Trường ở TP.HCM khu vực Vũng Tàu tuyển lớp 6 theo đề Trường Trần Đại Nghĩa

Theo ông Hoàng Đình Kê, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội P.Tam Thắng (TP.HCM), nhằm tổ chức tuyển sinh lớp 6 một cách khách quan, công bằng và minh bạch, cơ sở để sàng lọc chất lượng đầu vào và xây dựng, phát triển Trường THCS Nguyễn An Ninh theo bộ tiêu chí thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, P.Tam Thắng đã chỉ đạo Trường THCS Nguyễn An Ninh xây dựng "Đề án Khảo sát năng lực học sinh tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027".
Trên cơ sở đó, UBND P.Tam Thắng báo cáo và đề xuất với Sở GD-ĐT TP.HCM cho phép, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn hỗ trợ việc tổ chức khảo sát năng lực học sinh tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 tại Trường THCS Nguyễn An Ninh cùng với lịch khảo sát tại các trường THCS do Sở GD-ĐT tổ chức.
Cụ thể đề án khảo sát năng lực học sinh tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 của Trường THCS Nguyễn An Ninh có đề xuất thực hiện cùng với đợt khảo sát năng lực tuyển sinh lớp 6 tại Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.
Chỉ tiêu tuyển sinh là 280 học sinh/8 lớp, học sinh đăng ký trực tuyến qua hệ thống tại địa chỉ
https://tuyensinhdaucap.hcm.vn. Kết quả trúng tuyển sẽ được thông báo trên trang tuyển sinh, trên website của trường và niêm yết tại bảng tin của trường.
Điều kiện tham gia tuyển sinh là học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, trong độ tuổi quy định 11 tuổi (sinh năm 2015) của các trường trên địa bàn TP.HCM có kết quả đánh giá cuối năm học ở lớp 5 hoàn thành xuất sắc, điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 4 và lớp 5 của 2 môn toán, tiếng Việt đều đạt từ 9 điểm trở lên.
Đề cập đến năm học 2026-2027, ông Hoàng Đình Kê, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội P.Tam Thắng (TP.HCM) thông tin, P.Tam Thắng đã xây dựng đề án trường công lập chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập cho cả 3 cấp học. Từ 16 cơ sở giáo dục, địa phương chọn 3 trường thí điểm, dự kiến bắt đầu từ năm học 2026-2027.
Năm học 2025-2026, phường đã tổ chức cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tham quan, học tập kinh nghiệm tại các trường chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập ở trung tâm TP.HCM. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Sở GD-ĐT, UBND phường đã định hướng các trường đánh giá, rà soát tiêu chí, điều kiện thực hiện. Từ đó, phường Tam Thắng chọn Trường mầm non Hương Sen, Trường tiểu học Trưng Vương, Trường THCS Nguyễn An Ninh triển khai thí điểm.
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội P.Tam Thắng, cho biết, mục tiêu của địa phương là nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục công lập. Khi trở thành trường chất lượng cao, các trường công lập sẽ chuẩn hóa về đội ngũ, chương trình đào tạo cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Vì vậy, học sinh có cơ hội học tập trong môi trường tiên tiến, hiện đại, theo chuẩn quốc tế hay trường tư thục chất lượng cao với mức học phí phù hợp.
Ông Hoàng Đình Kê cho biết theo định hướng của phường, thời gian tới sẽ ưu tiên nguồn vốn đầu tư nâng cấp phòng học, khu bán trú và hạ tầng công nghệ tại các trường.
Khi áp dụng mô hình, bên cạnh chương trình cốt lõi của Bộ GD-ĐT, học sinh sẽ được tăng cường tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, học toán, khoa học bằng tiếng Anh và tiếp cận tin học quốc tế.
Nhà trường cũng tập trung giáo dục kỹ năng sống, nghệ thuật, thể thao và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, năng lực số cho học sinh. Đặc biệt, Trường THCS Nguyễn An Ninh còn được định hướng trở thành trường THCS công lập bán trú đầu tiên của khu vực phía đông TP.HCM.
