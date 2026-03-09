Chiều 9.3, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức cuộc họp về phối hợp tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM; đại diện Sở Nội vụ TP.HCM; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM; lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ; lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng các cơ quan thông tấn, báo chí, quảng cáo.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết chỉ còn một tuần nữa là đến ngày bầu cử. Đây là giai đoạn cao điểm tuyên truyền, nhằm giúp người dân biết ngày 15.3 là ngày bầu cử - "ngày hội non sông".

Công tác tuyên truyền cũng nhằm giúp mỗi cử tri hiểu rõ ứng cử viên mình sẽ bỏ phiếu và địa điểm bỏ phiếu, với mục tiêu 99,9% người dân được tiếp cận thông tin bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030.

TP.HCM huy động KOL, hoa hậu, nam vương tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND ẢNH: U.N

Đề nghị doanh nghiệp không tăng ca ngày 15.3 để người lao động đi bầu cử

Tại cuộc họp, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết thời gian qua, đơn vị cùng Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM đã gửi văn bản tuyên truyền đến người lao động. Các doanh nghiệp được đề nghị không tăng ca ngày chủ nhật (15.3) để người lao động tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Ngoài ra, các đơn vị cũng bố trí phương án luân phiên làm việc để người lao động có thể đi bầu cử, đồng thời hướng dẫn người lao động tra cứu thông tin bầu cử trên VNeID để biết đơn vị mình sẽ tham gia bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại cuộc họp về phối hợp tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030 ẢNH: U.N

Huy động người nổi tiếng lan tỏa thông tin bầu cử

Trao đổi về nội dung phối hợp tuyên truyền bầu cử, đại diện Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng cho biết đơn vị sẽ cử nam vương, hoa hậu - những người có sức ảnh hưởng lớn tham gia sản xuất video clip tuyên truyền về bầu cử.

Theo đại diện doanh nghiệp, hiện đơn vị đang quản lý hơn 20 hoa hậu và nam vương được giới trẻ yêu thích.

Tuy nhiên, người trẻ cũng là nhóm đối tượng cần được tuyên truyền về bầu cử. Vì vậy, việc để đội ngũ hoa hậu, nam vương tham gia tuyên truyền thông qua video clip trên mạng xã hội được kỳ vọng sẽ tạo sự lan tỏa rộng rãi.

Trong khi đó, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn MCV cho hay đơn vị đang quản lý khoảng 50 KOL (người có sức ảnh hưởng) và lực lượng này sẽ tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền bầu cử.

Theo kế hoạch, dựa trên những thông tin ngắn gọn, đơn giản, các KOL sẽ xây dựng hình ảnh và video clip sinh động về các chủ đề liên quan đến bầu cử.

TP.HCM quyết tâm "phủ xanh" thông tin bầu cử trên không gian mạng

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh đây là đợt TP.HCM tổng lực các đơn vị tham gia tuyên truyền, bao gồm báo chí, KOL, các đơn vị truyền thông, hoa hậu và nam vương.

Ông cũng khẳng định dù công việc khó khăn nhưng vẫn phải "phủ xanh thông tin về bầu cử trên không gian mạng" và duy trì sau thời gian bầu cử.

Việc "phủ xanh" thông tin này cần được triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau, linh động và sáng tạo, nhằm nhắc nhở người dân về ngày hội non sông, cũng như quy định và trách nhiệm của mỗi công dân trong bầu cử.

Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cũng khuyến khích các nhà sáng tạo nội dung tạo ra các trend (xu hướng) về bầu cử; đồng thời cho biết sẽ có hình thức khen thưởng tương xứng cho cá nhân, tập thể làm tốt công tác tuyên truyền cho "ngày hội non sông" tại TP.HCM.