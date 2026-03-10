Bộ Công thương tiếp tục thông tin về các biện pháp đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường xăng dầu trong nước trong đêm 9.3. Theo Bộ Công thương, để "hạ nhiệt" giá xăng dầu sau 2 lần "tăng sốc" ảnh hưởng từ xung đột quân sự ở Trung Đông, bộ này đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và trình Chính phủ áp dụng các phương án bình ổn giá trong đó có sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đường dây nóng phản ánh cây xăng ngừng bán, bán sai giá xăng dầu niêm yết

Liên Bộ Công thương - Tài chính đề xuất sử dụng Quỹ Bình ổn để "hạ nhiệt" giá xăng dầu ẢNH: PHAN HẬU

Bộ Công thương phối hợp với các bộ, ngành báo cáo Chính phủ đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường và các biện pháp khác nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế.

Trong những ngày qua, Bộ Công thương đã xây dựng các kế hoạch, phương án kiểm soát tình hình; chỉ đạo, đôn đốc các nhà máy lọc dầu và toàn bộ chuỗi cung ứng xăng dầu cả nước, từ thương nhân đầu mối - phân phối - bán lẻ, tập trung tìm kiếm nguồn xăng dầu mới, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh để đảm bảo cung ứng xăng dầu ra thị trường.

Tuy nhiên, Bộ Công thương mong muốn người dân và doanh nghiệp thấu hiểu khó khăn, đồng thuận với chủ trương điều hành thị trường xăng dầu, không hoang mang, không mua tích trữ gây mất cân đối cung - cầu cục bộ.

Các doanh nghiệp tuyệt đối không lợi dụng tình hình để đầu cơ, tích trữ xăng dầu trái phép; hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt, ảnh hưởng đến cộng đồng.

Đề xuất chi Quỹ Bình ổn để 'hạ nhiệt' giá xăng dầu

Khi phát hiện cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng không lý do, bán sai giá niêm yết hoặc có dấu hiệu găm hàng, người dân cần chủ động phản ánh đến Bộ Công thương thông qua đường dây nóng của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước 1900888655 hoặc Chi cục Quản lý thị trường ở địa phương để kịp thời xử lý.

Bộ Công thương cũng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp áp dụng các biện pháp tiết kiệm xăng dầu như hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân khi không cần thiết; ưu tiên đi chung xe, sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe đạp cho quãng đường ngắn; cân nhắc sử dụng xe điện, xe hybrid hoặc phương tiện sử dụng nhiên liệu sinh học E5, E10 theo lộ trình từ ngày 1.6. Các cơ quan, doanh nghiệp khuyến khích làm việc từ xa khi có thể để giảm nhu cầu đi lại, vận chuyển.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 5.600 tỉ đồng

Theo thông tin từ Bộ Công thương, đến cuối tháng 9, Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối còn dư hơn 5.617 tỉ đồng.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước, do các thương nhân đầu mối xăng dầu trích lập, chi sử dụng theo điều hành giá của liên bộ Công thương - Tài chính và đặt tại tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Theo quy định, toàn bộ nguồn trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu được sử dụng vào mục đích điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá xăng dầu trong nước và được quản lý theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ Công thương.

Trong suốt năm 2025 và từ đầu năm 2026 đến nay, liên Bộ Công thương - Tài chính chưa sử dụng công cụ này để trong các kỳ điều hành giá xăng dầu hàng tuần. Dù từ ngày 26.2 đến nay, giá xăng dầu đã có 3 lần điều chỉnh với mức tăng rất cao. So sánh giá xăng trong kỳ điều hành ngày 5.3 và ngày 7.3 tăng từ 3.777 - 4.707 đồng/lít. Giá dầu tăng từ 3.831 - 8.490 đồng/lít/kg.