Giáo dục

Trường THCS Nguyễn Văn Tố (TP.HCM) tuyển sinh lớp 6 với các tiêu chí ưu tiên

Bích Thanh
15/05/2026 15:24 GMT+7

Ngày 15.5, Trường THCS Nguyễn Văn Tố (P.Diên Hồng, TP.HCM) công bố thông tin tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Đây là một trong những trường THCS của TP.HCM từ nhiều năm nay luôn thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Tố (P.Diên Hồng) tham gia sinh hoạt CLB Khoa học tự nhiên

Theo đó, năm học 2026-2027, Trường THCS Nguyễn Văn Tố (P.Diên Hồng, TP.HCM) tuyển 10 lớp 6 với 350 học sinh, trong đó có 3 lớp tiếng Anh tích hợp và 7 lớp tiếng Anh tăng cường.

Điều kiện ưu tiên tuyển sinh lớp 6 như sau:

  • Học sinh có nơi ở hiện tại theo VNeID thuộc địa bàn phường Diên Hồng.
  • Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn phường Diên Hồng.
  • Học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan nhà nước (diện biên chế) trên địa bàn phường Diên Hồng.
  • Học sinh có nơi ở hiện tại theo VNeID thuộc địa bàn các khu vực giáp ranh với phường Diên Hồng.
  • Học sinh có thành tích về học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, hoạt động Đoàn - Đội, phong trào thiếu nhi, văn hóa, nghệ thuật, thẩm mỹ, thể dục thể thao,...
  • Học sinh thuộc các trường hợp đặc thù của địa phương và cơ sở giáo dục.

Các trường hợp không thuộc diện ưu tiên được xem xét sau cùng, dựa trên chỉ tiêu còn lại của trường và quyết định của Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp.

Điều kiện xét tuyển

Học sinh phải được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, cuối năm học lớp 5 đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và phải có tối thiểu 3 năm ở cấp tiểu học đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Học sinh dự xét tuyển chương trình tiếng Anh tăng cường:

  • Đối với học sinh đã học chương trình tiếng Anh tăng cường ở cấp tiểu học: khuyến khích có thêm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như chứng chỉ PET, hoặc KET, hoặc FLYERS, hoặc TOEFL Primary, hoặc Pearson PEIC (PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch... theo quy định.
  • Đối với học sinh đã học chương trình tiếng Anh theo Chương trình GDPT 2018 ở cấp tiểu học, phải có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như chứng chỉ PET, hoặc KET, hoặc FLYERS, hoặc TOEFL Primary, hoặc Pearson PEIC (PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch... theo quy định.

Học sinh dự xét tuyển chương trình tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695):

  • Đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 cấp tiểu học, khuyến khích có thêm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như chứng chỉ PET, hoặc KET, hoặc FLYERS, hoặc TOEFL Primary, hoặc Pearson PEIC (PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch... theo quy định.
  • Đối với học sinh đã học chương trình tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh theo Chương trình GDPT 2018 ở cấp tiểu học, phải có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như chứng chỉ PET, hoặc KET, hoặc FLYERS hoặc TOEFL Primary, hoặc Pearson PEIC (PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch... theo quy định.

Điểm xét tuyển

  1. Điểm môn tiếng Việt và toán: Tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học môn tiếng Việt và toán của lớp 3, lớp 4 và lớp 5.
  2. Điểm ưu tiên: Con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động 81% trở lên, con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con thương binh mất sức lao động dưới 81%...
  3. Điểm khuyến khích: Các chứng chỉ quốc tế tiếng Anh và tin học.
  4. Điểm danh hiệu khen thưởng: học sinh xuất sắc cuối năm học các lớp cấp tiểu học.

Nguyên tắc xét tuyển: Tổng điểm được xếp thứ tự từ cao xuống thấp và xét theo chỉ tiêu tuyển sinh.

Nếu tổng điểm xét tuyển lớp 6 bằng nhau thì xét ưu tiên:

  • Học sinh có năng lực vượt trội về ngoại ngữ, thể dục thể thao, văn nghệ, tin học, công tác Đội, được khen thưởng cá nhân (các cuộc thi, hội thi phải do Bộ hoặc Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức).
  • Học sinh đã học chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 ở cấp tiểu học và tiếp tục theo học chương trình này.

Phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn từ ngày 27.5 đến 17 giờ ngày 7.6.

Trường THCS Nguyễn Văn Tố công bố kết quả trúng tuyển lớp 6  tại trang tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM, chậm nhất vào ngày 15.6.

Tuyển sinh đầu cấp TP.HCM: Trường THCS Vân Đồn tuyển lớp 6 toàn TP

Ngày 15.5, UBND phường Xóm Chiếu, TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027. Trong đó có quy định tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Vân Đồn, một trong những trường 'hot' của TP.HCM.

