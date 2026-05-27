Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý khẩn với phụ huynh về đăng ký tuyển sinh đầu cấp

Phụ huynh và học sinh đăng ký tuyển sinh vào Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (P.Bến Thành, TP.HCM) là trường tiên tiến hội nhập của TP.HCM vào sáng ngày 27.5 ẢNH: T.B.H.H

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, trong ngày đầu đăng ký tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6, đã xảy ra tình trạng nhiều phụ huynh đăng ký tuyển sinh không đúng quy định.

Cụ thể, nhiều phụ huynh chỉ đăng ký tuyển sinh đầu cấp vào các trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; trường có lớp tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695; tăng cường tiếng Pháp; THCS-THPT Nam Sài Gòn; THCS-THPT Lương Thế Vinh (gọi chung là các trường đặc thù) mà không đăng ký tuyển sinh hệ đại trà. Nhiều phụ huynh nhầm tưởng đăng ký song song là chọn đăng ký một trong 2 loại hình tuyển sinh là không đúng.

Cán bộ của Sở GD-ĐT TP cho biết phụ huynh đăng ký như trên là không đúng quy định và đưa ra lưu ý để phụ huynh thực hiện đăng ký cho chính xác, không ảnh hưởng đến quyền lợi của con em.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp, có 2 loại hình để phụ huynh lựa chọn, gồm: Thứ nhất, đăng ký đối tượng và khu vực tuyển sinh (hệ đại trà). Thứ 2: Đăng ký trường đặc thù.

Với những phụ huynh chỉ có nhu cầu cho con, em học hệ đại trà thì chỉ đăng ký loại hình 1. Với những phụ huynh đăng ký tuyển sinh vào trường đặc thù thì phải đăng ký cả 2 loại hình.

Việc đăng ký này để trong trường hợp, phụ huynh nếu không trúng tuyển vào các trường đặc thù sẽ được phân bổ vào các trường hệ đại trà theo kế hoạch tuyển sinh ở từng phường/xã đã đăng ký trong giai đoạn từ ngày 27.5 đến 7.6.

Theo Sở GD-ĐT, tính đến 10 giờ ngày 27.5, đã có hơn 90.000 phụ huynh đăng ký tuyển sinh đầu cấp thành công trên cổng thông tin tuyển sinh của sở tại địa chỉ: tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Kỳ tuyển sinh đầu cấp năm nay là lần đầu tiên sau sáp nhập với quy mô lớn sử dụng chung một hệ thống đăng ký trực tuyến. Ghi nhận trong ngày đầu tiên đăng ký tuyển sinh, hệ thống đăng ký ổn định, phụ huynh thao tác thuận lợi.

Phụ huynh học sinh đến tìm hiểu về chương trình học trước khi đăng ký tuyển sinh lớp 1 cho con em ẢNH: H.H

Thống kê từ Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2026 - 2027, số lượng trẻ 6 tuổi vào lớp 1 khoảng 197.000, trong đó 51.543 trẻ không có thường trú tại TP. Số lượng học sinh hoàn thành chương trình lớp 5, đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026 - 2027 là 184.430 em, trong đó có 47.211 học sinh không có thường trú tại TP.

Năm học 2026 - 2027 là năm học đầu tiên tuyển sinh sau khi TP triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, do đó TP xây dựng khu vực tuyển sinh sẽ linh hoạt không còn gắn cứng với ranh giới phường/xã/quận/huyện như trước đây. Việc phân tuyến trường học sẽ không sử dụng khái niệm "nơi tạm trú" hay "thường trú" mà chỉ sử dụng thông tin "nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID làm căn cứ xác định khu vực tuyển sinh.

Phụ huynh học sinh ở 3 khu vực sẽ thực hiện đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ duy nhất: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, theo hình thức trực tuyến, từ lúc đăng ký đến khi xác nhận trúng tuyển, đảm bảo theo đúng mô hình, nguồn dữ liệu tuyển sinh mà Sở GD-ĐT thống nhất với các đơn vị.



