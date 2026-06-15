[Infographic] Đợi điểm thi tốt nghiệp, thí sinh cần nhớ những điều này để trúng tuyển ĐH

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Hơn hai tuần nữa, hơn 1,2 triệu sĩ tử trên toàn quốc sẽ nhận điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, trong đó có đông đảo thí sinh dùng kết quả kỳ thi này để xét tuyển vào đại học (ĐH). Điểm mới trong mùa tuyển sinh năm nay, theo công văn hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, là tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT ở tổ hợp xét tuyển của sĩ tử phải đạt tối thiểu từ 15 trở lên trên thang 30.

Nếu không đạt yêu cầu này, thí sinh sẽ không thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ĐH, dù ở bất kỳ phương thức nào.

Điểm mới khác là năm nay thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì không giới hạn như những năm trước. Trong đó, các trường đào tạo giáo viên chỉ xét thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 tới 5; các trường khối quốc phòng, công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Ngoài ra, năm nay các trường không được xét học bạ theo các học kỳ riêng lẻ, bởi quy định mới bắt buộc phải dựa trên kết quả học tập của toàn bộ 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12). Trong đó, tổ hợp xét phải có ít nhất ba môn, bắt buộc có môn toán hoặc văn (với trọng số không thấp hơn 1/3 tổng điểm).

Song song đó, tổng điểm cộng từ chứng chỉ quốc tế và thành tích đặc biệt sẽ không quá 1,5 theo thang điểm 30. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng theo 1 trong 2 cách: quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp hoặc tính điểm cộng, không được áp dụng đồng thời cả hai.

Một ngày sau khi nhận điểm thi, thí sinh bắt đầu được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng và nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Ngoài ra, các bạn nên lưu ý thời điểm công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, hay còn gọi là điểm sàn ở các khối ngành sức khỏe, sư phạm, pháp luật... để có chiến lược sắp xếp các nguyện vọng một cách hợp lý, giúp tăng khả năng trúng tuyển ĐH.

Ngoài ra, thí sinh cũng cần lưu ý thời gian xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, cũng như giai đoạn tuyển sinh đợt bổ sung của các trường CĐ, ĐH để tăng cơ hội trở thành tân sinh viên ngành mình yêu thích.

Dưới đây là các mốc thời gian liên quan đến mùa tuyển sinh ĐH 2026.