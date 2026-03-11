Bầu cử Quốc hội: TP.HCM rực rỡ cờ hoa hướng về ngày hội toàn dân

Những ngày này, nhiều tuyến đường tại TP.HCM "khoác áo mới" khi cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được treo trang trọng dọc các trục đường chính đến từng khu dân cư.

Các bảng điện tử và màn hình lớn trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM trình chiếu thông điệp cổ động, hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sắc đỏ rực rỡ của cờ và pano cổ động nổi bật giữa không gian đô thị nhộn nhịp, tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng. Trên các tuyến phố trung tâm, màn hình LED, bảng điện tử cũng liên tục phát các thông điệp tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Những pano, áp phích và khẩu hiệu về bầu cử được bố trí trang trọng trên các trục đường chính, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại nhiều tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám cùng các trục đường dẫn vào khu dân cư ở các phường, xã, hệ thống pano, áp phích tuyên truyền về ngày hội bầu cử được bố trí trang trọng, nổi bật. Tất cả góp phần tạo nên diện mạo tươi mới, rực rỡ, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Các màn hình LED tại khu vực trung tâm TP.HCM liên tục phát thông điệp tuyên truyền về ngày bầu cử ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, người dân trên địa bàn TP.HCM đang bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng đối với cuộc bầu cử sắp tới. Nhiều cử tri cho biết họ đang theo dõi thông tin về các ứng cử viên, và chuẩn bị tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, mong muốn lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.