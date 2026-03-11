Bầu cử Quốc hội: TP.HCM rực rỡ cờ hoa hướng về ngày hội toàn dân

Những ngày này, nhiều tuyến đường tại TP.HCM "khoác áo mới" khi cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được treo trang trọng dọc các trục đường chính đến từng khu dân cư.
Sắc đỏ rực rỡ của cờ và pano cổ động nổi bật giữa không gian đô thị nhộn nhịp, tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng. Trên các tuyến phố trung tâm, màn hình LED, bảng điện tử cũng liên tục phát các thông điệp tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại nhiều tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám cùng các trục đường dẫn vào khu dân cư ở các phường, xã, hệ thống pano, áp phích tuyên truyền về ngày hội bầu cử được bố trí trang trọng, nổi bật. Tất cả góp phần tạo nên diện mạo tươi mới, rực rỡ, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, người dân trên địa bàn TP.HCM đang bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng đối với cuộc bầu cử sắp tới. Nhiều cử tri cho biết họ đang theo dõi thông tin về các ứng cử viên, và chuẩn bị tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, mong muốn lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, anh Lê Minh Tuấn (39 tuổi, ở phường Sài Gòn) cho biết: "Tôi luôn dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu thật sự có tâm, có tầm, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của người dân".
Trước đó, sáng 6.3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức cuộc họp giao ban báo chí định kỳ, thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đến nay, các đơn vị bầu cử đã niêm yết danh sách ứng cử viên, tổ chức tiếp xúc cử tri (từ ngày 2 - 13.3).
TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, với 64 ứng cử viên để bầu 38 đại biểu. Đồng thời, thành phố chia 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM, từ 208 ứng cử viên sẽ bầu ra 125 đại biểu nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo kế hoạch, cử tri TP.HCM sẽ bỏ phiếu từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 15.3, muộn nhất là 21 giờ. Sau đó, các đơn vị bắt đầu kiểm phiếu, kéo dài 3 ngày, đến ngày 18.3 kết thúc. Trước ngày 25.3, Ủy ban Bầu cử TP.HCM sẽ công bố kết quả bầu cử.
