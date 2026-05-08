Giáo dục

Tuyển sinh đầu cấp TP.HCM: Sở GD-ĐT công bố ngày phụ huynh bắt đầu đăng ký

Bích Thanh
08/05/2026 17:09 GMT+7

Ngày 8.5, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai công tác hướng dẫn UBND 168 phường, xã, đặc khu thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp vào các trường mầm non, tiểu học, THCS năm học 2026-2027.

Từ ngày 27.5, phụ huynh học sinh tại TP.HCM bắt đầu đăng ký tuyển sinh lớp 1, lớp 6

Việc tuyển sinh đầu cấp thống nhất trên hệ thống tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Theo đó, toàn TP.HCM thống nhất sử dụng thông tin nơi ở hiện tại đã được xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia thuộc Đề án 06 làm tiêu chí chính để xét tuyển vào các lớp đầu cấp. Phòng Văn hóa – xã hội các địa phương căn cứ hướng dẫn của Sở GD-ĐT, thực hiện xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp riêng phù hợp với tình hình thực hiện thực tế.

Theo đó, phụ huynh học sinh thực hiện đăng ký tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến, từ lúc đăng ký đến khi xác nhận trúng tuyển, đảm bảo theo đúng mô hình, nguồn dữ liệu tuyển sinh mà Sở GD-ĐT thống nhất với các đơn vị.

Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT, từ nay đến ngày 25.5, các địa phương thông báo thông qua khu phố, ấp trên địa bàn bằng nhiều kênh trực tiếp hoặc nền tảng thông tin truyền thông cho phụ huynh học sinh biết địa phương chỉ tuyển sinh trên cổng tuyển sinh thành phố, tránh để phụ huynh học sinh bị đối tượng kẻ gian lừa đảo.

Thực hiện phổ biến hướng dẫn phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh bằng video clip hoặc infographic ngắn gọn dễ thực hiện, trong đó thể hiện nội dung đăng nhập vào Cổng tuyển sinh thành phố bằng mã định danh cá nhân của học sinh.

Từ ngày 27.5 đến ngày 7.6, phụ huynh học sinh sẽ đăng ký tuyển sinh theo khu vực và đối tượng tuyển sinh. Cụ thể truy cập cổng tuyển sinh thành phố, lựa chọn khu vực phường, xã để đăng ký và xác định chính xác đối tượng tuyển sinh là đối tượng 1 (có nơi ở hiện tại trên địa bàn) hoặc đối tượng 2.

Trong đó, Sở GD-ĐT lưu ý, trường hợp thuộc đối tượng 2, phụ huynh học sinh cần xem kế hoạch tuyển sinh của địa phương, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng để cập nhật vào hệ thống trực tuyến. Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã chịu trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn quy trình thực hiện, đồng thời giải đáp các vướng mắc của cha mẹ học sinh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, công bằng và thuận lợi cho học sinh.

Phụ huynh học sinh được phép đăng ký cả hai nội dung khu vực, đối tượng tuyển sinh và trường đặc thù cùng một thời điểm.

Kết thúc thời gian đăng ký tuyển sinh, Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức đồng bộ dữ liệu tuyển sinh từ Cổng tuyển sinh của thành phố về Hệ thống tuyển sinh của địa phương; bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu, đồng thời tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn thông tin theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT để tiến hành phân bổ.

Từ ngày 8 đến 15.6, Ban Chỉ đạo tuyển sinh các địa phương và hiệu trưởng 2 trường tiểu học, THCS, THPT Nam Sài Gòn; THCS-THPT Lương Thế Vinh xét duyệt trường đặc thù và công bố kết quả xét duyệt vào loại hình trường đặc thù đồng thời đồng bộ dữ liệu lên cổng tuyển sinh thành phố.

Học sinh không trúng tuyển vào các trường đặc thù sẽ được bố trí vào các trường đại trà thuộc khu vực đã đăng ký trong giai đoạn từ ngày 27.5 đến ngày 7.6.

Từ ngày 16.6 đến ngày 23.6, các trường có loại hình đặc thù tổ chức hướng dẫn phụ huynh học sinh xác nhận trúng tuyển trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ nhập học trực tiếp

Từ ngày 24.6 đến ngày 10.7, Ban Chỉ đạo tuyển sinh các phường, xã tiếp nhận dữ liệu thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học tại các trường đặc thù từ Sở GD-ĐT để làm sạch dữ liệu tuyển sinh tại địa phương. Sau đó tổ chức phân bổ học sinh vào các cơ sở giáo dục theo kế hoạch tuyển sinh của địa phương.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh phường, xã đồng bộ kết quả tuyển sinh lên Cổng tuyển sinh thành phố, đồng thời công bố kết quả tuyển sinh đúng thời gian quy định tại.

Từ ngày 11.7 đến ngày 20.7, phụ huynh học sinh xác nhận trúng tuyển trực tuyến và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp.

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị ban chỉ đạo tuyển sinh các địa phương chỉ đạo các trường chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự hỗ trợ phụ huynh học sinh trong việc xác nhận trúng tuyển trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ nhập học trực tiếp được thuận tiện và an ninh, an toàn, tránh gây phiền hà cho phụ huynh học sinh.

Các trường phải công khai thông tin hỗ trợ, số điện thoại đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của đơn vị để phụ huynh học sinh liên hệ khi gặp khó khăn cần hỗ trợ. Đồng thời báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã khi có các sự cố phát sinh trong quá trình tuyển sinh.

