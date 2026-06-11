Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thí sinh bất ngờ vì đề toán THPT 'dễ hơn nhiều', 'chỉ bằng 6-7 phần' năm 2025

Ngọc Long - Tuấn Hồ
11/06/2026 17:18 GMT+7

Chiều 11.6, khoảng 1,2 triệu sĩ tử trên cả nước chính thức hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên với toán, nhiều bạn ra khỏi cổng trường với gương mặt phấn khởi.

Thí sinh bất ngờ vì đề toán THPT 'dễ hơn nhiều', 'chỉ bằng 6-7 phần' năm 2025 - Ảnh 1.

Thí sinh hào hứng sau giờ thi tốt nghiệp THPT 2026 môn toán

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ghi nhận ở Trường THCS Colette (P.Xuân Hòa), không ít thí sinh reo vui vì đề toán thi tốt nghiệp THPT năm nay "dễ thở" hơn đề năm ngoái, hầu như chỉ có chút khó khăn phần trắc nghiệm trả lời ngắn. "Độ khó đề năm nay chỉ bằng 6-7 phần so với đề năm 2025, mình khá sốc vì dễ đến vậy", Trần Hoàng Thiên Phúc, lớp 12 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.3 (P.Nhiêu Lộc), chia sẻ.

Phúc chia sẻ toán không phải là thế mạnh của bạn vì dự định xét tuyển tổ hợp C00 (địa, sử, văn), tuy nhiên bạn vẫn dự đoán có thể đạt đến 8 điểm toán "nếu may mắn". Nam sinh chia sẻ thêm bạn mất 30 phút để làm mỗi phần trong đề, gồm trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đúng-sai và trả lời ngắn. Riêng ở phần trả lời ngắn, Phúc nói gặp nhiều khó khăn vì nhiều câu có mức độ phân hóa cao, nằm ngoài khả năng của bạn.

Trần Khánh Nam, lớp 12 Trường TH-THCS-THPT Tây Úc (TP.HCM), dự đoán sẽ nắm chắc 9 điểm toán khi bạn đã làm trọn vẹn tất cả câu hỏi, chỉ gặp khó ở 2 câu phần trả lời ngắn cuối đề. "Đề năm nay dễ hơn nhiều so với năm trước, mình thấy chỉ bằng cỡ 6 phần. Mình tốn cỡ 60 phút cho các câu trước và 30 phút cuối chỉ dành cho 2 câu cuối cùng", Nam kể.

"Mình chỉ tự học tại nhà môn toán chứ không đi học thêm. Nhiều bạn bè khác chung trường mình cũng kêu đề dễ", Nam nói thêm.

Tương tự, Lê Minh Khôi, lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (P.Xuân Hòa), thẳng thắn rằng các câu trắc nghiệm đề đang "cho điểm thí sinh". Trong khi đó, các câu lựa chọn đúng hoặc sai năm nay lại dễ hơn đề năm 2025. "Tuy nhiên, hai câu hỏi về xác suất khó hơn năm ngoái. Hai câu này nêu nhiều điều kiện nên mình không giải được", Khôi tiếc nuối.

Với hai câu hỏi hình học phần trả lời ngắn, Khôi cho hay đây là lần đầu em gặp dạng "hình eclipse" (khối tròn xoay) và đã làm theo cảm tính, hy vọng có thể đạt từ 7 đến 8 điểm trong bài thi này.

Tại điểm thi Trường THCS Phạm Văn Chiêu (P.Thông Tây Hội), theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều thí sinh cũng cho rằng đề toán thi tốt nghiệp THPT năm nay dễ hơn năm ngoái.

Năm ngoái, đề toán thi tốt nghiệp THPT và đề một số môn khác đổi mới cấu trúc theo tinh thần Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (chương trình mới), thêm mới các câu hỏi trắc nghiệm đúng-sai, trắc nghiệm trả lời ngắn, bên cạnh dạng cũ là trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, cấu trúc mới khiến nhiều thí sinh gặp khó, với 56% bài làm năm 2025 có điểm dưới trung bình - cao nhất trong 9 năm qua.

Sau môn thi toán kéo dài 90 phút vào chiều nay, thí sinh tiếp tục thi 2 môn tự chọn vào mai 12.6. Các môn thi tự chọn bao gồm ngoại ngữ, hóa, lý, sinh, địa, sử, tin học, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ (định hướng nông nghiệp và định hướng công nghiệp). Kết quả thi dự kiến công bố vào ngày 1.7.

Thí sinh bất ngờ vì đề toán THPT 'dễ hơn nhiều', 'chỉ bằng 6-7 phần' năm 2025 - Ảnh 2.

Giáo viên Trường THCS-THPT Hồng Hà (TP.HCM) chờ đón học sinh tại cổng và thảo luận đề với các bạn

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tin liên quan

Nội dung nào trong đề toán thi tốt nghiệp THPT khiến thí sinh lo sợ?

Nội dung nào trong đề toán thi tốt nghiệp THPT khiến thí sinh lo sợ?

Chiều nay 11.6, khoảng 1,2 triệu thí sinh tiếp tục làm đề toán thi tốt nghiệp THPT. Nhiều sĩ tử tại TP.HCM e ngại phần xác suất cổ điển và trắc nghiệm đúng-sai khiến các bạn dễ mất điểm.

Khám phá thêm chủ đề

thi tốt nghiệp thpt Đề Toán đề toán dễ đáp án đề toán thi tốt nghiệp thi tốt nghiệp THPT 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận