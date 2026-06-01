Thi lớp 10 TP.HCM: Tiếng Anh làm trong 30 phút, phần nào thí sinh thấy khó?

Thí sinh sau giờ thi lớp 10 môn tiếng Anh tại Trường THPT Trưng Vương

Ở điểm thi Trường THPT Trưng Vương (P.Sài Gòn), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, học sinh Trường THCS Nguyễn Du (P.Bến Thành), cho biết chỉ mất 30 phút là hoàn thành bài thi lớp 10 môn tiếng Anh, tức khoảng một phần ba thời lượng làm bài. Thời gian còn lại em chép đáp án để về dò lại kết quả.

"Đề có độ khó chỉ tương đương với đề thi giữa và cuối học kỳ ở trường. Em dự kiến sẽ đạt trên 9 điểm", Quỳnh Anh nói. "Nếu so với đề năm ngoái thì độ khó chỉ bằng khoảng 50%", nữ sinh đặt nguyện vọng chuyên sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho hay.

Đặng Vinh Danh, học sinh Trường THCS Phú Mỹ (P.Thạnh Mỹ Tây), lại có suy nghĩ khác. Theo Danh, độ khó đề thi tiếng Anh năm nay "khó hơn tí xíu" so với năm ngoái vì có thêm một số câu hỏi đánh đố ở phần "đục lỗ" trong bài đọc hiểu và phần word form (dạng từ).

"Em làm tổng cộng 3 lần trong đó có 2 lần nháp vô giấy còn lần cuối mới bắt đầu làm chính thức, mất tầm 70 phút mới xong", nam sinh muốn chinh phục lớp chuyên sử Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chia sẻ.

Đề tiếng Anh thi lớp 10 do thí sinh ghi chép lại, câu từ 1-13 ẢNH: NGỌC LONG

Đề tiếng Anh thi lớp 10 do thí sinh ghi chép lại, câu từ 14-22 ẢNH: NGỌC LONG

Đề tiếng Anh thi lớp 10 do thí sinh ghi chép lại, câu từ 23-27 ẢNH: NGỌC LONG

Đề tiếng Anh thi lớp 10 do thí sinh ghi chép lại, câu từ 28-40 ẢNH: NGỌC LONG

Còn Vương Thục Tâm Đan, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (nay là Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, P.Bến Nghé) và Võ Ngọc Anh Minh, học sinh Trường THCS Colette (P.Xuân Hòa), cho biết đều mất khoảng 60 phút để hoàn thành trọn vẹn bài thi, tính cả thời gian kiểm tra lại. Cả hai đồng tình rằng đề thi năm nay có độ khó tương đương hoặc chỉ khó hơn năm ngoái "một chút", dễ lấy điểm cao nhưng khó đạt điểm tuyệt đối.

"Em mất khá nhiều thời gian ở bài đọc hiểu nhất là phần true-false (đúng-sai), còn lại không có nội dung nào lắt léo, chỉ học từ vựng trong sách giáo khoa là đủ", Đan kể. Trong khi đó, Anh Minh tiếc nuối vì sai một số câu ở phần "đục lỗ" cũng ở bài đọc hiểu. "Em ưu tiên làm các câu mình chắc điểm trước rồi mới dành thời gian suy nghĩ những câu khó hơn", Minh nói.

Đan dự kiến đạt trên 9 điểm, trong khi Minh chắc mẩm đạt 8 điểm trở lên.

Một học sinh tại Trường THCS Điện Biên (P.Gia Định) thì cho biết em mất khoảng 30 phút để chinh phục toàn bộ câu hỏi, trong đó phần em thấy thử thách nhất là viết lại câu từ những cụm từ cho sẵn. "Em dự đoán mình đạt điểm từ 7-8. Còn môn toán ngày mai em không sợ lắm vì thường đạt điểm cao trong trường, chỉ hơi e ngại một xíu với dạng toán thực tế", nữ sinh này chia sẻ.

Sáng mai 2.6, hơn 151.000 thí sinh TP.HCM sẽ tiếp tục bước vào môn thi thứ 3 là toán học, thời gian làm bài 120 phút. Với những thí sinh chỉ đăng ký nguyện vọng thường, kỳ thi lớp 10 cũng chính thức kết thúc sau môn toán, trong khi các bạn thi chuyên hoặc tích hợp phải tiếp tục dự thi môn tương ứng vào buổi chiều.

