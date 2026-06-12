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Giáo dục

'Hạt cườm' và 'bạn Bình' chặn thí sinh lấy điểm 9, 10 toán thi tốt nghiệp THPT

Ngọc Long
Ngọc Long
12/06/2026 09:35 GMT+7

Nhiều thí sinh TP.HCM gặp khó với hai câu toán thi tốt nghiệp THPT liên quan tới việc chế tác hạt cườm và cách giúp bạn Bình vượt qua thử thách. Giáo viên cho đây là câu chặn điểm 9, 10 môn toán.

'Hạt cườm' và 'bạn Bình' chặn thí sinh lấy điểm 9, 10 toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Thí sinh vui vẻ sau giờ thi toán tại điểm thi Trường THCS Colette (P.Xuân Hòa, TP.HCM)

ẢNH: NGỌC LONG

Nhiều bạn dự đoán 8 tới 10 điểm

Ghi nhận tại Trường THCS Colette (P.Xuân Hòa) chiều 12.6, nhiều thí sinh rời cổng trường thi với khuôn mặt phấn khởi, tự tin lấy điểm cao môn toán thi tốt nghiệp THPT. Trần Khánh Nam, lớp 12 Trường TH-THCS-THPT Tây Úc (TP.HCM), chia sẻ bạn giải trơn tru gần hết đề toán trong 60 phút đầu tiên và chỉ dành 30 phút cuối cho hai câu toán thực tế bạn cho là khó: một về tổ hợp xác suất và một về hình học không gian, mỗi câu giá trị 0,5 điểm.

Cả hai câu trên đều nằm ở phần trả lời ngắn, yêu cầu các sĩ tử đưa ra đáp số chứ không thể "khoanh lụi". Trong đó, câu tổ hợp xác suất hỏi thí sinh số cách điền 15 số cho sẵn vào 15 ô vuông để thỏa điều kiện đề cho, giúp bạn Bình "vượt qua thử thách". Còn ở câu hình học không gian, đề muốn các bạn tính thể tích hạt cườm sau khi chế tác từ vật thể có dạng khối tròn xoay. "Mình dự kiến được 9 điểm", Nam nói.

Tương tự, Võ Hoàng Bảo Châu, lớp 12 Trung tâm GDNN-GDTX Q.3 (P.Nhiêu Lộc), cũng không tự tin ở câu hình học và xác suất, cho đây là hai câu khó nhất trong đề. "Mình không quen hình học, xác suất mà đề lại hỏi hai dạng này khá nhiều nên mình thấy đuối. Còn phần mình làm tốt nhất là những câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn vì ra dạng quen thuộc", nữ sinh kể.

Hoàng Hữu Hiền, lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (P.Xuân Hòa), thì cho biết không kịp làm câu tổ hợp xác suất vì hết giờ, nhưng cho rằng phần lớn đề toán "vừa sức" với bạn. "Mình không gặp khó khi làm các câu thực tế trong phần trả lời ngắn còn trắc nghiệm nhiều lựa chọn và đúng sai thì vừa tầm. Mình kỳ vọng sẽ đạt 8,5 điểm toán", nam sinh chia sẻ.

Còn Đỗ Hoàng Bảo Khang, học cùng trường, kể bạn "đau đầu" nhất với câu hình học không gian và đã thử tìm cách giải, song không chắc ra đáp án đúng. Các câu hỏi khác trong phần trả lời ngắn, theo Khang cũng có tính phân hóa cao. Tuy nhiên, nam sinh nói hai phần trước là trắc nghiệm nhiều lựa chọn và đúng-sai bạn khá tự tin làm đúng hết nên mong có thể đạt 7,5 điểm toán ở kỳ thi.

Tại An Giang, Vũ Quang Vinh, lớp 12 Trường THPT Kiên Lương (X.Kiên Lương), bỏ qua câu hình học không gian và hai câu xác suất. Tuy vậy, Vinh cũng nhận định đề năm nay dễ hơn năm ngoái. "Đa số câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn và đúng-sai dễ do mình luyện nhiều. Mình chỉ gặp khó ở câu xác định giá trị trong hệ tọa độ Oxyz bởi không chắc phương trình đường thẳng z = 0 là đúng hay sai", nam sinh mong được điểm 8 bày tỏ.

Trần Huỳnh Như, học cùng trường, thì kỳ vọng đạt từ 9 đến 10 điểm toán vì đề "không quá khó" so với những năm gần đây. "12 câu đầu không khó, nhưng có 1-2 câu trong phần này nếu không đọc kỹ dễ bị lừa, 4 câu đúng-sai em ở mức ổn và dễ còn phần trả lời ngắn có một số câu như xác suất, tích phân dễ hơn năm rồi", Như kể.

