Tuyển sinh đầu cấp TP.HCM: Trường THCS Vân Đồn tuyển lớp 6 toàn TP

Theo đó, trong kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của phường Xóm Chiếu, TP.HCM, nêu rõ hiện có 5 trường mầm non công lập, 2 trường mầm non tư thục, 2 nhóm, lớp độc lập tư thục, 6 trường tiểu học công lập, 2 trường tiểu học tư thục, 3 trường THCS công lập. Các trường học trên địa bàn phường Xóm Chiếu trong năm học 2026-2027 đủ khả năng tiếp nhận 100% trẻ trong độ tuổi và thực hiện được 100% lớp học 2 buổi/ngày.

Phụ huynh thực hiện đăng ký tuyển sinh hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ duy nhất là trang tuyển sinh của Thành phố (https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn). Sử dụng mã định danh cá nhân của học sinh làm chìa khóa truy cập, đảm bảo dữ liệu phục vụ xét tuyển được trích xuất chính xác 100% từ hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố.

Việc phân bổ chỗ học được xây dựng linh hoạt dựa trên sự phối hợp giữa Sở GD-ĐT và UBND phường, căn cứ vào 3 yếu tố: mạng lưới trường lớp tại địa phương và vùng giáp ranh, quy mô trẻ trong độ tuổi và khoảng cách thực tế. Đặc biệt, hệ thống bản đồ số được ứng dụng để xác định chính xác quãng đường từ nơi cư trú đến trường học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được học gần nhà. Đối với các khu vực giáp ranh, phường sẽ phối hợp chặt chẽ để điều tiết phương án tuyển sinh phù hợp theo hướng dẫn của Sở.

Đối tượng và thứ tự xét tuyển ưu tiên:

Đối tượng ưu tiên 1: bao gồm những trẻ em cư trú tại địa bàn đúng độ tuổi quy định (đối với lớp 1) hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn (đối với lớp 6); nhóm này cũng bao gồm các học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù tại các trường được tổ chức tuyển sinh theo địa bàn quận trong các năm học trước.

Đối tượng 2 là các trường hợp còn lại không thuộc nhóm 1. Thứ tự ưu tiên bao gồm: học sinh đã học mầm non/tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; hoặc học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến sau thời điểm đăng ký. Thứ tự ưu tiên này sẽ được Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp phường xem xét dựa trên các tiêu chí ưu tiên cụ thể và chỉ tiêu còn lại nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh.

Tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Vân Đồn

Hội đồng tuyển sinh của P.Xóm Chiếu sẽ xét tuyển lớp 6 trường này dựa trên kết quả học tập và các giấy tờ liên quan của học sinh (các loại giấy khen, các thành tích học sinh đạt được).

Chỉ tiêu xét tuyển:

2 lớp tiếng Anh tích hợp học sinh hoàn thành chương trình tiếng Anh tích hợp cấp tiểu học, trong đó có tiếp nhận số học sinh hoàn thành chương trình tiếng Anh tích hợp cấp tiểu học từ Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

6 lớp phổ thông: học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 tại các trường tiểu học tại TP.HCM.

Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:

Học sinh trong độ tuổi theo quy định (căn cứ theo giấy khai sinh)

Đã hoàn thành chương trình tiểu học tại TP, cuối năm học lớp 5 đạt danh hiệu "Học sinh xuất sắc" và tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 2 môn tiếng Việt và toán đạt từ 19 điểm trở lên.

Tiêu chí xét tuyển:

Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 của 2 môn tiếng Việt và toán + điểm khuyến khích.

Điểm khuyến khích là điểm cộng dựa trên thành tích cá nhân mỗi học sinh đạt được như sau: Học bạ lớp 3 và lớp 4 cuối mỗi năm học đạt danh hiệu học sinh xuất sắc được tính 1 điểm; Đạt giải khuyến khích trở lên ở các cuộc thi từ cấp thành phố trở lên thuộc các lĩnh vực: thể dục - thể thao, âm nhạc, mỹ thuật, văn học, toán, tin học, tiếng Anh, khoa học…. trong bậc học tiểu học. (Giải nhất: 2 điểm; Giải nhì: 1,5 điểm; Giải ba: 1 điểm; Giải khuyến khích: 0,5 điểm).

Lưu ý: Thành tích tất cả các cuộc thi đều phải do Bộ hoặc Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức và có giấy chứng nhận (hoặc các tài liệu minh chứng thành tích) của Bộ hoặc Sở.

Đối với các môn thể thao thi đấu đồng đội, chỉ xét thành tích huy chương vàng cấp thành phố trở lên (1,0 điểm)

Trường hợp học sinh đạt nhiều giải thưởng, giấy khen, giấy chứng nhận cùng một lĩnh vực, nhà trường chỉ xét 1 thành tích cao nhất.

Căn cứ vào tổng điểm xét tuyển theo tiêu chí nêu trên, Hội đồng tuyển sinh của trường sẽ chọn từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp những học sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu, Hội đồng sẽ căn cứ thứ tự ưu tiên sau:

Trình độ ngoại ngữ tính từ cao xuống thấp theo các chứng chỉ sau:

Trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ A2 trở lên theo khung đánh giá châu Âu. Cụ thể là: Flyers (tối thiểu 10/15 khiên).

KET (Từ 120 điểm trở lên), TOEFL Primary step 2 (tối thiểu 4 huy hiệu cho mỗi kỹ năng).

Tổng điểm kiểm tra cuối năm các môn học: tiếng Việt, toán, ngoại ngữ, khoa học, lịch sử và địa lý (lớp 4 và lớp 5).

Học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 5 tại các trường tiểu học trên địa bàn phường Xóm Chiếu và các trường trên địa bàn phường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội (quận 4 cũ).

Thời gian tuyển sinh:

Từ ngày 27.5 đến 17 giờ ngày 7.6: Đăng ký tuyển sinh được thực hiện trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Từ ngày 8.6 đến 17 giờ ngày 15.6: Thực hiện xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh.

Từ ngày 16 đến ngày 23.6: Trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ nhập học và hướng dẫn phụ huynh xác nhận trực tuyến tại trang tuyển sinh thành phố.