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Giáo dục

Đáp án các môn thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu

Bích Thanh
Bích Thanh
10/06/2026 11:22 GMT+7

Sáng nay (10.6), Trường Phổ thông Năng khiếu công bố đáp án các môn thi của kỳ thi tuyển sinh năm học 2026-2027 và những quy định để thí sinh có nhu cầu làm đơn phúc khảo bài thi.

Trường Phổ thông Năng khiếu công bố đáp án các môn thi lớp 10 - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sáng nay, sau khi công bố điểm chuẩn của kỳ thi lớp 10, Trường Phổ thông Năng khiếu tiếp tục công bố đáp án các môn thi của kỳ thi tuyển sinh năm học 2026-2027.

Thí sinh truy cập vào đường dẫn sau đây để cập nhật đáp án các môn thi lớp 10: https://drive.google.com/drive/folders/1XvxHycvqVVLm1_tqscAXI2T2H68fWeSl

Bên cạnh đó, Trường Phổ thông Năng khiếu, thông báo nếu có nhu cầu, thí sinh thực hiện đăng ký phúc khảo bài thi theo hình thức trực tuyến bằng số định danh cá nhân (số căn cước hoặc căn cước công dân) và số báo danh dự thi tại địa chỉ website: https://phuckhao.ddns.net/.

Sau khi đăng ký bài thi cần phúc khảo, thí sinh tải hình chụp căn cước/căn cước công dân/giấy xác nhận mã định danh cá nhân của thí sinh lên hệ thống; sau đó thực hiện thanh toán phí phúc khảo bài thi và thực hiện tải hình chụp minh chứng chuyển khoản đóng tiền phúc khảo bài thi.

Thời gian đăng ký phúc khảo bài thi từ ngày 10.6 đến hết ngày 12.6 với lệ phí là 50.000 đồng/bài thi.

Theo kế hoạch, Trường Phổ thông Năng khiếu sẽ công bố điểm thi lớp 10 vào lúc 22 giờ hôm nay. Tất cả các thí sinh tra cứu kết quả thi và kết quả xét tuyển lớp 10 vào trường đồng thời bằng số định danh cá nhân (số căn cước hoặc căn cước công dân) và số báo danh dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026 tại địa chỉ website: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/tracuuketqua.


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