Với Như, câu khó nhất là về xác suất đa giác đỉnh và đây cũng là câu quyết định bạn có đạt điểm tối đa môn toán hay không.

Giáo viên nhận xét đề toán thi tốt nghiệp THPT ra sao?

Thạc sĩ Trương Văn Quắng, giáo viên toán Trường THPT Kiên Lương (An Giang), nhận định đề thi có tính phân hóa cao với cấu trúc tương tự năm ngoái, phù hợp cho xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH. Trong đó, các câu hỏi trong phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn ở mức độ nhận biết, giúp học sinh dễ lấy điểm để tốt nghiệp.

Phần trắc nghiệm đúng-sai thì là "bẫy" phân hóa, các bạn dễ mất điểm nếu không chắc kiến thức toàn diện, tuy nhiên các câu hỏi năm 2026 dễ hơn năm ngoái. Trắc nghiệm trả lời ngắn thì vẫn là phần khó nhất như mọi năm, mang tính phân loại cao và độ khó tương đương đề năm trước, theo thầy Quắng.

"Đề năm nay hạn chế tối đa các dạng bài chỉ cần bấm máy là ra. Máy tính chỉ đóng vai trò hỗ trợ tính toán công cụ nên nếu chỉ học vẹt công thức và lạm dụng kỹ thuật Casio, thí sinh khó có thể đạt điểm cao. Để đạt điểm từ 8 trở lên bắt buộc học sinh phải có tư duy logic và hiểu bản chất toán học", thầy Quắng nhận định.

Đồng tình với các thí sinh, nam giáo viên nhận định đề có 3 câu khó để chặn điểm 9, 10 là câu hình học không gian và hai câu xác suất. Trong đó, câu hình học "không quá nặng" kỹ thuật tính tích phân, song khiến học sinh mất thời gian đọc hiểu và hình dung mô hình toán, dễ hiểu sai và giải sai khi áp dụng công thức đơn thuần. Còn hai câu tổ hợp xác suất khó ở bước mô hình hóa, khiến học sinh nhiều thời gian tìm hướng giải quyết, và khi tìm ra hướng rồi vẫn có thể xét thiếu trường hợp.

"Đề vừa sức xét tốt nghiệp, đỉnh phổ điểm có thể sẽ rơi vào khoảng 5,5-6,5 trong khi điểm 7-8,5 sẽ tăng mạnh. Số lượng điểm 9, 10 sẽ có sự phân hóa rõ rệt, có thể sẽ ít hơn năm trước", thạc sĩ Quắng dự đoán.

Thầy Đặng Duy Hùng, quản lý hệ thống luyện thi Helius Education ở TP.HCM, dự báo phổ điểm môn toán năm nay sẽ có mức trung bình thấp hơn, tập trung nhiều ở mức 4,5-5,5 điểm. Theo thầy, đề toán năm nay "nhẹ tay" với thí sinh hơn năm ngoái khi hầu hết câu hỏi có độ khó vừa sức, "giảm chặn điểm trung bình của học sinh".

"Phần đúng sai đã gia giảm lại, không có câu quá khó. Chỉ có khoảng 3 câu là thực sự phân hóa ở phần trả lời ngắn để chặn mức điểm cao từ 8.5 lên 10. Tuy nhiên, dạng bài chặn cũng không mới và đã có nhiều bài tương tự xuất hiện trong đề thi thử của các sở GD-ĐT", thầy Hùng nhận định, cho biết thêm đề năm nay "khá chung chung và đại trà".

Chung quan điểm với thầy Quắng, thầy Hùng cũng cho rằng nội dung chặn điểm nằm ở 3 câu về hình học không gian và xác suất, tuy nhiên các câu này chỉ ở mức 3.5, không có câu nào thật sự đạt tới mức 4.

"Câu hình học Oxyz không quá khó, chỉ cần tưởng tượng được mô hình hạt cườm là có thể xử lý bằng ứng dụng tích phân. Câu xác suất về sắp xếp số và đa giác 12 đỉnh cũng dễ làm khó thí sinh", nam giáo viên nói thêm.

'Hạt cườm' và 'bạn Bình' chặn thí sinh lấy điểm 9, 10 toán thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Thí sinh TP.HCM sau giờ làm bài môn toán thi tốt nghiệp THPT

ẢNH: NHẬT THỊNH

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