Điểm chuẩn, điểm thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu sẽ được công bố sáng nay

Theo thông tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu, trường sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10, quy định phúc khảo bài thi và cách tra cứu điểm thi lớp 10 năm học 2026-2027 vào lúc 10 giờ hôm nay, 10.6.
Sau đó điểm thi lớp 10 sẽ được công bố vào lúc 22 giờ hôm nay. Báo Thanh Niên sẽ cập nhật điểm thi lớp 10 để bạn đọc tra cứu.
Tiến sĩ Trần Nam Dũng, Hiệu phó Trường Phổ thông Năng khiếu, cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của trường có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 1.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2025.
Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu ổn định là 595 học sinh, như vậy tỷ lệ chọi năm nay trung bình là 1/8. Tuy nhiên, tỷ lệ chọi cụ thể của một số lớp chuyên như toán, tiếng Anh, ngữ văn... sẽ cao hơn tỷ lệ trung bình.
Chương trình học bổng Ươm mầm tài năng Phổ thông Năng khiếu
Theo thông tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu, nhằm phát hiện, thu hút, tạo điều kiện bồi dưỡng những học sinh xuất sắc, giúp học sinh chuyên tâm tập trung vào việc nâng cao năng lực bản thân, ĐH Quốc gia TP.HCM đã triển khai chương trình học bổng Ươm mầm tài năng Phổ thông Năng khiếu, dành cho học sinh của trường này. Đây là sự hỗ trợ có ý nghĩa đặc biệt đối với học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu , thể hiện cam kết của ĐH Quốc gia TP.HCM trong việc đồng hành cùng các tài năng trẻ, tạo điều kiện để học sinh phát huy tối đa năng lực học thuật, nuôi dưỡng khát vọng vươn tới những thành tựu cao hơn trong tương lai.
Theo đó, học bổng có giá trị tương đương 100% khoản thu trọn gói (bao gồm học phí, thu dịch vụ hỗ trợ giáo dục, thu dịch vụ hỗ trợ đào tạo) cho cả năm học tại Trường Phổ thông Năng khiếu, học bổng được xét cấp theo từng năm cho những học sinh có thành tích nổi bật, với các nhóm đối tượng sau:
Học sinh lớp 10: Có kết quả tuyển sinh thuộc nhóm dẫn đầu của từng nhóm lớp chuyên cùng môn chuyên, tối đa 10 suất học bổng/nhóm lớp chuyên cùng môn chuyên. Trong đó, nhóm lớp chuyên cùng môn chuyên được hiểu là tập hợp của tất cả các lớp chuyên có cùng môn chuyên của Cơ sở An Đông và Cơ sở Đông Hòa của Trường Phổ thông Năng khiếu.
Học sinh lớp 11 và lớp 12: Mỗi nhóm lớp chuyên cùng môn chuyên của từng khối lớp có tối đa 10 suất học bổng, dành cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế hoặc học sinh đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và học sinh không là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia đạt thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc.
Hằng năm, trước thời điểm thí sinh xác nhận nhập học của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Trường Phổ thông Năng khiếu sẽ công bố cụ thể số lượng học bổng, giá trị học bổng và tiêu chí xét chọn để học sinh và phụ huynh chủ động theo dõi, chuẩn bị và phấn đấu.
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