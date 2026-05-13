Trường Trần Đại Nghĩa khảo sát lớp 6 vào ngày 1.7 cùng 4 trường khác

Học sinh làm bài khảo sát lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2025-2026 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo đó, TP.HCM sẽ có 5 trường tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát đánh giá năng lực bao gồm: Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn), Trường THCS Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú), Bình Thọ (P.Thủ Đức), Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng), Nguyễn An Ninh (P.Tam Thắng).

Trong đó, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tuyển 350 học sinh với điều kiện dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TP.HCM và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên ở năm học lớp 5. Sở GD-ĐT sẽ tổ chức khảo sát tương tự như những năm trước.

Các trường THCS Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú), Bình Thọ (P.Thủ Đức), Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng), Nguyễn An Ninh (P.Tam Thắng) tổ chức khảo sát thống nhất theo lịch chung, cùng một ngày do Sở GD-ĐT ban hành.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết Sở GD-ĐT sẽ tổ chức kỳ khảo sát, bao gồm công tác xây dựng nội dung đề, tổ chức coi khảo sát và chấm bài, phúc khảo. Đồng thời vận dụng các quy định tại công văn hướng dẫn tổ chức tuyển sinh lớp 10 của TP để đảm bảo kỳ khảo sát được thực hiện khách quan, chính xác và công bằng.

Với các trường THCS tổ chức khảo sát lớp 6 thuộc UBND các phường quản lý như nêu trên, Sở GD-ĐT sẽ xây dựng đề khảo sát và hỗ trợ chuyên môn nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan. UBND phường chịu trách nhiệm ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện kỳ khảo sát, bao gồm công tác coi khảo sát, chấm bài và giải quyết phúc khảo (nếu có), đảm bảo quy trình được thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác và công bằng.

Học sinh thực hiện bài khảo sát năng lực trong ngày 1.7 theo lịch sau:

Cũng trong ngày hôm nay, Sở GD-ĐT công bố nội dung bài khảo sát lớp 6 như sau:

Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa: Bài khảo sát năng lực: 90 phút, gồm 2 phần:

Phần trắc nghiệm: 20 câu trắc nghiệm (làm trong thời gian 30 phút) Phần tự luận (làm trong thời gian 60 phút) gồm 3 phần:

Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh;

Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic: học sinh làm bài bằng tiếng Việt;

Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Các trường tổ chức khảo sát: Bài khảo sát năng lực: 90 phút, gồm 2 phần:

Phần trắc nghiệm: 20 câu trắc nghiệm (làm trong thời gian 30 phút); Phần tự luận (làm trong thời gian 60 phút) gồm 3 phần:

Khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh. Đây là phần khác với bài khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, khi không có phần nghe hiểu.

Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic: học sinh làm bài bằng tiếng Việt;

Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Sở GD-ĐT thông tin, để đăng ký khảo sát tuyển sinh, phụ huynh học sinh thực hiện theo trình tự sau:

Liên hệ trực tiếp với trường có nguyện vọng đăng ký để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết về điều kiện, thủ tục dự khảo sát và hồ sơ minh chứng cần nộp.

Truy cập Cổng tuyển sinh đầu cấp TP.HCM tại địa chỉ: https://www.tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để thực hiện đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ lớp 6 theo hướng dẫn của nhà trường.



