Bộ trưởng yêu cầu siết bảo mật đề thi THPT 2026 trước gian lận công nghệ cao

Siết chặt khâu in sao, vận chuyển đề thi THPT

Chiều 29.5, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn có buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục địa phương, trong đó tập trung vào công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: KHANG NINH

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, kỳ thi năm nay có 35.947 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố bố trí 99 điểm thi với 1.588 phòng thi, dự kiến huy động 7.113 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi.

Đây là năm đầu tiên Đà Nẵng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với quy mô lớn sau sáp nhập địa giới hành chính, số lượng điểm thi tăng và địa bàn tổ chức trải rộng.

UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương cùng Công an thành phố triển khai nhiệm vụ theo đúng phân công, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và tuyệt đối an toàn ở tất cả các khâu.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT, báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: KHANG NINH

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), lưu ý Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thành phố Đà Nẵng cần đặc biệt quan tâm xây dựng phương án vận chuyển, bảo mật đề thi tuyệt đối chặt chẽ.

Theo ông Chương, sau khi có kết quả thi, địa phương cần phân tích dữ liệu đối sánh để có giải pháp đầu tư phù hợp cho các trường và các khu vực còn hạn chế. Với lợi thế về khoa học tự nhiên và AI, thành phố Đà Nẵng cần đầu tư mạnh hơn để hệ thống trường chuyên tạo bước bứt phá thay vì chỉ duy trì kết quả ổn định như các năm trước. Cục trưởng Cục quản lý chất lượng cũng nhấn mạnh yêu cầu các trường chủ động đáp ứng chuyển đổi số, thực hiện ký số và cấp bằng tốt nghiệp trong vòng 5 ngày.

Gian lận thi cử 'thời AI' có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự

Liên quan công tác bảo đảm an ninh kỳ thi, đại tá Trần Hồng Quang, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, đánh giá cao công tác chuẩn bị và phối hợp của Công an thành phố Đà Nẵng trong xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ kỳ thi.

Đại tá Trần Hồng Quang lưu ý Ban chỉ đạo kỳ thi và Công an thành phố Đà Nẵng cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu là “tuyệt đối không chủ quan” trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó cục trưởng Cục A03 Bộ Công an, lưu ý Đà Nẵng tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ gian lận công nghệ cao trong kỳ thi THPT 2026 ẢNH: KHANG NINH

Theo đại tá Quang, năm nay kỳ thi có nhiều điểm mới khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, địa bàn rộng, nhiều vị trí mới nên công tác bảo đảm an toàn trong suốt quá trình vận chuyển, in sao đề thi phải được thực hiện tuyệt đối chặt chẽ. Bên cạnh đó, trước sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ và AI, nguy cơ thí sinh lợi dụng các thiết bị công nghệ cao để chụp đề thi, chuyển thông tin ra bên ngoài cần được đặc biệt lưu ý.

Vì vậy, cần tăng cường tuyên truyền để học sinh nắm rõ nội quy, quy chế thi nhằm tránh những vi phạm đáng tiếc.

Bà Lê Thị Mai Hoa, Phó vụ trưởng Vụ giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để học sinh, phụ huynh và toàn xã hội đồng thuận, ủng hộ kỳ thi; đồng thời phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đặc biệt nhấn mạnh 3 lưu ý trọng tâm nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng thực chất.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu siết chặt khâu in sao, vận chuyển đề thi THPT 2026 ẢNH: KHANG NINH

Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là bảo đảm an ninh, bảo mật tuyệt đối đề thi. Theo phân cấp, Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về chất lượng đề thi, còn các địa phương phải bảo đảm tuyệt đối các khâu bảo quản và coi thi, mục tiêu quan trọng nhất là không để xảy ra tình trạng lọt đề thi ra bên ngoài.

Để thực hiện yêu cầu này, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị kết hợp song song 2 nhóm giải pháp gồm: nâng cao ý thức, kỹ năng của cán bộ coi thi thông qua tập huấn; ứng dụng các biện pháp công nghệ để kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi phạm.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền về trách nhiệm pháp lý và hậu quả của hành vi gian lận thi cử, thay đổi nhận thức cho cả giáo viên và học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12.

Các trường cần tuyên truyền mạnh mẽ để học sinh hiểu rõ việc gian lận thi cử hoặc làm lộ đề thi không chỉ vi phạm quy chế thông thường mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự.

Bộ trưởng đề nghị nghiên cứu phương án thi lớp 10 theo tổ hợp môn để hạn chế tình trạng “học lệch” Liên quan đến việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương nếu vẫn tổ chức thì nghiên cứu phương án thi theo các tổ hợp môn gồm môn bắt buộc và môn tự chọn nhằm hạn chế tình trạng “học lệch”. Theo bộ trưởng, việc đổi mới tổ hợp môn thi nhằm khắc phục tình trạng học sinh chỉ tập trung vào một số môn như toán, ngữ văn, ngoại ngữ mà lơ là các môn khác. Từ đó, hướng đến phát triển toàn diện năng lực học sinh, đặc biệt là nền tảng STEM, phục vụ lựa chọn ngành nghề và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược.



