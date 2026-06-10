Ký ức về kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa đại dịch

Là một trong những phóng viên đưa tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm đó, chúng tôi vẫn nhớ mãi những ngày tháng đầy lo lắng, căng thẳng mà người người, nhà nhà đã cùng nhau vượt qua.

H ÀNH TRANG ĐI THI LÀ KHẨU TRANG, CỒN SÁT KHUẨN…

Ngày 7.7.2021, gần 1 triệu thí sinh (TS) cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với 2 môn ngữ văn và toán, trễ hơn mọi năm do ảnh hưởng từ dịch bệnh. Trước đó, chiều 6.7, TS đến các điểm thi làm thủ tục dự thi. Trước cổng Trường THPT Tạ Quang Bửu (P.Bình Đông, trước là Q.8, TP.HCM), hành trang mà phụ huynh cho con mang đi thi là lỉnh kỉnh khẩu trang, kính chống giọt bắn, nước rửa tay sát khuẩn. Ngoài cổng các trường thi, rất đông phụ huynh dõi theo con, nhưng ai cũng chủ động ngồi xa nhau, ai cũng đeo khẩu trang kín mít, trùm kính chống giọt bắn, ánh mắt đầy sự lo âu.

Kỳ thi tốt nghiệp 2021 giữa đại dịch Covid-19 ở TP.HCM ẢNH: DẠ THẢO

Chị Đào Thị Giàu, trú trên đường Trần Xuân Soạn (bây giờ thuộc P.Tân Hưng, TP.HCM), không giấu nỗi lo khi con thi tốt nghiệp THPT giữa lúc số ca Covid-19 tăng cao. Chúng tôi còn nhớ lời chị chia sẻ: "Rất lo nhưng chúng tôi cũng mong thi sớm xong sớm, cứ kéo dài thấp thỏm, không biết tình hình dịch bệnh sắp tới ra sao".

K Ý ỨC KHÔNG THỂ QUÊN CỦA THẦY GIÁO LÀ F0

Là cán bộ coi thi thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, thầy Lý Tuấn Thiện, nay là giáo viên ngữ văn Trường THPT Trưng Vương (P.Sài Gòn, TP.HCM), không thể nào quên mùa thi 5 năm trước.

Khi đó, thầy Thiện là giáo viên ngữ văn tại Trường THPT Vĩnh Lộc, thực hiện nhiệm vụ làm giám thị tại hội đồng thi Trường THPT An Lạc (nay thuộc P.An Lạc, TP.HCM). Khu vực Bình Tân thời điểm đó là "vùng đỏ" khi số ca Covid-19 tăng cao. Trước khi làm nhiệm vụ, thầy giáo phải test Covid-19, kiểm tra sức khỏe để xác nhận hoàn toàn khỏe mạnh, đủ điều kiện làm cán bộ coi thi, đảm bảo an toàn thông suốt cho kỳ thi. Mang theo nhiều khẩu trang, cồn sát khuẩn, kính chống giọt bắn, thầy Thiện tới điểm thi, chứng kiến tất cả các TS, cán bộ coi thi khác đều tuân thủ quy định phòng tránh dịch.

"Ai cũng âu lo, song chúng tôi luôn động viên, nhắc nhở các TS bình tĩnh, tự tin làm bài, thực hiện tốt nhất bài thi của mình sau 12 năm đèn sách", thầy Thiện hồi tưởng. Các TS ở hội đồng thi năm đó đều rất nghiêm túc, không có sự cố nào trong suốt thời gian thi.

Năm 2021, TS vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, đúng 0 giờ ngày 9.7, toàn TP.HCM tiến hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Người dân chỉ được ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men, thực hiện công vụ…

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 5 năm trước diễn ra lặng lẽ, đầy lo âu ảnh: Dạ Thảo

Bản thân thầy Lý Tuấn Thiện cũng phát hiện nhiễm bệnh vào ngày 29.7.2021 và được đưa vào Bệnh viện dã chiến thu dung số 4 ở Bình Chánh để điều trị. Thầy xung phong làm trưởng nhóm của phòng, hỗ trợ, giúp đỡ 4 người còn lại cũng là F0. Sau đó 10 ngày, họ cùng xuất viện khi mọi người đều có kết quả âm tính.

Giờ đây, ngồi kể lại những điều đã trải qua với PV Thanh Niên, thầy Lý Tuấn Thiện vô cùng bồi hồi khi thấy 5 năm đã trôi qua như một cái chớp mắt. Giáo viên Trường THPT Trưng Vương vẫn luôn kể lại cho các học sinh về những ngày tháng khó khăn trong đại dịch cho thấy sự đoàn kết, vượt qua mọi thách thức TP.HCM nói riêng và người VN nói chung. Bà con chia sẻ cho nhau từng bó rau, miếng thịt, hộp sữa, trái cam..., nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh. Và cho tới hôm nay, khi cuộc sống đã trở lại bình yên, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, mọi người vẫn tiếp tục sẻ chia, đoàn kết, sát cánh bên nhau góp phần xây dựng TP.HCM thịnh vượng, nghĩa tình.

"Tôi cũng mong muốn các em học sinh, những bậc phụ huynh hiểu được rằng trải qua những biến cố càng khiến chúng ta nhận ra sự sống đáng quý hơn bất cứ điều gì. Cuộc sống sẽ có những lúc thăng trầm, thử thách, nhưng tôi tin rằng mỗi người chúng ta sẽ mạnh mẽ, thích ứng, vươn lên và tìm được cho mình những con đường", thầy Lý Tuấn Thiện bộc bạch.