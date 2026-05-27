Hôm nay, phụ huynh TP.HCM bắt đầu đăng ký tuyển sinh lớp 1, 6

Hệ thống tuyển sinh đầu cấp của Sở GD-ĐT TP.HCM bắt đầu mở để phụ huynh học sinh thực hiện đăng ký tuyển sinh lớp 1, lớp 6 cho con em ẢNH: BÍCH THANH

Trường hợp không trúng tuyển vào trường đặc thù, học sinh được được bố trí vào các trường đại trà theo khu vực phường, xã đã đăng ký.

Tuyển sinh đại trà, theo nơi ở hiện tại

Theo đó, phụ huynh đăng ký tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 với 7 bước và chọn 1 trong những đối tượng được quy định cụ thể, như sau:

Bước 1: Phụ huynh học sinh truy cập địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/ và chọn chức năng [Đăng ký tuyển sinh].

Bước 2: Giao diện hiển thị các kỳ tuyển sinh, phụ huynh học sinh chọn kỳ tuyển sinh cần đăng ký và nhấn nút [Đăng ký tuyển sinh].

Bước 3: Phụ huynh học sinh nhập số định danh cá nhân và mật khẩu do trường cuối cấp hoặc phường/xã cung cấp (đối với hồ sơ học sinh tự do) và chọn [Tra cứu].

Trường hợp học sinh là người nước ngoài hoặc chưa có số định danh cá nhân hoặc đăng nhập không thành công, phụ huynh học sinh liên hệ trực tiếp trường cuối cấp (đối với học sinh đang học trên địa bàn TP.HCM) hoặc liên hệ xã/phường theo nơi ở (đối với học sinh đăng ký tự do) để được cung cấp tài khoản.

Bước 4: Phụ huynh học sinh kiểm tra thông tin cá nhân của học sinh và chọn 1 trong những đối tượng tuyển sinh nêu cụ thể dưới đây, bao gồm:

Đối tượng 1 (theo nơi ở hiện tại): Lựa chọn khi phụ huynh chọn phường/xã đăng ký tuyển sinh theo nơi ở hiện tại trên hồ sơ. Đối tượng 2 (xã/phường giáp ranh): Lựa chọn khi phụ huynh có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh đầu cấp vào một trong các phường/xã giáp ranh nơi ở hiện tại.

Sở lưu ý đăng ký vào các phường giáp ranh trong diện ưu tiên 1, trong trường hợp phường/xã đã hết khả năng tiếp nhận, hồ sơ của học sinh sẽ được điều chuyển đến các phường/xã giáp ranh khác.

Đối tượng 2 (theo trường cuối cấp): Lựa chọn khi phụ huynh chọn đăng ký tuyển sinh theo thông tin địa chỉ của trường mầm non/tiểu học cuối cấp.

Đối tượng 2 (khác): Lựa chọn khi phụ huynh chọn xã/phường đăng ký tuyển sinh theo các hình thức ưu tiên bao gồm:

Học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại địa bàn. Có anh/chị ruột đang theo học tại trường. Thay đổi nơi ở hiện tại sau ngày 3.3.2026. Lý do khác.

Đối tượng 2: Lựa chọn khi đăng ký tuyển sinh trường ngoài công lập.

Bước 5: Sau khi hoàn thiện hồ sơ học sinh, phụ huynh học sinh nhập mã bảo vệ, tích vào "Tôi xin cam kết khai báo đúng thông tin" và [Gửi đăng ký]/[Xác nhận thông tin] để gửi hồ sơ của học sinh về xã/phường đăng ký tuyển sinh.

Bước 6: Hệ thống đưa ra thông báo, phụ huynh học sinh xác nhận [Đồng ý] để hoàn thành thao tác đăng ký tuyển sinh.

Bước 7: Hệ thống hiển thị thông báo đã xác nhận thành công.

Sở GD-ĐT lưu ý sau khi xác nhận và đăng ký thông tin tuyển sinh thành công, phụ huynh cần xuất phiếu kê khai thông tin để lưu lại dữ liệu đã xác nhận đăng ký tuyển sinh.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Sài Gòn) đọc sách trong thư viện ẢNH: Đ.C

Tuyển sinh trường tiên tiến, chương trình đặc thù, tiếng Anh tích hợp

Song song với đó, nếu có nguyện vọng cho con em theo học trường tiên tiến, trường có lớp tiếng Anh tích hợp, trường có lớp tăng cường tiếng Pháp… (gọi chung là trường đặc thù), phụ huynh thực hiện cùng lúc nhưng bước đăng ký sau:

Bước 1: Phụ huynh học sinh truy cập vào địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/

Bước 2: Tại màn hình trang chủ, phụ huynh chọn chức năng [Đăng ký trường tiên tiến /các lớp đặc thù].

Bước 3: Phụ huynh học sinh xem danh sách các trường tiên tiến/các lớp đặc thù, nhấn nút [Đăng ký] tại phường, xã có trường tiên tiến/đặc thù cần đăng ký.

Bước 4: Phụ huynh đăng ký bằng số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cung cấp.

Trường hợp chưa có mã định danh, phụ huynh sử dụng mã tạm được cấp trên hệ thống tuyển sinh. Trường hợp đăng nhập không thành công, phụ huynh liên hệ trường cuối cấp hoặc phường nơi cư trú (đối với hồ sơ tự do) để được hỗ trợ.

Bước 5: Hệ thống hiển thị giao diện phiếu đăng ký, phụ huynh học sinh kiểm tra lại thông tin và thực hiện đăng ký như sau:

Chọn loại trường (Chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695; tăng cường tiếng Pháp...) và chọn tên trường muốn đăng ký tại mục danh sách trường.

Xem thông tin cách thức thực hiện, ghi chú, tiêu chí tuyển sinh (nếu có).

Đối với mỗi trường đặc thù sẽ có các tiêu chí tuyển sinh khác nhau, phụ huynh học sinh đánh dấu vào các tiêu chí đáp ứng được so với yêu cầu của trường, trong đó tiêu chí có dấu (*) là tiêu chí bắt buộc có để đăng ký xét tuyển vào trường.

Phụ huynh học sinh tải lên hệ thống hình ảnh/file minh chứng đáp ứng các tiêu chí tuyển sinh của nhà trường.

Nhập mã bảo vệ, chọn "Tôi xin cam kết khai báo đúng thông tin" và nhấn nút [Đăng ký].

Chọn [Đồng ý] để hoàn thành đăng ký xét tuyển trường tiên tiến/các lớp đặc thù.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết trong trường hợp có nguyện vọng thay đổi trường đăng ký tuyển sinh, phụ huynh thực hiện chọn nút chức năng [Hủy đăng ký] và thực hiện đăng ký lại thông tin trường tiên tiến - hội nhập trong thời gian quy định.

Phụ huynh học sinh có thể tham khảo tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/huong-dan-tuyen-sinh-hcm, Sở GD-ĐT TP.HCM có hướng dẫn chi tiết cùng các hình ảnh minh họa cụ thể nhằm giúp thuận tiện thao tác.