Thí sinh bất ngờ vì đề toán THPT 'dễ hơn nhiều', 'chỉ bằng 6-7 phần' năm 2025

Thí sinh hào hứng sau giờ thi tốt nghiệp THPT 2026 môn toán ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ghi nhận ở Trường THCS Colette (P.Xuân Hòa), không ít thí sinh reo vui vì đề toán thi tốt nghiệp THPT năm nay "dễ thở" hơn đề năm ngoái, hầu như chỉ có chút khó khăn phần trắc nghiệm trả lời ngắn. "Độ khó đề năm nay chỉ bằng 6-7 phần so với đề năm 2025, mình khá sốc vì dễ đến vậy", Trần Hoàng Thiên Phúc, lớp 12 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.3 (P.Nhiêu Lộc), chia sẻ.

Phúc chia sẻ toán không phải là thế mạnh của bạn vì dự định xét tuyển tổ hợp C00 (địa, sử, văn), tuy nhiên bạn vẫn dự đoán có thể đạt đến 8 điểm toán "nếu may mắn". Nam sinh chia sẻ thêm bạn mất 30 phút để làm mỗi phần trong đề, gồm trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đúng-sai và trả lời ngắn. Riêng ở phần trả lời ngắn, Phúc nói gặp nhiều khó khăn vì nhiều câu có mức độ phân hóa cao, nằm ngoài khả năng của bạn.

Trần Khánh Nam, lớp 12 Trường TH-THCS-THPT Tây Úc (TP.HCM), dự đoán sẽ nắm chắc 9 điểm toán khi bạn đã làm trọn vẹn tất cả câu hỏi, chỉ gặp khó ở 2 câu phần trả lời ngắn cuối đề. "Đề năm nay dễ hơn nhiều so với năm trước, mình thấy chỉ bằng cỡ 6 phần. Mình tốn cỡ 60 phút cho các câu trước và 30 phút cuối chỉ dành cho 2 câu cuối cùng", Nam kể.

"Mình chỉ tự học tại nhà môn toán chứ không đi học thêm. Nhiều bạn bè khác chung trường mình cũng kêu đề dễ", Nam nói thêm.

Tương tự, Lê Minh Khôi, lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (P.Xuân Hòa), thẳng thắn rằng các câu trắc nghiệm đề đang "cho điểm thí sinh". Trong khi đó, các câu lựa chọn đúng hoặc sai năm nay lại dễ hơn đề năm 2025. "Tuy nhiên, hai câu hỏi về xác suất khó hơn năm ngoái. Hai câu này nêu nhiều điều kiện nên mình không giải được", Khôi tiếc nuối.

Với hai câu hỏi hình học phần trả lời ngắn, Khôi cho hay đây là lần đầu em gặp dạng "hình eclipse" (khối tròn xoay) và đã làm theo cảm tính, hy vọng có thể đạt từ 7 đến 8 điểm trong bài thi này.

Tại điểm thi Trường THCS Phạm Văn Chiêu (P.Thông Tây Hội), theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều thí sinh cũng cho rằng đề toán thi tốt nghiệp THPT năm nay dễ hơn năm ngoái.

Năm ngoái, đề toán thi tốt nghiệp THPT và đề một số môn khác đổi mới cấu trúc theo tinh thần Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (chương trình mới), thêm mới các câu hỏi trắc nghiệm đúng-sai, trắc nghiệm trả lời ngắn, bên cạnh dạng cũ là trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, cấu trúc mới khiến nhiều thí sinh gặp khó, với 56% bài làm năm 2025 có điểm dưới trung bình - cao nhất trong 9 năm qua.

Sau môn thi toán kéo dài 90 phút vào chiều nay, thí sinh tiếp tục thi 2 môn tự chọn vào mai 12.6. Các môn thi tự chọn bao gồm ngoại ngữ, hóa, lý, sinh, địa, sử, tin học, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ (định hướng nông nghiệp và định hướng công nghiệp). Kết quả thi dự kiến công bố vào ngày 1.7.