Giá xăng dầu tăng mạnh từ 10.3, có loại tăng 3.380 đồng/lít

Ngày 10.3, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu trong nước, có sử dụng Quỹ Bình ổn để "hạ nhiệt", kìm hãm đà tăng của các sản phẩm xăng dầu sau 3 kỳ tăng mạnh do ảnh hưởng, tác động từ xung đột quân sự ở Trung Đông.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ ngày 10.3 ẢNH: PHAN HẬU

Cụ thể, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu mazut ở mức 4.000 đồng/lít; riêng dầu diesel ở mức 5.000 đồng/lít.

Theo đó, từ 23 giờ 45 ngày 10.3, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 26.570 đồng/lít, tăng 1.344 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 5,33%, thấp hơn xăng RON 95 là 2.550 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 29.120 đồng/lít, tăng 2.073 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 7,66%.

Giá dầu diesel không cao hơn 30.717 đồng/lít, tăng 478 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 1,58%.

Giá dầu hỏa không cao hơn 32.385 đồng/lít, giảm 2.706 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, tương đương giảm 7,71%.

Giá dầu mazut không cao hơn 24.707 đồng/kg, tăng 3.380 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 15,85%.

Cũng theo Bộ Công thương, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường kỳ này (ngày 10.3) so với hiện hành (kỳ điều hành trước liền kề, ngày 7.3) sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 ở mức 30.570 đồng/lít, tăng 5.344 đồng/lít, tương đương tăng 21,18%. Xăng RON 95 ở mức 33.120 đồng/lít, tăng 6.073 đồng/lít, tương đương tăng 22,45%.

Giá dầu diesel ở mức 35.717 đồng/lít, tăng 5.478 đồng/lít, tương đương tăng 18,12%; dầu hỏa ở mức 36.385 đồng/lít, tăng 1.294 đồng/lít, tương đương tăng 3,69%; dầu mazut ở mức 28.707 đồng/kg, tăng 7.380 đồng/kg, tương đương tăng 34,6%.

Cũng theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành, từ ngày 7 - 9.3 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra. Các quốc gia xuất khẩu dầu ở khu vực vùng Vịnh đều cắt giảm sản lượng khai thác do việc xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn dẫn tới các kho chứa bị lấp đầy; tâm lý tích trữ nhiên liệu đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia…Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 9.3 tiếp tục tăng cao.

Theo quy định, giá xăng dầu sẽ được điều hành theo chu kỳ 7 ngày/tuần, vào ngày thứ 5 hằng tuần. Tuy nhiên, trước biến động giá xăng dầu thế giới do ảnh hưởng từ xung đột quân sự ở Trung Đông, ngày 6.3, Chính phủ đã ban hành hành Nghị quyết 36 bổ sung cơ chế linh hoạt, cho phép điều chỉnh giá xăng dầu ngay khi giá cơ sở tăng trên 7%, nhằm hài hòa lợi ích để doanh nghiệp tránh lỗ, dẫn tới găm hàng hoặc giảm nguồn cung khiến thị trường thiếu hụt xăng dầu.

Bộ Công thương đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, liên bộ Công thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.