưu khâu vận chuyển và logistics, cắt giảm những khoản chi chưa thật sự cần thiết trong chuỗi cung ứng.

“Doanh nghiệp phải chủ động tiết kiệm chi phí và xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt để thích ứng với biến động của thị trường”, ông Thành nói.

Ông Thành cũng bày tỏ mong muốn chính quyền và các cơ quan chức năng sớm có những giải pháp đồng bộ nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng, hiện một số loại hình kinh doanh vận tải đã bắt đầu điều chỉnh tăng giá. Đối với các loại xe vận tải hành khách có niêm yết giá, doanh nghiệp phải thực hiện kê khai lại biểu giá theo đúng quy định.

“Giá vé chắc chắn sẽ tăng do chi phí nhiên liệu tăng mạnh, có mặt hàng xăng dầu tăng tới 40%. Vì vậy, doanh nghiệp vận tải buộc phải điều chỉnh giá cho phù hợp”, một lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết.