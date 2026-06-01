Thi lớp 10 TP.HCM: Đề thi tiếng Anh chiều nay gồm 4 phần, có 2 câu mới

Thí sinh chính thức làm bài thi môn ngoại ngữ vào lúc 14 giờ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chiều nay, 1.6, thí sinh làm bài thi lớp 10 môn thứ 2 là ngoại ngữ, trong đó thí sinh dự thi môn tiếng Anh là chủ yếu. Thí sinh sẽ làm bài thi trong vòng 60 phút, tính từ lúc 14 giờ.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, về định hướng, đề thi lớp 10 môn tiếng Anh sẽ đánh giá năng lực ngôn ngữ không chỉ dựa trên kiến thức thuộc lòng về ngữ pháp và từ vựng của học sinh mà còn khả năng hiểu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào ngữ cảnh phù hợp, đặc biệt là các tình huống thực tế trong cuộc sống.

Đề thi có 40 câu hỏi ở 4 phần kiến thức ngữ âm; từ vựng; ngữ pháp, giao tiếp; viết dạng đúng của từ, viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn; đọc hiểu, đọc và điền từ, đọc hiểu trả lời câu hỏi.

Trong đó có 2 câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn để kiểm tra khả năng đọc chú thích trong tự điển nhằm tìm kiếm thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức.

Cụ thể về phạm vi đánh giá, thành viên hội đồng biên soạn đề thi môn tiếng Anh cho biết ở nội dung kiến thức ngữ âm sẽ kiểm tra năng lực của học sinh về cách phát âm các nguyên âm và phụ âm cơ bản, cách đặt dấu nhấn từ cho đúng.

Phần từ vựng, ngữ pháp đòi hỏi học sinh có sự đa dạng các loại hình từ vựng, ngữ nghĩa từ theo khung chương trình. Các điểm ngữ pháp theo khung chương trình, giao tiếp, liên hệ tình huống thực tế, khả năng hiểu và đáp lại các tình huống đơn giản của ngôn ngữ thực tế.

Ở phần viết, yêu cầu học sinh viết đúng hình thức từ để hoàn thành câu có nghĩa phù hợp, viết câu đơn giản dựa trên thông tin cho sẵn, viết câu sử dụng khả năng về cấu trúc ngữ pháp, kết hợp từ.

Đề sẽ kiểm tra kỹ năng đọc hiểu học sinh qua văn bản độ dài 180 - 200 chữ, tìm thông tin, đọc và điền khuyết một văn bản độ dài 80 - 100 chữ.

Cấu trúc đề thi lớp 10 môn tiếng Anh, có 4 phần gồm 40 câu

Phần 1 (1 điểm): Ngữ âm, từ câu 1 đến câu 4

Phần 2 (3 điểm): Từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp, từ câu 5 đến câu 16

Phần 3 (4 điểm): Viết dạng đúng của từ, từ câu 29 đến câu 34; Viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn, câu 35, 36; Viết câu, từ câu 37 đến câu 40.

Phần 4 (3 điểm): Đọc hiểu: Đọc và điền từ, từ câu 17 đến câu 22; Đọc hiểu trả lời câu hỏi, từ câu 23 đến câu 28.

Lưu ý có 2 câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn. Câu hỏi này kiểm tra khả năng đọc chú thích trong tự điển để tìm kiếm thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức.

Lịch thi lớp 10 TP.HCM năm 2026

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, tổng số học sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 là 151.269 em. Trong quá trình đăng ký tuyển sinh, Sở GD-ĐT ghi nhận 45.263 lượt điều chỉnh nguyện vọng.

Tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là 11.354 em. Trong đó lớp chuyên tiếng Anh có số lượng đăng ký cao nhất với 3.342 thí sinh, tiếp theo là lớp chuyên toán với 2.072 thí sinh và chuyên ngữ văn với 1.368 thí sinh…

Thành phố có 1.515 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT theo quy định trong đó gồm 100 học sinh thuộc diện tuyển thẳng do đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 học sinh dân tộc thiểu số rất ít người và 1.412 học sinh khuyết tật.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết kỳ thi diễn ra tại 242 điểm thi có tổng số 6.443 phòng thi. Đồng thời Sở GD-ĐT huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, sau sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng địa giới hành chính TP.HCM, quy mô tuyển sinh lớp 10 tăng đáng kể. Công tác quy hoạch điểm thi được thực hiện theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho học sinh, đặc biệt tại các địa bàn xa trung tâm, khu vực giáp ranh và các địa bàn đặc thù.