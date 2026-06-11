Nhiều thí sinh 'trúng tủ' đề văn thi tốt nghiệp THPT nhưng bất ngờ vì ra thơ

Chia sẻ với Thanh Niên ở Trường THCS Ngô Sĩ Liên (P.Tân Sơn Hòa), Đồng Minh Khánh, thí sinh tự do đang là sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết anh may mắn "trúng tủ" khi trước đó cũng ôn duy nhất bài thơ Một chiếc lá của tác giả Nguyễn Đình Thi, với mục đích là để liên hệ thực tế với bài nghị luận văn học. "Tôi không ngờ cuối cùng nó trở thành ngữ liệu chính thức luôn", Khánh hào hứng.

Một nội dung khác nam sinh cũng "trúng tủ" là đề có một câu đọc hiểu hỏi về AI và câu viết nghị luận xã hội có liên quan tới chủ đề này khi đề cập tới những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới. "Đây là chủ đề nhiều giáo viên dự đoán sẽ ra thi nên tôi rất vui vì làm được bài", Khánh nói.

"Tôi mong mình sẽ được khoảng 8,25-8,5 điểm văn", Khánh dự đoán.

Đề ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2026, trang 1 ẢNH: NGỌC LONG

Đề ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2026, trang 2 ẢNH: NGỌC LONG

Tuy nhiên, Khánh cũng nhìn nhận đề năm nay có thể gây khó cho không ít thí sinh, vì năm ngoái ở phần viết câu nghị luận văn học chỉ chiếm 2 điểm, trong khi nghị luận xã hội chiếm 4 điểm. Năm nay thì ngược lại, đề nghị luận văn học về Một chiếc lá chiếm tới 4 điểm còn đề nghị luận xã hội về câu hỏi: "Làm thế nào để có những 'Steve Jobs Việt Nam'?" chỉ có 2 điểm.

Từ thực tế quan sát, Khánh nhận thấy nhiều thí sinh lớp 12 sa đà vào phần nghị luận xã hội qua việc cố trình bày đủ luận cứ, dẫn chứng, cuối cùng không đủ thời gian hoàn thành trọn vẹn bài nghị luận văn học. Trong khi đó, nhóm thí sinh tự do tại điểm thi này vì đã có thêm một năm chuẩn bị nên phân bổ thời lượng làm bài hợp lý hơn, hiếm gặp cảnh "đầu voi đuôi chuột" trong bài làm.

"Nhiều bạn lớp 12 than có thể chỉ đạt khoảng 6,5-6,75 điểm, trong khi các bạn thi tự do lại lạc quan hơn và nhiều bạn nghĩ sẽ đạt từ 7,5 trở lên", Khánh nói.

Dương Khải Huy, lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thái Bình (P.Tân Hòa), nhận định "đề văn năm nay quá dễ", bạn có thể ổn định làm bài từ đầu chí cuối. Với câu hỏi viết nghị luận xã hội, Huy đề cập đến ý chí kiên cường và nỗ lực hết mình của người trẻ. Còn ở câu hỏi nghị luận văn học, vì "ôn chưa kỹ" nên nam sinh chưa làm tốt ở phần liên hệ bản thân. "Bài chỉ cần được trên 5 điểm là mình mừng lắm rồi", Huy nói.

Tương tự, Trần Dương Khải, lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất), cũng nói đề hỏi nhiều câu quen thuộc và trong phạm vi đã chuẩn bị từ trước, nhất là vấn đề liên quan tới AI. "Đề dễ làm, yêu cầu kỹ năng phân tích là chính", Khải nói. "Vì không xét tổ hợp có môn văn nên mình chỉ kỳ vọng đạt khoảng 6 điểm trở lên".

Cao Quang Huy, lớp 12 Trường TH-THCS-THPT Thanh Bình (P.Bảy Hiền), thú nhận từng dự đoán đề sẽ ra nội dung trọng tâm ở các chủ đề như AI, kỹ thuật số thế nên bạn "bất ngờ" vì ngữ liệu xuất hiện lại là một bài thơ về cảm xúc con người và cảnh quan 4 mùa. "Mình và bạn bè chung trường cũng rất bất ngờ vì đề xuất hiện tác phẩm văn học nhưng đa số các bạn vẫn làm được bài", nam sinh nói.

"Mình nghĩ sẽ đạt khoảng 6,5-7 điểm", nam sinh xét tổ hợp toán, lý, tiếng Anh chia sẻ.

Sau buổi thi văn sáng nay diễn ra trong 120 phút, thí sinh tiếp tục thi môn bắt buộc còn lại là toán vào buổi chiều, thời lượng là 90 phút. Sau đó, vào ngày 12.6, các thí sinh sẽ thi 2 môn tự chọn trong số các môn là ngoại ngữ, hóa, lý, sinh, địa, sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ (định hướng nông nghiệp và định hướng công nghiệp).