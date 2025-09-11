Bị tuyên phạt 5 năm tù vì bắn chim gây chết người

Ngày 11.9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự theo hình thức trực tuyến, xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Huy (41 tuổi, ngụ tại P.Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) 5 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Trần Văn Huy tại phiên xét xử ẢNH: TÂN KỲ

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, khoảng tháng 5.2024, bị cáo Huy đi chơi ở khu vực cánh đồng thuộc xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) thì nhặt được một khẩu súng màu đen, dài 95 cm, được trang bị ống giảm thanh cùng một số viên đạn chì.

Bị cáo Huy đã đưa khẩu súng nói trên về cất giấu dưới gầm giường tại nhà mẹ vợ sắp cưới ở tổ dân phố Hồng Hải (P.Hoành Sơn) và lên mạng tìm hiểu cách sử dụng súng. Bị cáo Huy cũng đặt mua qua mạng 20 viên đạn chì và nhiều lần đưa súng ra thử bắn chim.

Khoảng 14 giờ ngày 10.2.2025, bị cáo Huy phát hiện có con chim đang đậu trên cây chanh mọc cạnh nhà ông Phùng Thanh Chương (hàng xóm của mẹ vợ Huy), nên lấy súng ra ngắm bắn.

Từ phòng khách, bị cáo Huy lắp đạn, kê súng qua cửa sổ rồi bóp cò 2 phát. Viên đạn xuyên qua cây chanh và cây na rồi bay lọt vào khe cửa sổ phòng ngủ gia đình ông Chương đang mở.

Một viên đạn đi lạc đã trúng mạn sườn trái, xuyên qua tim anh Phùng Văn Ph. (29 tuổi, con trai ông Chương) đang ngồi làm việc gần cửa sổ, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, bị cáo Huy mang khẩu súng giấu dưới gầm giường nhà người quen ở P.Hoành Sơn rồi rời đi.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nhận được điện thoại người thân khuyên, Huy đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.