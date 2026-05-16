Tuyển sinh đầu cấp TP.HCM: Phường Tân Định có thể tuyển học sinh ngoài địa bàn

Tiết học với giáo viên nước ngoài tại Trường THCS Trần Văn Ơn (P.Tân Định, TP.HCM) ẢNH: BẢO CHÂU

Theo đó, sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, P.Tân Định hiện có 3 trường mầm non (Bé Ngoan, Tân Định, Hoa Quỳnh), 3 trường tiểu học (Đinh Tiên Hoàng, Trần Khánh Dư, Đuốc Sống), 3 trường THCS ( Trần Văn Ơn, Huỳnh Khương Ninh, Văn Lang).

UBND phường Tân Định công bố năm học 2026-2027, chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp của phường là 2.675 học sinh. Trong đó các trường mầm non tuyển 795 học sinh, tiểu học tuyển 740 học sinh, THCS tuyển 1.140 học sinh.

Tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp

Ở cấp tiểu học, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng tuyển sinh vào lớp 1 chương trình tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695).

Công tác tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 được triển khai đăng ký song song với chương trình đại trà, áp dụng cho tất cả học sinh. Nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chí tuyển sinh theo thứ tự ưu tiên:

Học sinh có nơi ở hiện tại trên địa bàn phường nơi trường đóng trụ sở.

Học sinh có nơi ở hiện tại các khu vực giáp ranh với phường, nơi trường đóng trụ sở.

Học sinh đáp ứng các tiêu chí khác do cơ Sở GD-ĐT quy định phù hợp với điều kiện thực tế. Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp phường phê duyệt danh sách trúng tuyển trên cơ sở đề xuất của cơ sở giáo dục.

Ở cấp THCS, 2 trường THCS Huỳnh Khương Ninh và Trần Văn Ơn tuyển sinh lớp 6 chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695.

Công tác tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 được triển khai đăng ký song song với chương trình đại trà, áp dụng cho tất cả học sinh. Điều kiện tiếp nhận học sinh phải đáp ứng một trong điều kiện sau:

Hoàn thành chương trình tiểu học theo chương trình tiếng Anh của Đề án 5695.

Hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học của Bộ GD-ĐT và có năng lực tiếng Anh đạt một trong các điều kiện theo hướng dẫn của phòng chuyên môn về điều kiện tiếp nhận vào lớp 6 Chương trình tiếng Anh Đề án 5695.

Kết quả trúng tuyển chương trình tiếng Anh tích hợp sẽ được công bố trước các chương trình đại trà. Học sinh không trúng tuyển chương trình này vẫn được đảm bảo xét tuyển và phân bổ vào các trường trên địa bàn phường theo chương trình giáo dục phổ thông.

Tuyển sinh lớp 6 tăng cường tiếng Pháp

Học sinh lớp 5 tăng cường tiếng Pháp toàn thành phố đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên được tuyển thẳng vào lớp 6 tăng cường tiếng Pháp Trường THCS Trần Văn Ơn.

Trang thông tin tuyển sinh của phường Tân Định, TP.HCM ẢNH: BÍCH THANH

Cũng trong dịp này, UBND phường Tân Định ra mắt Cổng thông tin tuyển sinh phường tại địa chỉ: https://app.phuongtandinh.gov.vn/tuyensinhdaucap/ để tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh tiếp nhận thông tin về tuyển sinh năm học mới.

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó chủ tịch UBND phường Tân Định, cho biết cổng thông tin sẽ giúp phụ huynh tra cứu trường học gần nơi cư trú hoặc gần nơi làm việc. Qua đó, phụ huynh có thêm cơ sở để lựa chọn và đăng ký tuyển sinh phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, vừa thuận tiện cho sinh hoạt và công việc của gia đình. Tất cả thông tin về tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn được cập nhật đầy đủ trên cổng thông tin này.

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết khẳng định đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của trẻ trong độ tuổi đến trường trên địa bàn, đồng thời có khả năng tiếp nhận thêm học sinh từ các phường khác nếu còn chỗ học phù hợp.

Các trường sẽ tuyển sinh theo đối tượng ưu tiên xét tuyển số 1 là trẻ có nơi ở hiện tại ở phường Tân Định (đối với lớp 1); học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và có nơi ở hiện tại trên địa bàn (đối với lớp 6).

Sau đó là học sinh đã học mầm non, tiểu học tại phường Tân Định và vùng giáp ranh; học sinh có anh/chị ruột đang học tại trường trên địa bàn, học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan trên địa bàn và vùng giáp ranh; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; học sinh chuyển từ tỉnh, thành khác đến.

Từ ngày 27.5 đến ngày 7.6, phường Tân Định sẽ hướng dẫn và tổ chức cho phụ huynh, học sinh đăng ký trường. Đến ngày 15.6, UBND phường thực hiện xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh.