Công an Hưng Yên đề nghị tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, căn cứ điều 44 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chung về hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng và điều 5, Thông tư 04/2024/TT-BCA của Bộ Công an quy định về công khai các tập thể, cá nhân được xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc xét đề nghị khen thưởng cho 4 cá nhân và 1 tập thể.



Theo đó, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất cho thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng C10, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên ẢNH: C10

Đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba cho tập thể Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an.

Đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân, gồm: đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục A05 Bộ Công an; thiếu tá Nguyễn Duy Nghĩa, trinh sát viên Phòng 5, Cục A05 và đại úy Phạm Văn Lâm, điều tra viên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, nguyên điều tra viên Công an TX.Mỹ Hào (Hưng Yên).

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể nêu trên được thực hiện từ nay đến hết 1.4.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường từng kinh qua nhiều chức vụ trong lực lượng công an nhân dân.

Năm 2019, khi mang hàm thượng tá và giữ chức Phó cục trưởng C10, thiếu tướng Trường được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình (cũ).

Thời gian công tác tại Công an tỉnh Thái Bình, cơ quan này liên tục mở các chuyên án lớn triệt phá các băng nhóm giang hồ cộm cán và bắt hàng loạt "ông trùm" từng nhiều năm gây nhức nhối dư luận trên địa bàn như: Bình "vổ", Cường "dụ", Sơn "lông", Hòa "sáng", Thái "lâm" và vợ chồng Đường "nhuệ".

Tháng 9.2021, thiếu tướng Trường được điều động, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, thời điểm này ông mang hàm đại tá. Quá trình ông Trường công tác tại Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan này cũng triệt phá nhiều chuyên án lớn, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Tháng 6.2025, thiếu tướng Trường được điều động về làm Cục trưởng Cục C10.