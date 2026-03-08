Bán xăng dầu 'nhỏ giọt' có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Bộ Tư pháp mới đây công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, nhằm thay thế cho Nghị định 99/2020.

Dự thảo nghị định do Bộ Công thương chủ trì soạn thảo.

Bộ Công thương đề xuất sửa đổi một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (ảnh minh họa) ẢNH: PHẠM HỮU

Tăng phạt tiền với vi phạm về pha chế xăng dầu

Bộ Công thương cho hay, qua 5 năm thi hành Nghị định 99/2020 đã phát sinh một số bất cập trong quy định về hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với một số hành vi vi phạm hành chính có quy định biện pháp quản lý nhà nước thu hồi giấy phép trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Cạnh đó là vướng mắc về xử phạt đối với hành vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu liên quan đến điều kiện của người quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và bảo vệ môi trường.

Chưa kể còn có sự chưa tương đồng giữa hình thức, mức xử phạt với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm…

Do đó, việc xây dựng nghị định mới là cần thiết, nhằm kịp thời khắc phục các nội dung không còn phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, xử lý các hành vi vi phạm hành chính đối với lĩnh vực này.

Tại dự thảo, Bộ Công thương đề xuất sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm về pha chế xăng dầu theo hướng tăng mức xử phạt.

Theo đó, hành vi thực hiện pha chế xăng dầu tại địa điểm không phải nơi sản xuất, xưởng pha chế hoặc kho xăng dầu phục vụ cho nhu cầu xăng dầu nội địa của thương nhân sẽ bị phạt tiền từ 100 - 140 triệu đồng.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm về giá bán xăng dầu và quy trình điều chỉnh giá bán xăng dầu nhằm phù hợp với trách nhiệm, nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu.

Ngoài ra còn sửa đổi, bổ sung thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh; sửa đổi, bổ sung quy định phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo hướng phân định thẩm quyền xử phạt theo lực lượng (không phân định theo từng chức danh)…

Bán xăng dầu "nhỏ giọt" không chính đáng sẽ bị phạt

Một nội dung đáng chú ý khác tại dự thảo, là việc vừa kế thừa, vừa có sự bổ sung về quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến bán lẻ xăng dầu.

Theo đó, mức phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng được áp dụng với hành vi không ghi hoặc không ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng theo quy định.

Mức phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng áp dụng với hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai hoặc các dụng cụ chứa đựng khác trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang (quốc phòng, công an) thuộc địa bàn miền núi, vùng cao theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi không thông báo bằng văn bản (quy định hiện hành là phải đăng ký) về thời gian bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng sẽ áp dụng với hành vi giảm thời gian bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ so với thời gian đã thông báo hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Ngừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.