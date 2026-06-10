Điểm chuẩn, điểm thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu sẽ được công bố sáng nay

Theo thông tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu, trường sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10, quy định phúc khảo bài thi và cách tra cứu điểm thi lớp 10 năm học 2026-2027 vào lúc 10 giờ hôm nay, 10.6.

Sau đó điểm thi lớp 10 sẽ được công bố vào lúc 22 giờ hôm nay. Báo Thanh Niên sẽ cập nhật điểm thi lớp 10 để bạn đọc tra cứu.

Tiến sĩ Trần Nam Dũng, Hiệu phó Trường Phổ thông Năng khiếu, cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của trường có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 1.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2025.



Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu ổn định là 595 học sinh, như vậy tỷ lệ chọi năm nay trung bình là 1/8. Tuy nhiên, tỷ lệ chọi cụ thể của một số lớp chuyên như toán, tiếng Anh, ngữ văn... sẽ cao hơn tỷ lệ trung bình.