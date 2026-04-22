TP.HCM: Nhóm học sinh lớp 5 viết giấy nhục mạ bạn, các bên nói gì?

Vụ việc nhóm học sinh lớp 5 viết giấy nhục mạ bạn cùng lớp với nhiều từ ngữ thô tục, phụ huynh bức xúc, đang gây xôn xao trên mạng xã hội, xảy ra tại lớp 5/4, Trường tiểu học Phan Chu Trinh, phường Phú Thạnh, TP.HCM.

Sự việc được các em học sinh tường trình là vào ngày thứ bảy (11.4.2026) một bạn tên B.N trong lớp đã phát những tờ giấy mẫu cho 7 bạn khác chơi chung nhóm và kêu các bạn chép lại những câu từ thô tục về M. Học sinh tên M. đã nhặt được một tờ giấy nhắc đến tên mình, em cho vào cặp. Sau đó mẹ của em phát hiện, liên lạc với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường đề nghị được giải quyết vì thấy vấn đề nghiêm trọng.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên chiều 21.4, chị V.T, mẹ của bé M. gửi kèm tờ giấy mà nhóm học sinh lớp 5 viết về con gái chị với những từ ngữ gây sốc. Đáng chú ý, nhiều câu từ được nhóm học sinh quy ước thành các mật mã là số và chữ cái.

Tờ giấy do nhóm học sinh viết về bạn M., nhục mạ nữ sinh với nhiều câu từ thô tục ẢNH: PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Nhà trường cũng sốc khi thấy học sinh ngoan viết nhiều câu từ nhục mạ bạn

Chiều 21.4, bà Lương Thị Thanh Lý, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh, trả lời PV Báo Thanh Niên. Bà Lý cho biết vụ việc này có 4 bạn tham gia viết những câu nói thô tục về M., còn 4 bạn thấy từ bậy thì ném vào thùng rác. Các học sinh đều biết sai nhưng không ai báo thầy cô giáo.

Nhà trường đã đăng tải thông báo kết quả xử lý vụ việc lên Cổng thông tin điện tử của trường. "Thông qua sự việc này, nhà trường đã tăng cường giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, xây dựng môi trường học đường thân thiện, tôn trọng và tích cực; đồng thời nhắc nhở học sinh toàn trường nâng cao ý thức trong lời nói, hành vi, đặc biệt trong các mối quan hệ bạn bè...", trích thông báo.

Đồng thời, bà Lý cho biết thời gian tới sẽ phải tiếp tục tăng cường giáo dục học sinh về an ninh mạng, truy cập mạng lành mạnh, bởi chính các giáo viên, phụ huynh đều sốc nặng khi nhiều học sinh ở trên lớp, ở nhà rất ngoan ngoãn, học lực tốt, nhưng mặt khác có thể viết những từ ngữ thô tục về bạn của mình, bị ảnh hưởng nặng từ TikTok...

Bà Lý cho hay các học sinh vi phạm đã được yêu cầu viết bản tường trình và đã có tổng cộng 4 lần xin lỗi: xin lỗi cha mẹ, xin lỗi cô giáo chủ nhiệm, cô Tổng phụ trách Đội, xin lỗi bạn M. riêng. "Có bạn còn mua quà tặng bạn M. Hôm thứ hai (20.4), cô giáo chủ nhiệm còn cho các bạn xin lỗi bạn M. trong tiết sinh hoạt lớp, có sự chứng kiến của phó hiệu trưởng nhà trường và cô Tổng phụ trách Đội", bà Lý cho hay.

Bà Lý khẳng định việc xử lý kỷ luật học sinh như trên là tuân thủ Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT ngày 15.9.2025 của Bộ GD-ĐT quy định về khen thưởng, kỷ luật học sinh. Trong đó, điều 11 nêu nguyên tắc kỷ luật là "a) Bảo đảm tính chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ và quyền của học sinh; giữ vững kỷ cương, nền nếp trong nhà trường; b) Tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến, bảo đảm quyền được tham gia và lợi ích của học sinh đối với các vấn đề liên quan; c) Bảo đảm phù hợp đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất, hoàn cảnh gia đình, đặc điểm văn hóa vùng miền của từng học sinh; d) Không sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh". Còn điều 13 hướng dẫn "Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học là a) Nhắc nhở; b) Yêu cầu xin lỗi".

Trường tiểu học Phan Chu Trinh, nơi xảy ra sự việc ẢNH: THÚY HẰNG

Đồng thời, các học sinh vi phạm lần này còn bị đánh giá không thực hiện tốt việc rèn luyện đạo đức trong tháng 4; không được đề nghị danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ".

Bà Lý cho rằng vụ việc này đã được nhà trường xử lý kịp thời, công bằng, khách quan, đúng quy trình, quy định.

Song, theo bà Lý, mẹ bé M., chưa đồng ý với cách xử lý của nhà trường. Mẹ bé M. yêu cầu các phụ huynh của 8 bé tham gia nhóm viết những từ ngữ bậy trên phải có mặt trong một buổi, cùng với 8 bé, chứng kiến con họ xin lỗi bé M., cha/mẹ bé M. cũng cần có mặt. Ý kiến này không được các phụ huynh đồng ý.

