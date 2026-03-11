Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị Ngày hội bầu cử

Bầu cử Quốc hội: TP.HCM rực rỡ cờ hoa hướng về ngày hội toàn dân

Ngọc Dương
Ngọc Dương
11/03/2026 04:18 GMT+7

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM 'khoác áo mới' với pano, băng rôn rực rỡ; tạo không khí sôi nổi, trang trọng hướng tới ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Những ngày này, nhiều tuyến đường tại TP.HCM "khoác áo mới" khi cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được treo trang trọng dọc các trục đường chính đến từng khu dân cư.

Bầu cử Quốc hội 2026: TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội toàn dân - Ảnh 1.

Các bảng điện tử và màn hình lớn trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM trình chiếu thông điệp cổ động, hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sắc đỏ rực rỡ của cờ và pano cổ động nổi bật giữa không gian đô thị nhộn nhịp, tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng. Trên các tuyến phố trung tâm, màn hình LED, bảng điện tử cũng liên tục phát các thông điệp tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bầu cử Quốc hội 2026: TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội toàn dân - Ảnh 2.

Những pano, áp phích và khẩu hiệu về bầu cử được bố trí trang trọng trên các trục đường chính, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại nhiều tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám cùng các trục đường dẫn vào khu dân cư ở các phường, xã, hệ thống pano, áp phích tuyên truyền về ngày hội bầu cử được bố trí trang trọng, nổi bật. Tất cả góp phần tạo nên diện mạo tươi mới, rực rỡ, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Bầu cử Quốc hội 2026: TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội toàn dân - Ảnh 3.

Các màn hình LED tại khu vực trung tâm TP.HCM liên tục phát thông điệp tuyên truyền về ngày bầu cử

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, người dân trên địa bàn TP.HCM đang bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng đối với cuộc bầu cử sắp tới. Nhiều cử tri cho biết họ đang theo dõi thông tin về các ứng cử viên, và chuẩn bị tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, mong muốn lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Bầu cử Quốc hội 2026: TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội toàn dân - Ảnh 4.

Khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử được hiển thị trên màn hình LED trước Nhà thờ Đức Bà

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, anh Lê Minh Tuấn (39 tuổi, ở phường Sài Gòn) cho biết: "Tôi luôn dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu thật sự có tâm, có tầm, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của người dân".

Trước đó, sáng 6.3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức cuộc họp giao ban báo chí định kỳ, thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đến nay, các đơn vị bầu cử đã niêm yết danh sách ứng cử viên, tổ chức tiếp xúc cử tri (từ ngày 2 - 13.3).

Bầu cử Quốc hội 2026: TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội toàn dân - Ảnh 5.

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử được treo dọc các trục đường lớn tại TP.HCM như Lê Duẩn, Lê Lợi, Đồng Khởi... tạo nên không khí trang trọng, rộn ràng hướng về ngày hội của toàn dân

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bầu cử Quốc hội 2026: TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội toàn dân - Ảnh 6.

Pano, áp phích và khẩu hiệu về bầu cử được bố trí trang trọng tại công trường Công xã Paris

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bầu cử Quốc hội 2026: TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội toàn dân - Ảnh 7.

Không khí ngày hội bầu cử lan tỏa trên từng tuyến phố khi băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được treo nổi bật khắp các khu vực của TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bầu cử Quốc hội 2026: TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội toàn dân - Ảnh 8.

Áp phích khổ lớn tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được treo nổi bật giữa các tòa nhà trên đường Nguyễn Huệ, tạo điểm nhấn thị giác ấn tượng giữa trung tâm thành phố

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bầu cử Quốc hội 2026: TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội toàn dân - Ảnh 9.

Nhiều tranh, ảnh tư liệu về bầu cử Quốc hội và HĐND qua các thời kỳ được trưng bày tại khu vực đường Đồng Khởi, giúp người dân và du khách hiểu thêm về ý nghĩa, lịch sử của ngày hội bầu cử

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bầu cử Quốc hội 2026: TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội toàn dân - Ảnh 10.

Các màn hình LED tại nhiều tuyến phố của TP.HCM đồng loạt trình chiếu nội dung tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bầu cử Quốc hội 2026: TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội toàn dân - Ảnh 11.

Thông điệp tuyên truyền về ngày bầu cử được trình chiếu nổi bật trên màn hình LED tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bầu cử Quốc hội 2026: TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội toàn dân - Ảnh 12.

Pano tuyên truyền về ngày bầu cử được treo dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bầu cử Quốc hội 2026: TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội toàn dân - Ảnh 13.

Khẩu hiệu cổ động về bầu cử nổi bật trên các màn hình lớn giữa trung tâm thành phố, thu hút sự chú ý của người dân và du khách

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, với 64 ứng cử viên để bầu 38 đại biểu. Đồng thời, thành phố chia 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM, từ 208 ứng cử viên sẽ bầu ra 125 đại biểu nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo kế hoạch, cử tri TP.HCM sẽ bỏ phiếu từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 15.3, muộn nhất là 21 giờ. Sau đó, các đơn vị bắt đầu kiểm phiếu, kéo dài 3 ngày, đến ngày 18.3 kết thúc. Trước ngày 25.3, Ủy ban Bầu cử TP.HCM sẽ công bố kết quả bầu cử.

Tin liên quan

Bầu cử HĐND TP.HCM: Ứng viên cam kết giải quyết quy hoạch treo, cấp nước an toàn

Bầu cử HĐND TP.HCM: Ứng viên cam kết giải quyết quy hoạch treo, cấp nước an toàn

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Bình Trưng, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM đã trình bày chương trình hành động, tập trung vào tháo gỡ quy hoạch treo, phát triển hạ tầng đô thị và bảo đảm cấp nước sạch an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

ngày hội bầu cử Bầu cử Quốc hội bầu cử HĐND TP.HCM Đại biểu quốc hội bầu cử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận