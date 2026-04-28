Trường ở TP.HCM khu vực Vũng Tàu tuyển lớp 6 theo đề Trường Trần Đại Nghĩa

Theo ông Hoàng Đình Kê, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội P.Tam Thắng (TP.HCM), nhằm tổ chức tuyển sinh lớp 6 một cách khách quan, công bằng và minh bạch, cơ sở để sàng lọc chất lượng đầu vào và xây dựng, phát triển Trường THCS Nguyễn An Ninh theo bộ tiêu chí thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, P.Tam Thắng đã chỉ đạo Trường THCS Nguyễn An Ninh xây dựng "Đề án Khảo sát năng lực học sinh tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027".

Trên cơ sở đó, UBND P.Tam Thắng báo cáo và đề xuất với Sở GD-ĐT TP.HCM cho phép, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn hỗ trợ việc tổ chức khảo sát năng lực học sinh tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 tại Trường THCS Nguyễn An Ninh cùng với lịch khảo sát tại các trường THCS do Sở GD-ĐT tổ chức.

Cụ thể đề án khảo sát năng lực học sinh tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 của Trường THCS Nguyễn An Ninh có đề xuất thực hiện cùng với đợt khảo sát năng lực tuyển sinh lớp 6 tại Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Chỉ tiêu tuyển sinh là 280 học sinh/8 lớp, học sinh đăng ký trực tuyến qua hệ thống tại địa chỉ

https://tuyensinhdaucap.hcm.vn. Kết quả trúng tuyển sẽ được thông báo trên trang tuyển sinh, trên website của trường và niêm yết tại bảng tin của trường.

Điều kiện tham gia tuyển sinh là học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, trong độ tuổi quy định 11 tuổi (sinh năm 2015) của các trường trên địa bàn TP.HCM có kết quả đánh giá cuối năm học ở lớp 5 hoàn thành xuất sắc, điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 4 và lớp 5 của 2 môn toán, tiếng Việt đều đạt từ 9 điểm trở lên.