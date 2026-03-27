Trẻ em Lào được giáo dục giới tính thế nào, khác gì Việt Nam?

Ngày 26.3, tại TP.HCM diễn ra lễ ký kết hợp tác song phương giữa Bộ Giáo dục và Thể thao Lào và Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo.
Ngài Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại TP.HCM, tham gia buổi lễ.
Giáo dục mầm non tại Lào như thế nào?
Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Thanh Niên sau sự kiện, ông Kikham Phimboungno, Phó vụ trưởng Vụ giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, cho biết, Chính phủ Lào quan tâm đến đầu tư, phát triển giáo dục mầm non, đồng thời tạo điều kiện để cả phía tư nhân cùng tham gia trong đầu tư, xây dựng, phát triển ở lĩnh vực này.
Cũng tương đồng như Việt Nam, giáo dục mầm non tại Lào được tính từ khi trẻ từ 3 tháng tuổi. Trong đó, khi trẻ từ 3 tháng tuổi tới 36 tháng tuổi, trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tại các lớp nuôi dưỡng/hoặc còn được gọi là lớp nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Độ tuổi mẫu giáo được tính từ khi trẻ 3-6 tuổi. Chương trình giáo dục mầm non cũng tập trung quan điểm "học thông qua chơi", "lấy trẻ làm trung tâm".
"Song, tại Lào, giáo dục giới tính không là một phần nội dung quy định chi tiết trong chương trình giáo dục mầm non mà từ trước đến nay được dạy lồng ghép, tích hợp vào một số hoạt động, chủ đề trong chương trình. Một số nội dung dạy cho trẻ em như phân biệt nam/nữ, nhận diện nhà vệ sinh cho nam, nữ; dạy trẻ biết tự bảo vệ mình... Phần giáo dục giới tính được chủ yếu được dạy khi trẻ ở độ tuổi mẫu giáo 3-6 tuổi", ông Kikham Phimboungno chia sẻ.
Tuy nhiên, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, cũng cho hay những kiến thức giáo dục giới tính cho trẻ em của giáo viên mầm non Lào vẫn hạn chế. Đồng thời, vẫn còn khoảng trống trong việc kết nối giữa phụ huynh - giáo viên về việc giáo dục giới tính cho trẻ em ở độ tuổi này. Nhiều người vẫn coi đây là vấn đề riêng tư, nên có tâm lý e dè...
Nâng cao năng lực giáo viên mầm non Lào trong giáo dục giới tính cho trẻ em
Ông Lavanh Vongkhamsane, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, nhấn mạnh giáo dục mầm non không chỉ đơn thuần là học tập kiến thức, mà còn là tạo nền tảng cho việc học tập xã hội bền vững, xây dựng một xã hội an toàn và văn minh. Đồng thời, ông cho hay hiện nay, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đang trong quá trình hoàn thiện cơ cấu giáo dục phổ thông (6+3+3) nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh tiểu học có kết quả học tập còn yếu. Do đó, việc chuẩn bị cho trẻ em tuổi mẫu giáo thông qua hợp tác với Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo là chìa khóa để giải quyết hiệu quả vấn đề này.
Với sự ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Thể thao Lào và Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo, trẻ mầm non tại Lào cùng triển khai chương trình giáo dục giới tính và phòng tránh xâm hại trẻ em (ERA Kids). Đồng thời, các giáo viên, cán bộ quản lý các trường mẫu giáo, cả công lập và tư thục trên toàn nước Lào được xây dựng năng lực chuyên môn trong giáo dục giới tính cho trẻ.
GS-TS Hồ Đức Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo, cho biết sự ký kết hợp tác 2 bên nhằm thiết lập và củng cố khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học, đồng thời tập trung thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục mầm non. "Đặc biệt là trong việc phát triển và triển khai các chương trình giáo dục giới tính, kỹ năng sống và bảo vệ trẻ em phù hợp với lứa tuổi", GS-TS Hồ Đức Hùng nói.
Bà Trần Thị Quế Chi, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo, cho hay sau khi ký kết, hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp triển khai các mô hình giáo dục mầm non tiên tiến, trên cơ sở tôn trọng pháp luật, bình đẳng và cùng có lợi, phù hợp với định hướng hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Lào.
"Chương trình được tổ chức bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời góp phần tăng cường phối hợp liên ngành, thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao hiệu quả triển khai các chính sách giáo dục, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục giới tính, phòng ngừa xâm hại trẻ em và bảo đảm an sinh xã hội, phù hợp với định hướng phát triển bền vững", bà Quế Chi cho hay.
Tại TP.HCM, giáo dục giới tính là một trong những nội dung luôn được UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM chú trọng, bảo đảm quyền trẻ em và phát triển thể chất. Nội dung giáo dục giới tính được yêu cầu tăng cường lồng ghép, tích hợp công nghệ và phát triển toàn diện xuyên suốt trong quá trình thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.
Công văn 4407/VP-VX của Văn phòng UBND TP.HCM đã được ban hành ngày 31.3.2025 về tiếp tục triển khai giáo dục giới tính cho trẻ mầm non. Còn công văn 334/SGDĐT-GDMN của Sở GD-ĐT TP.HCM về triển khai nội dung giáo dục giới tính trên địa bàn TP.HCM ban hành ngày 18.7.2025, cho biết tiếp tục thực hiện các nội dung giáo dục giới tính trên địa bàn TP.HCM. Sở GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non hướng dẫn các nhóm lớp nội dung giáo dục giới tính, kỹ năng phòng tránh xâm hại cho trẻ 3-6 tuổi, phù hợp với đặc điểm phát triển tâm sinh lý của trẻ...
