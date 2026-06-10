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Giáo dục

Tai nạn giao thông trước ngày thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh TP.HCM được giúp đỡ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
10/06/2026 16:31 GMT+7

Nữ sinh Đ.K.N học lớp 12 ở TP.HCM bị tai nạn giao thông trước ngày thi tốt nghiệp THPT đúng 5 ngày. Bị thương ở tay, chân, vùng mắt, nữ sinh được các thầy cô ở điểm thi hỗ trợ.

Chiều nay (10.6) các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 làm thủ tục dự thi tại các điểm thi. 14 giờ, nữ sinh Đ.K.N, học sinh Trường THPT Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP.HCM được ba chở tới điểm thi, cũng là Trường THPT Tạ Quang Bửu. Nữ sinh bị tai nạn giao thông cách đây 5 ngày được các sinh viên tình nguyện, thầy cô tại đây hỗ trợ di chuyển tới phòng thi.

Tai nạn giao thông trước ngày thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh TP.HCM được giúp đỡ - Ảnh 1.

Nữ sinh Đ.K.N bị tai nạn giao thông trước ngày thi tốt nghiệp THPT 5 ngày, được hỗ trợ tại điểm thi Trường THPT Tạ Quang Bửu chiều nay

ẢNH: THÚY HẰNG

Đ.K.N bị thương ở chân, tay, một bên mặt, vùng mắt. Trong phòng thi, nữ sinh lớp 12 cùng với các thí sinh khác được các giám thị phổ biến quy chế thi, thời gian cần có mặt ở phòng thi trong 2 ngày thi 11.6 và 12.6.

Trước đây mấy ngày, nữ sinh đã được ba của em làm đơn, gửi tới ban giám hiệu nhà trường trình bày tình hình sức khỏe của em. Do bàn tay phải của N. vẫn còn bị đau, thí sinh lo ngại không thể cầm bút viết bài ngữ văn được lâu.

Điểm thi sẽ bố trí để em Đ.K.N được ngồi ở phòng thi riêng biệt, có cán bộ coi thi viết bài giúp môn ngữ văn, tuân thủ đầy đủ quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT. Phòng thi của thí sinh được bố trí các thiết bị ghi âm, ghi hình, có đầy đủ giám thị hành lang, giám thị trong phòng thi như quy định. Với môn thi toán, bài thi các môn tự chọn, nữ sinh có thể tự viết bài.

Tai nạn giao thông trước ngày thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh TP.HCM được giúp đỡ - Ảnh 2.

Nữ sinh Đ.K.N trong buổi làm thủ tục dự thi chiều 10.6

ẢNH: THÚY HẰNG

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, ông Huy, cha của Đ.K.N, cho biết chiều 5.6, khi N. đang điều khiển xe máy điện (loại dành cho học sinh) từ trường về nhà. Trên đường Tạ Quang Bửu, đoạn gần đối diện cổng trường, do mặt đường bị bún đổ ra trơn trượt, em bị ngã, bất tỉnh, phải đi cấp cứu ở bệnh viện. 

Những ngày đầu, N. bị đau khắp người, hiện giờ có thể đi lại chậm. Những ngày qua, ông Huy gác lại hết các công việc để đưa đón con, mong con cố gắng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT này. Ông Huy động viên con bình tĩnh, mọi khó khăn rồi sẽ qua.

Những ngày sát thi, Đ.K.N phải nghỉ hết các lớp học thêm, chỉ tự học ở nhà. N. đặt nguyện vọng 1 vào chuyên ngành bác sĩ thú y, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM với tình yêu động vật. Đ.K.N cho hay bị tai nạn giao thông sát kỳ thi tốt nghiệp THPT là một điều không ai mong muốn, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành các bài thi tốt nhất...

Tai nạn giao thông trước ngày thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh TP.HCM được giúp đỡ - Ảnh 3.

Đ.K.N phải di chuyển chậm, em được các thầy cô ở điểm thi hỗ trợ, động viên

ẢNH: THÚY HẰNG

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