Tuổi trẻ C10 phát huy vai trò xung kích cảm hóa, hướng thiện những người lầm lỡ

Chiều 21.3, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) Bộ Công an tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026) và 70 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đoàn Thanh niên lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, các thời kỳ đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác Đoàn, kinh nghiệm quy tụ đoàn viên, thanh niên xung kích thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Các thế hệ lãnh đạo Đoàn Thanh niên lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, chia sẻ tại buổi gặp mặt ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đặc biệt, các thế hệ lãnh đạo Đoàn Thanh niên lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã chia sẻ những sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, học sinh, trại viên, góp phần giữ vững các cơ sở giam giữ, thực hiện hiệu quả chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người lầm lỗi.

Phát biểu tại chương trình, thiếu tướng Phạm Văn Thân, Cục phó C10, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công tác thanh niên của các cán bộ, đoàn viên C10.

Thiếu tướng Phạm Văn Thân phát biểu tại chương trình ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thiếu tướng Phạm Văn Thân khẳng định, Đảng ủy, lãnh đạo C10 và các cấp ủy luôn xác định công tác thanh niên là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng và là nhiệm vụ thường xuyên nhằm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cán bộ kế cận "vừa hồng, vừa chuyên".

Với bối cảnh hiện tại, thiếu tướng Phạm Văn Thân cho rằng, mỗi đoàn viên, thanh niên phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học, công nghệ và phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn.

Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và tiềm năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ, thiếu tướng Phạm Văn Thân đề nghị lực lượng thanh niên C10 tích cực học tập rèn luyện, làm tốt nhiệm vụ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng để góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp…

Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tri ân những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn.

Theo ban tổ chức, từ khi thành lập đến nay, Đoàn Thanh niên C10 không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, giam giữ, bảo đảm an ninh an toàn các cơ sở giam giữ mà còn trực tiếp tham gia giáo dục, cải tạo và cảm hóa phạm nhân, trại viên, học sinh qua đó giúp họ nhận thức lại hành vi, hướng thiện, tái hòa nhập cộng đồng. Cạnh đó, tuổi trẻ C10 luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao công tác chuyên môn. Với những đóng góp đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của C10 qua các thời kỳ đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và T.Ư Đoàn ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý; nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong khối lực lượng vũ trang… và nhiều cán bộ sau khi trưởng thành Đoàn đã tiếp tục khẳng định năng lực, phẩm chất, được bổ nhiệm vào nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt, quan trọng.



