Giáo dục

Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh đánh hội đồng trước cổng trường: Công an vào cuộc

Hải Phong
13/04/2026 09:23 GMT+7

Nữ sinh lớp 7 ở Quảng Ngãi bị 2 nam sinh đánh tới tấp trước cổng trường sau mâu thuẫn trên mạng xã hội với một nữ sinh khác cùng trường. Công an đang vào cuộc làm rõ, xử lý theo quy định.

Sáng 13.4, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), cho biết Trường THCS Bình Thuận đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng và Công an xã về vụ việc học sinh đánh nhau xảy ra trước cổng trường liên quan đến việc một nữ sinh lớp 7 bị 2 nam sinh lớp 9 đánh.

Nữ sinh lớp 7 bị các bạn nam đánh trước cổng Trường THCS Bình Thuận (thuộc xã Vạn Tường, Quảng Ngãi)

Theo báo cáo, sau giờ tan học trưa 11.4, em D.T.K.B (lớp 7A) và em Đ.T.K.T (lớp 7C) do có mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội nên hẹn gặp nhau tại khu vực bên hông cổng trường để nói chuyện.

Khoảng 11 giờ 15 cùng ngày, 2 học sinh xảy ra lời qua tiếng lại. Lúc này, Đ.H.M.K (lớp 9C, anh của Đ.T.K.T) đi ngang qua đã tham gia, tiếp tục tranh cãi với em D.T.K.B rồi lao vào xô xát. Sau đó, B.Q.Q (lớp 9C) cũng tham gia đánh em D.T.K.B dù có người dân xung quanh can ngăn.

Phát hiện sự việc, bảo vệ nhà trường nhanh chóng can thiệp, đưa em D.T.K.B vào bên trong trường. Một số giáo viên có mặt trấn an tinh thần và kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh.

Do nạn nhân có biểu hiện hoảng loạn, không hợp tác, nhà trường đã liên hệ Trạm y tế xã Vạn Tường để hỗ trợ. Ngay sau đó, công an xã có mặt, lập biên bản và mời các học sinh liên quan cùng phụ huynh về làm việc.

Em D.T.K.B. bị các nam sinh đánh bầm tím mắt, hiện đang nằm viện điều trị

Nhà trường nhận định, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, trong khi sự tham gia của học sinh ngoài lớp khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Hiện nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh bị hại; đồng thời phối hợp Công an xã Vạn Tường xác minh, lập hồ sơ, theo dõi diễn biến sức khỏe nạn nhân.

Xử lý học sinh vi phạm

Trường THCS Bình Thuận cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan công an làm rõ trách nhiệm các bên, xử lý kỷ luật học sinh vi phạm theo quy định. Đồng thời, tăng cường giáo dục phòng, chống bạo lực học đường, phối hợp phụ huynh quản lý học sinh ngoài giờ và hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân sớm ổn định.

Bà L.T.H ôm con khóc sau khi em B.bị các nam sinh đánh gây thương tích

Trước đó, ngày 12.4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều nam sinh đánh liên tiếp trước cổng Trường THCS Bình Thuận (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) khiến dư luận bức xúc. Trong clip, nạn nhân gần như không thể chống cự, liên tục bị đấm, đá. Một người đàn ông trung niên đã cố gắng can ngăn nhưng bất lực, nhóm học sinh vẫn tiếp tục hành hung.

Vụ việc trên khiến em D.T.K.B bị đau toàn thân, mắt bầm tím, môi dập, tinh thần hoảng loạn, kèm triệu chứng nôn ói. Sau đó, gia đình đã đưa em B. đến Bệnh viện Trung ương Quảng Nam (TP.Đà Nẵng) để kiểm tra, điều trị.

Hiện Công an xã Vạn Tường đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi đánh người gây thương tích để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh đánh hội đồng trước cổng trường

Một nữ sinh lớp 7 ở Quảng Ngãi bị nhóm nam sinh đánh tới tấp trước cổng trường sau giờ thi giữa kỳ, phải nhập viện điều trị. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Khám phá thêm chủ đề

Nữ sinh học sinh đánh nhau công an mâu thuẫn Quảng Ngãi bạo lực học đường
