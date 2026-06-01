Đề tiếng Anh thi lớp 10 TP.HCM có 2 câu mới, thí sinh bất ngờ độ khó

Thí sinh dự thi lớp 10 TP.HCM tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm (P.Nhiêu Lộc) ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, đề tiếng Anh thi lớp 10 năm nay có 40 câu hỏi, chia làm các nội dung là kiến thức ngữ âm; từ vựng; ngữ pháp, giao tiếp; viết dạng đúng của từ, viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn; đọc hiểu, đọc và điền từ, đọc hiểu trả lời câu hỏi. Trong đó, viết cụm từ phù hợp là nội dung mới xuất hiện trong năm nay so với đề mọi năm của TP.HCM trước sáp nhập.

Viết cụm từ được thiết kế với mục đích kiểm tra khả năng đọc chú thích trong từ điển nhằm tìm kiếm thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức của thí sinh. Nội dung mới này nằm ở hai câu 35 và 36, mỗi câu trị giá 0,25 điểm. Những câu hỏi này thường được học trò gọi tắt là câu dictionary (từ điển), theo các thí sinh.

Dựa theo ghi chép của thí sinh, câu dictionary trong đề tiếng Anh năm nay được cho là cung cấp bảng thông tin ghi lại một số cách dùng cụm từ habit (thói quen), gồm eating habits (thói quen ăn uống), have habits (có nhiều thói quen), develop the habit (tạo dựng thói quen), let it become a habit (đưa nó thành thói quen) và break the habit (phá vỡ thói quen).

Trong đó, câu 35 và 36 đều yêu cầu thí sinh chọn một cụm phù hợp được liệt kê ở trên để tạo thành câu hoàn chỉnh, lần lượt là "I'm trying to __ of staying up too late" (Tôi đang nỗ lực __ dậy trễ) và "Your __ play an important role in body weight control" ( __ của bạn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng cơ thể). Đáp án là "break the habit" và "eating habits".

"Đây là câu cho điểm, nhìn vô là biết ngay kết quả", Vương Thục Tâm Đan, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (nay là Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa ở P.Bến Nghé), chia sẻ. Đứng cạnh bên, bạn của Đan là Võ Ngọc Anh Minh, học sinh Trường THCS Colette (P.Xuân Hòa), cũng tự tin nói 2 câu hỏi nêu trên "dễ ẹc", góp phần giúp em nắm chắc điểm từ 8 trở lên.

Cả hai đều tỏ ra bất ngờ với độ khó của 2 câu mới, không nghĩ rằng nó sẽ đơn giản đến thế. Bởi, trong quá trình ôn tập, thầy cô của các em đều ra những câu hỏi "khó quá trời, ai cũng làm sai hết vì không thể dịch được nghĩa đúng". Đồng tình, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, học sinh Trường THCS Nguyễn Du (P.Bến Thành), cũng cho rằng 2 câu hỏi mới trong đề chính thức "dễ thở", không như những câu hỏi "khó nhằn" trong đề tham khảo mà trường đưa ra.

"Câu hỏi mà trường em soạn vừa dài vừa khó nghĩ ra nghĩa phù hợp", Quỳnh Anh nói.

Đặng Vinh Danh, học sinh Trường THCS Phú Mỹ (P.Thạnh Mỹ Tây), cũng cho rằng 2 câu mới là nội dung "dễ lấy điểm nhất", đối lập hoàn toàn với các câu hỏi word form (dạng từ) khiến em liên tiếp gặp khó khăn vì bị đánh đố. Nam sinh hy vọng có thể làm tốt bài thi toán sáng mai để tăng cơ hội đậu vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (P.An Khánh) sau khi có buổi thi văn "viết hơi lan man".

Trước đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, đề thi lớp 10 môn tiếng Anh sẽ đánh giá năng lực ngôn ngữ không chỉ dựa trên việc thuộc lòng kiến thức ngữ pháp, từ vựng mà còn cả khả năng hiểu cũng như vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào ngữ cảnh phù hợp đặc biệt là các tình huống thực tế trong đời sống.