Bà Lý cho hay phụ huynh bé K.N (một trong 8 học sinh tham gia viết những từ ngữ thô tục cho bé M.), đã gửi văn bản đề nghị bảo vệ pháp lý cho con của họ, có đoạn: "Theo quy định của luật Trẻ em 2016 về việc bảo đảm danh dự, nhân phẩm và bảo vệ trẻ em khỏi các tác động tiêu cực về tâm lý, cũng như nguyên tắc giáo dục học sinh tiểu học theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, chúng tôi nhận thấy việc tiếp tục yêu cầu học sinh xin lỗi lặp lại nhiều lần, đặc biệt trong bối cảnh phải thực hiện trước mặt nhiều phụ huynh và người lớn, không còn phù hợp với mục tiêu giáo dục ban đầu và có thể tạo ra áp lực tâm lý không cần thiết đối với trẻ...".

Phụ huynh cho biết việc mình yêu cầu 8 bé xin lỗi bé M., có sự chứng kiến của phụ huynh 'không có gì là quá đáng'

Trong khi đó, chị V.T, mẹ của bé M., nói với PV Báo Thanh Niên, chị không đồng ý khi trong thông báo của Trường tiểu học Phan Chu Trinh về xử lý vụ việc ở lớp 5/4 đăng trên trang web trường, tên con của chị - là nạn nhân - thì được nêu công khai, còn không hề nhắc tới 8 học sinh đã có hành vi bạo lực học đường với con chị, trong khi việc bảo vệ trẻ em, bảo vệ quyền riêng tư của mọi học sinh là điều nhà trường cần phải làm.

Bên cạnh đó, chị không đồng ý với một điểm nữa trong thông báo của nhà trường nêu "có cha mẹ học sinh đã chở con tới nhà bạn D.M xin lỗi bạn và trao đổi cùng phụ huynh bạn M.". Vì chỉ có 1 lần, sau khi sự việc xảy ra, cha và mẹ bạn K.N có tới nhà để trao đổi với chị, nhưng không chở theo con để xin lỗi bạn M. Phụ huynh này cũng hứa sẽ sắp xếp 1 buổi sẽ chở con gái tới gặp M. để xin lỗi, nhưng điều này chưa xảy ra.

Chị V.T cho rằng yêu cầu việc 8 học sinh vi phạm xin lỗi M., cần sự chứng kiến của phụ huynh 8 bạn, đồng thời có phụ huynh bé M., có cô chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường chứng kiến, là "không có gì quá đáng hết".

"Tôi chỉ nói là cả 8 bé này, mình mong muốn các bé tới phòng giáo viên chứ không phải đứng trước cả trường. Vì các bé đã làm sai với con tôi, con tôi cũng đang bị bạo lực tinh thần, con là nạn nhân, con tôi được phép nhận lời xin lỗi từ các bạn và lời xin lỗi có sự giám hộ của mẹ, chứ không phải tôi bắt các bé làm gì xấu hổ hết. Lời xin lỗi thành khẩn, thiện chí. Tôi muốn, sau khi các bé xin lỗi con mình, có phụ huynh ở đây, các bé sẽ hứa, sẽ không lặp lại việc này. Bởi năm nay là năm cuối cấp, nếu khi lên cấp 2, các bé học chung lớp, chung trường tiếp, nếu lặp lại chuyện này thì sao? Nên nếu chỉ xin lỗi M., mà không có phụ huynh của các bé, thì không có đủ sự răn đe, chế tài, các bé kia có thể lặp lại do tư thù cá nhân thì sao, đó là lo xa của một người mẹ", chị V.T cho hay.

Chị V.T cho biết, bé M. sau 1 ngày nghỉ học thì đi học đầy đủ, nhưng tâm trạng không ổn định. Khi vào trường, các bạn đều chỉ trỏ hỏi "mày có ổn không", "mày có làm gì đó thì người ta mới làm cho mày như vậy". "Bé tỏ ra mình ổn cho mẹ vui, cho thầy cô và các bạn thấy mình bình thường nhưng về nhà thì bé không ổn, bé ngủ hay bị giật mình, bất ổn về tâm lý", chị V.T kể.

Bên trong Trường tiểu học Phan Chu Trinh ẢNH: THÚY HẰNG

Nhà trường báo cáo công an phường Chiều 21.4, bà Lương Thị Thanh Lý, Hiệu trưởng, cho biết sau ngày 20.4, bà quan sát thấy mẹ bé M. vẫn có nhiều bài viết về trường, không đồng ý với cách xử lý của nhà trường, dùng nhiều từ ngữ chưa chuẩn mực trên mạng xã hội, có dấu hiệu ảnh hưởng danh dự, uy tín tổ chức, cá nhân. "Sự việc bây giờ ngoài tầm kiểm soát của nhà trường. Chúng tôi đã báo cáo Công an phường Phú Thạnh, Phòng Văn hóa - Xã hội của UBND phường Phú Thạnh, TP.HCM để cơ quan chức năng cử cán bộ xuống, nắm sự việc", bà Lý cho biết.