Làm đề văn lớp 10 về 'thiếu cảm xúc', thí sinh nêu dẫn chứng nào?

Thí sinh hào hứng sau giờ thi văn tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán) ẢNH: NHẬT THỊNH

Sáng nay 1.6, hơn 151.000 thí sinh TP.HCM chính thức hoàn thành môn thi lớp 10 đầu tiên là ngữ văn với chủ đề "Những sắc màu cảm xúc". Điểm nhấn trong đề thi là câu hỏi 4 điểm ở phần nghị luận xã hội cho sĩ tử chọn một trong 2 yêu cầu, hoặc viết về vấn đề "thiếu cảm xúc, khô cứng và cằn cỗi cảm xúc" của một số bạn trẻ hiện nay và nêu giải pháp, hoặc viết bài văn với nhan đề: "Thấu hiểu cảm xúc để biết sống yêu thương".

Đặng Lê Mai An, học sinh Trường THCS Colette (P.Xuân Hòa), chia sẻ về tổng thể, đề thi văn năm nay không chỉ vừa sức mà còn gần gũi với những bạn trẻ chào đời và trưởng thành trong khi công nghệ phát triển như em. Ngoài ra, đề còn gần gũi ở điểm An từng ngày càng phụ thuộc vào mạng xã hội trong thời đại dịch, thậm chí có lúc nữ sinh cho rằng "có nó thì mình mới sống được".

Vì thế, An chọn viết theo yêu cầu đầu tiên về việc "thiếu cảm xúc" trong đó em đề ra 2 giải pháp: Một là dành thời gian khám phá, tìm hiểu bản thân, hai là trò chuyện với những người thân quen và không tự gượng ép mình lúc nào cũng phải vui vẻ, hạnh phúc để làm hài lòng mọi người.

Để tăng sức thuyết phục cho giải pháp mình vừa nêu ra, An kể em đã dẫn chứng câu chuyện mới đây của hoa hậu chuyển giới Nguyễn Hương Giang, người vừa đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế (MGI) mùa All Stars 2026 diễn ra hôm qua (31.5).

"Chị không chỉ cống hiến và đại diện cho cộng đồng LGBTQ+ trên đấu trường quốc tế mà còn luôn sống thật với cảm xúc của chính mình, không cho rằng thua thì phải buồn mà thay vào đó luôn bày tỏ chị hạnh phúc ra sao vì đã quyết tâm hết sức", An chia sẻ, cho biết thêm em đã viết được 6 mặt giấy.

Đứng cạnh bên An, Nguyễn Thanh Thảo, học cùng trường, cho biết em đã chọn dẫn chứng TikToker Nờ Ô Nô (Phạm Đức Tuấn) - một nhà sáng tạo nội dung từng có nhiều phát ngôn xúc phạm người cao tuổi - như một biểu hiện của sự "cằn cỗi cảm xúc", hay chính xác hơn là vô cảm. Còn ở khía cạnh giải pháp, nữ sinh kể câu chuyện những người trẻ luôn sẵn lòng chung tay giúp đỡ đồng bào lũ lụt và nhiều nhóm yếu thế khác trong xã hội.

Phụ huynh vui vẻ sau khi nghe tin con làm được bài ngữ văn tại Trường THCS Bàn Cờ ẢNH: NGỌC LONG

Đặng Gia Hân, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa), cũng chọn làm yêu cầu 1, cho biết vì đam mê đọc những cuốn sách về tâm lý học, em đã chọn đưa vào bài một dẫn chứng liên quan tới thí nghiệm thực tế. Kết quả thí nghiệm này cho thấy, khi kể một chuyện cười trong nhóm người ngồi đối diện trực tiếp với nhau thì chỉ cần một người cười là tất cả sẽ cười theo.

Tuy vậy, nếu tách thành viên trong nhóm vào những căn phòng biệt lập với nhau, hiệu ứng cười cộng hưởng không còn diễn ra nữa mà mỗi người sẽ có một biểu cảm riêng. Điều này cho thấy con người chúng ta vẫn hay bỏ qua cảm xúc của cá nhân để hùa theo cảm xúc của số đông, theo Hân, và đây là một vấn đề đáng cảnh báo.

"Đề thi gợi cho em nhiều cảm hứng viết", nữ sinh nói thêm.

Chọn làm theo yêu cầu thứ 2 là viết văn với nhan đề cho sẵn, Minh Hoàng, học sinh Trường THCS Bàn Cờ (P.Bàn Cờ), chia sẻ em tiếc nuối vì không đủ thời gian hoàn thành trọn vẹn, chỉ kịp nêu một số câu luận điểm, dẫn chứng, phản đề trước khi kết luận trong 15 phút cuối giờ. Trong đó, nam sinh đề cập tới thương hiệu Tôn Hoa Sen, đơn vị đứng sau chương trình "Mái ấm gia đình Việt" từng có MC Quyền Linh giữ vai trò dẫn dắt, chuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Hoàng kể em biết đến chương trình nhờ các trào lưu trên TikTok, đặc biệt là câu nói "Mong Tôn Hoa Sen thấy cảnh này" để chỉ những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Nam sinh nói thêm hy vọng sẽ "gỡ" điểm bằng môn thi tiếng Anh, toán sắp tới để tìm suất vào Trường THPT Hùng Vương (P.Chợ Lớn).

Chiều nay, hơn 151.000 thí sinh TP.HCM tiếp tục bước vào môn thi thứ 2 là ngoại ngữ, với tổng thời gian làm bài 90 phút. Sau đó vào ngày mai, 2.6, các bạn thi vào trường đại trà sẽ hoàn thành môn thi cuối là toán học vào buổi sáng, còn nếu thi chuyên hoặc tích hợp sẽ thi môn tương ứng vào buổi chiều.