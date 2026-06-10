Ngoài tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh lớp 12 có 3-4 kỳ thi khác để vào ĐH

Thí sinh TP.HCM làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT chiều nay, 10.6 ẢNH: NGỌC LONG

Tại Trường THPT Ngô Quyền (P.Tân Mỹ, TP.HCM), dưới cơn mưa rào lớt phớt, nhiều thí sinh đã có mặt từ 13 giờ để gửi cặp táp, túi xách và áo khoác ở khu vực giữ đồ để chuẩn bị vào phòng điểm danh và nghe thầy cô sinh hoạt quy chế thi. Trao đổi với Thanh Niên, Trần Phúc Nhân, lớp 12 Trường THPT Tân Phong (P.Tân Hưng), kể đây đã là lần thứ 2 em được cọ xát với không khí phòng thi, sau đó còn 2 lần thi nữa do các trường ĐH tổ chức.

"Trước đó em cũng dự thi năng khiếu mỹ thuật ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng", Nhân kể.

Tổng cộng Nhân đăng ký dự 4 đợt thi, gồm kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi năng khiếu âm nhạc của Trường ĐH Sài Gòn vào giữa tháng 6 để tìm đường vào nguyện vọng 1 là sư phạm âm nhạc, hai lần thi năng khiếu mỹ thuật tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng - đợt 1 đã tổ chức hồi đầu tháng 5 và đợt 3 sẽ vào giữa tháng 6 - để thêm cơ hội xét vào nguyện vọng sau là ngành thiết kế đồ họa.

"Với các môn năng khiếu, mình vừa tự học vừa đăng ký học thêm bên ngoài để hiểu những kiến thức, kỹ thuật chuyên môn. Chẳng hạn ở môn âm nhạc, mình phải học cả lý thuyết lẫn thực hành, ví dụ như chơi nhạc cụ ra sao, hay hát và xướng âm thế nào mới ổn", Nhân nói. "Bản thân mình cũng phải luyện hai nhạc cụ là đàn guitar với piano để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. May mắn là ở nhà mình cũng có hai nhạc cụ này".

Nam sinh cho biết thêm, do Trường ĐH Sài Gòn chỉ xét điểm môn văn và môn năng khiếu, thế nên môn văn sáng mai với bạn cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, Nhân cũng không hề chủ quan với những môn thi còn lại, nhất là hai môn toán và tiếng Anh, để có thêm phương án dự phòng. "Mình hy vọng môn văn sáng mai sẽ đạt cỡ 6-6,5 điểm trở lên", Nhân nói.

Ngồi cạnh bên, Nguyễn Hoàng Tấn Phát, lớp 12 cùng trường, cho biết bạn không cảm thấy áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong 2 ngày tới, bởi trước đó đã tham dự kỳ thi năng khiếu đá banh của Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao và thành công giành điểm 8. Với điểm thi năng khiếu nhân đôi, Phát ước tính chỉ cần 5 điểm mỗi môn gồm toán, văn là "rộng cửa" vào ĐH này.

"Mình dự định theo đuổi công việc dạy đá banh cho các bạn nhỏ tiểu học ở các trung tâm", Phát kể.

Trong khi đó, Nguyễn Lê Minh Thiện, lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền, thông tin để cạnh tranh vào Trường ĐH Khoa học sức khỏe, bạn cũng đã 2 lần dự thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (V-ACT). Tuy nhiên, kỳ thi quan trọng nhất với Thiện với là thi tốt nghiệp THPT, với mục tiêu là lấy điểm toán, hóa, sinh để xét tuyển vào Trường ĐH Y dược TP.HCM - ngôi trường hiện không sử dụng kết quả của các kỳ thi năng lực khác.

Năm nay, Y dược TP.HCM cũng "chốt" chỉ sử dụng phương thức xét tuyển duy nhất là dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, không còn kết hợp xét kết quả kỳ thi này với chứng chỉ SAT. Tuy nhiên, điều này không tăng thêm áp lực cho nam sinh, bởi bạn đã quyết dùng điểm thi tốt nghiệp THPT từ sớm và ngay từ hè năm lớp 10 lên 11 đã bắt đầu học thêm trước chương trình môn sinh để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Đến hè năm lớp 11 lên 12, Thiện kể tiếp tục đăng ký thêm môn toán và hóa. Trong đó, bạn lo ngại nhất ở phần trắc nghiệm đúng-sai môn toán, khi chỉ cần sai một ý là đã mất nửa số điểm của câu, còn các môn thi khác nam sinh thấy "cũng tạm".

"Ngày cuối này, em sẽ không luyện đề các môn nữa mà chỉ tập trung ôn lại một số lý thuyết ở mức nhận biết, vận dụng để chắc điểm các câu dễ trước, còn các câu khó tính sau", Thiện nói.

Thí sinh làm thủ tục dự thi và nghe giám thị phổ biến quy chế ẢNH: NGỌC LONG

Trường hợp của Phúc Nhân, Tấn Phát và Minh Thiện không là cá biệt. Theo ghi nhận trước đó của Thanh Niên, rất đông sĩ tử lớp 12 cũng đăng ký dự nhiều đợt thi và kỳ thi để đạt kết quả tối ưu. Như Anh Thơ, một thí sinh tới từ tỉnh Vĩnh Long, đã 4 lần cùng mẹ bắt xe lên TP.HCM dự thi, gồm 2 lần thi V-ACT và 2 lần thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (H-SCA), và mai sẽ tiếp tục thi tốt nghiệp THPT ở quê nhà.

Hay Long Tâm Như, lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (P.Xuân Hòa, TP.HCM), cũng từng 3 lần thi H-SCA để cạnh tranh vào ngành sư phạm sinh học của trường này, chưa tính kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đối lập, Hồ Nhật Hoàng Phúc, lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền, cho biết tốt nghiệp THPT là kỳ thi duy nhất bạn tham dự để xét vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, một phần cũng bởi trường không xét tuyển kết quả các kỳ thi riêng khác. Những ngày cuối, tương tự Thiện, Phúc cũng không luyện đề mà toàn tâm ôn lý thuyết, công thức và các dạng bài quen thuộc, cũng như xem lại những lỗi sai từng phạm phải khi luyện đề để không "sẩy chân".

"Mình cũng lo lắng trước kỳ thi, nhưng tự trấn an bản thân là đã học cả quá trình rồi, có lo thì vẫn không giải quyết được gì. Thế nên, quan trọng bây giờ là giữ vững tinh thần để tập trung làm bài thi một cách tốt nhất", Phúc nói.

Sau buổi làm thủ tục chiều 10.6, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ chính thức diễn ra vào hai ngày 11 và 12.6 tới với 2 môn bắt buộc là văn (120 phút) và toán (90 phút), cùng 2 môn tự chọn trong số các môn là ngoại ngữ, hóa, lý, sinh, địa, sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ (định hướng nông nghiệp và định hướng công nghiệp).

Phòng giữ đồ của thí sinh được bố trí cách phòng thi 25m để phòng ngừa gian lận ẢNH: NGỌC LONG