Giáo dục

Một trường THPT tại TP.HCM được chọn khảo sát việc dạy giáo dục kinh tế và pháp luật

Bích Thanh
29/05/2026 15:06 GMT+7

TP.HCM chọn 5 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và 1 trường THPT khảo sát việc giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin và môn giáo dục kinh tế và pháp luật, giáo dục địa phương.

Trường THPT Vĩnh Viễn là trường THPT duy nhất được chọn khảo sát về việc giảng dạy môn giáo dục kinh tế và pháp luật, giáo dục địa phương ở các trường THPT tại TP.HCM

Ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy TP.HCM đã triển khai kế hoạch khảo sát việc thực hiện giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin ở trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và môn giáo dục kinh tế và pháp luật, giáo dục địa phương ở các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy TP.HCM chọn 6 cơ sở giáo dục để thực hiện khảo sát bao gồm 1 trường phổ thông là Trường THPT Vĩnh Viễn và 5 trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung học chuyên nghiệp bao gồm: Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Ngô Quyền, Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường CĐ Quốc tế Kent, Trường trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương.

Việc khảo sát nhằm đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin tại trường ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp; đồng thời rà soát việc triển khai giảng dạy môn giáo dục kinh tế và pháp luật, giáo dục địa phương tại các trường THPT.

Trên cơ sở đó, làm rõ những kết quả đạt được, phát hiện các mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời nhận diện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó, đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và ý thức công dân cho học sinh, sinh viên trong tình hình mới.

Công tác khảo sát thực hiện dự kiến vào tháng 7 với 6 nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Chương trình, nội dung giảng dạy; Đội ngũ giảng viên, giáo viên, phương pháp giảng dạy và học tập; Cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ giảng dạy; Kết quả, hiệu quả giảng dạy; Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất.

