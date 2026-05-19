TP.HCM khánh thành trường THCS xây dựng theo mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế

Lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM chúc mừng ban giám hiệu nhà trường ẢNH: CHÍ LỘC

Theo đó, Trường THCS Bình Trưng (phường Bình Trưng) được cải tạo từ cơ sở Trường mầm non 19/5, theo dự án đầu tư xây dựng được UBND TP.Thủ Đức (trước sáp nhập) phê duyệt vào tháng 3.2025. Việc đưa công trình vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống giáo dục trên địa bàn phường, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân TP.HCM.

Tên gọi "Trường THCS Bình Trưng" mang ý nghĩa ghi dấu tên gọi của đơn vị hành chính mới được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trường có quy mô 23 phòng học, khả năng tiếp nhận khoảng 1.050 học sinh, được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất hiện đại, các phòng chức năng phục vụ học tập, thực hành và ứng dụng công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục. Trong năm học đầu tiên 2026 - 2027, nhà trường dự kiến tuyển sinh 6 lớp 6 với khoảng 270 học sinh.

Lễ cắt băng khánh thành Trường THCS Bình Trưng (phường Bình Trưng, TP.HCM) ẢNH: CHÍ LỘC

Nhà trường được định hướng xây dựng theo mô hình trường tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế và đạt chuẩn chất lượng giáo dục. Ban giám hiệu cùng đội ngũ giáo viên được tuyển chọn từ các trường có chất lượng trên địa bàn phường. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Thanh, Hiệu phó Trường THCS Trần Quốc Toản, một trong 4 trường của TP.HCM đạt chuẩn "Trường tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế", được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Bình Trưng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Cao Đoàn Ngọc Thủy, Phó chủ tịch UBND phường Bình Trưng, cho biết việc đưa Trường THCS Bình Trưng vào hoạt động không chỉ góp phần giải quyết tình trạng quá tải trường lớp cục bộ trên địa bàn mà còn là dấu ấn quan trọng trong đợt thi đua cao điểm "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" phục vụ năm học 2026 - 2027 do TP phát động. Qua đó thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện mục tiêu đạt 300 phòng học/10.000 dân.

Theo Phó chủ tịch Cao Đoàn Ngọc Thủy, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, phường Bình Trưng đã chủ động rà soát, đánh giá nhu cầu trường lớp tại địa phương, đặc biệt tại các khu dân cư mới. Trên cơ sở đó, địa phương đã đề xuất xây dựng thêm 3 trường công lập ở các cấp tiểu học và THCS từ nguồn vốn đầu tư công của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 nhằm từng bước giải quyết tình trạng quá tải cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong thời gian tới.



