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Giáo dục

Thí sinh tự do thi tốt nghiệp THPT đông kỷ lục, một phần vì 2025 'đề khó'

Ngọc Long - Tuấn Hồ
11/06/2026 09:39 GMT+7

Sáng 11.6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc dự thi môn đầu tiên là ngữ văn, trong số đó có khoảng 63.800 thí sinh tự do - cao nhất trước tới nay từ khi kỳ thi đổi tên từ THPT quốc gia sang thi tốt nghiệp THPT.

2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (chương trình mới), với đề thi các môn đều có cấu trúc khác với mọi năm. Điều này đã từng khiến không ít thí sinh lớp 12 gặp khó, nhất là với hai môn toán, tiếng Anh, và đây cũng là lý do thúc đẩy các bạn đăng ký thi lại với tư cách thí sinh tự do trong năm 2026 để tìm đường vào trường ĐH mơ ước.

Tại TP.HCM, điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên (P.Tân Sơn Hòa) là một trong những cơ sở có đông thí sinh tự do dự thi và cũng là nơi triển khai việc quét an ninh để ngừa gian lận trước khi các bạn vào phòng thi. 

Lê Hoàng Thiên, ngụ P.Thạch Mỹ Tây và hiện là sinh viên năm nhất một trường ĐH ở TP.HCM, chia sẻ đã có mặt từ sớm trong 2 ngày qua để chuẩn bị tinh thần tốt nhất, với tổ hợp xét tuyển là văn, toán và tiếng Anh tương tự đợt thi trước.

Từng dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Thiên nói "không lường trước được đề sẽ khó như vậy" vì đề chính thức môn toán và tiếng Anh khác "một trời một vực" so với đề tham khảo do Bộ GD-ĐT công bố. Điều này khiến tổng điểm của anh chưa được như mong muốn, chỉ dừng ở mức 19. "Một lý do khác là nguyện vọng năm ngoái tôi chọn còn nông nổi quá nên tôi muốn thi lại để có cơ hội theo đuổi ngành mơ ước", Thiên chia sẻ.

Nam sinh đặt nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Luật TP.HCM chia sẻ, anh chính thức chốt ý định thi lại tốt nghiệp THPT vào khoảng tháng 3, 4 năm 2026, sau khi dự thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. "May mắn là những kiến thức ra thi tôi đều học rồi nên khi ôn lại cũng khá dễ dàng. Năm nay thi, tôi chỉ sợ môn tiếng Anh nhất là mong ông bà có thể 'độ' để tôi thành công chinh phục môn này", Thiện lo lắng.

"Đây là lần thứ hai tôi thi tốt nghiệp THPT rồi nên không lo lắng lắm", nam sinh nói thêm.

Thiên cũng chia sẻ rằng "rất nhiều" bạn bè anh quen biết năm nay cũng chọn thi lại với hai lý do phổ biển. Thứ nhất là nhiều ĐH thông tin có mức học phí phải chăng song cuối cùng lại thu cao hơn "rất nhiều", các bạn "chịu không nổi" nên phải thi lại để chuyển sang trường khác.

Thứ hai là những trường hợp tương tự Thiên, muốn đầu tư thời gian, công sức để tranh suất vào các trường và ngành mơ ước, vừa tăng cơ hội nghề nghiệp vừa có thể cọ xát trong một môi trường phù hợp hơn.

Một thí sinh tự do khác (đề nghị ẩn danh) hiện là sinh viên năm nhất cũng chia sẻ với Thanh Niên do năm ngoái còn bỡ ngỡ với đề thi nên làm bài không tốt. Thế nên, nam sinh này đã quyết ôn tập kiến thức và chuẩn bị tốt tinh thần với hy vọng đạt điểm 8 ở môn văn và tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT.

Có phần đối lập, Đồng Minh Khánh, sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, thì cho biết chọn đăng ký thi lại vì muốn bổ trợ cho công việc gia sư hiện nay của anh. "Tôi muốn hỗ trợ học viên tốt hơn nên thi để xem đề năm nay khó đến đâu, từ đó có thể soạn nội dung ôn tập phù hợp cho các bạn".

Kỳ thi năm nay cũng là dịp để nam sinh thử sức lại bản thân. "Sau một năm, tôi muốn kiểm tra kiến thức các môn có bị mai một hay không. Tôi còn đặt mục tiêu sẽ 'phục thù' kết quả thi năm trước, hy vọng có thể đạt điểm 8 trở lên ở môn văn và điểm tối đa môn tiếng Anh", Khánh bày tỏ.

Sau buổi thi văn sáng nay diễn ra trong 120 phút, thí sinh tiếp tục thi môn bắt buộc còn lại là toán vào buổi chiều, thời lượng là 90 phút. Sau đó, vào ngày 12.6, các thí sinh sẽ thi 2 môn tự chọn trong số các môn là ngoại ngữ, hóa, lý, sinh, địa, sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ (định hướng nông nghiệp và định hướng công nghiệp).

Thí sinh tự do thi tốt nghiệp THPT đông kỷ lục, một phần vì 2025 'đề khó' - Ảnh 1.

Thí sinh trước giờ thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn sáng 11.6

ẢNH: NHẬT THỊNH

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