Lâm Đồng chưa phát hiện tình trạng găm xăng dầu

Lâm Viên
Lâm Viên
08/03/2026 18:51 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu, Lâm Đồng đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng găm hàng, bán cầm chừng gây xáo trộn thị trường.

Ngày 8.3, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng) tiến hành kiểm tra một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Kết quả kiểm tra cho thấy chỉ có một cửa hàng xăng dầu tại khu vực xã Nam Hà tạm ngưng bán xăng, nguyên nhân được xác định là do hết hàng chứ không phải găm hàng chờ tăng giá.

Lâm Đồng chưa phát hiện tình trạng găm xăng dầu- Ảnh 1.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hoạt động của các cây xăng

ẢNH: LV

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tiếp tục duy trì hoạt động bán hàng bình thường, niêm yết giá đúng quy định và đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu của người dân.

Theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây giá xăng dầu trong nước có xu hướng tăng do tác động từ thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt là những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông.

Trước tình hình trên, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường tăng cường bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến cung - cầu, giá bán xăng dầu tại các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống cửa hàng bán lẻ trên toàn tỉnh. Thông tin về nguy cơ nguồn cung bị ảnh hưởng khiến một số người dân lo lắng, mang can đến các cửa hàng xăng dầu để mua dự trữ.

Lâm Đồng chưa phát hiện tình trạng găm xăng dầu- Ảnh 2.

Lâm Đồng chưa phát hiện tình trạng găm hàng xăng dầu

ẢNH: LV


Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, sau thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu lúc 15 giờ ngày 7.3, một số cửa hàng có biểu hiện bán hạn chế số lượng cho khách hàng. Cùng với đó, tại một số cửa hàng bán lẻ trên địa bàn xuất hiện tình trạng bán xăng với số lượng hạn chế cho mỗi phương tiện, như xe máy chỉ được mua khoảng 30.000 - 50.000 đồng/lần, ô tô khoảng 200.000 - 300.000 đồng. Điều này khiến nhiều người dân bức xúc và làm dấy lên lo ngại về khả năng khan hiếm nguồn cung. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, chưa phát hiện trường hợp găm hàng hoặc cố tình ngừng bán khi vẫn còn nguồn cung.

Ông Phan Văn Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vừa kiểm tra vừa nắm tình hình thị trường nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Lâm Đồng chưa phát hiện tình trạng găm xăng dầu- Ảnh 3.

Quản lý thị trường Lâm Đồng vừa kiểm tra vừa nắm tình hình thị trường nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

ẢNH: LV

Ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, chỉ đạo, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải duy trì hoạt động kinh doanh liên tục theo giấy phép đã được cấp. Trường hợp tạm ngừng bán vì lý do sửa chữa, hết hàng hoặc các nguyên nhân khách quan khác phải báo cáo và được cơ quan quản lý chấp thuận.

"Các hành vi tự ý ngừng bán khi chưa được phép, găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc bán không đúng giá niêm yết nếu bị phát hiện sẽ bị lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Út nhấn mạnh.

Tin liên quan

Sau giá xăng, đến lượt giá gas được điều chỉnh tăng mạnh

Sau giá xăng, đến lượt giá gas được điều chỉnh tăng mạnh

Sáng 8.3, nhiều đại lý kinh doanh gas cho biết, giá gas được điều chỉnh tăng mạnh theo giá thế giới và chi phí vận tải nội địa tăng.

Xem thêm bình luận