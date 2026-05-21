Phường Sài Gòn (TP.HCM) tuyển sinh đầu cấp có chính sách ưu tiên

Tiết hoạt động của học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM)

Theo đó, công tác đăng ký tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2026 - 2027 sẽ thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ duy nhất là trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Nơi ở hiện tại của học sinh sẽ được xác định qua ứng dụng định danh điện tử VNeID và kết nối hệ thống bản đồ số (GIS) để xác định chính xác quãng đường từ nơi ở hiện tại của học sinh đến trường học nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được học gần nhà.

Lãnh đạo phường Sài Gòn cũng lưu ý, trong trường hợp dữ liệu trên VNeID chưa phản ánh đúng thực tế, Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp sẽ căn cứ hồ sơ và minh chứng hợp pháp để giải quyết. Học sinh đã học mầm non, tiểu học trên địa bàn, có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, đơn vị trú đóng trên địa bàn, có anh chị em ruột đang học các trường trên địa bàn hoặc cư trú tại các khu vực giáp ranh cũng được xem xét ưu tiên đảm bảo minh bạch, công bằng và tạo thuận lợi nhất cho học sinh.

Cụ thể, năm học 2026-2027, Trường mầm non Lê Thị Riêng, mầm non 30/4 và mầm non Hoa Lư sẽ tiếp nhận trẻ từ 18 tháng tuổi.

Hai Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hòa Bình, mỗi trường tuyển 7 lớp 1 với 245 học sinh cho chương trình đặc thù và chương trình đại trà. Chương trình tiếng Anh tích hợp được triển khai song song với chương trình đại trà và áp dụng cho tất cả học sinh trên địa bàn thành phố. Phụ huynh có thể đồng thời đăng ký tuyển sinh diện đại trà (theo phân bổ địa bàn) và tuyển sinh vào các trường có chương trình đặc thù (như tiếng Anh tích hợp, tăng cường ngoại ngữ) ngay trong cùng một thời điểm. Kết quả trúng tuyển chương trình tiếng Anh tích hợp sẽ được công bố trước chương trình đại trà.

Trường THCS Võ Trường Toản tuyển sinh 10 lớp 6 với 410 học sinh. Trường tổ chức các lớp chương trình đặc thù gồm: Tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh tích hợp, chương trình phổ thông Imersive (dạy và học các môn toán, khoa học bằng tiếng Anh), cùng các lớp tăng cường tiếng Trung và tiếng Nhật.

Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp phường Sài Gòn lưu ý phụ huynh học sinh, từ ngày 27.5 đến 17 giờ ngày 7.6, Cổng tuyển sinh của thành phố sẽ mở để đăng ký tuyển sinh. Kết quả tuyển sinh sẽ được công bố trước 17 giờ ngày 15.6 đối với chương trình đặc thù và trước 17 giờ ngày 20.7 đối với chương trình đại trà.

Lãnh đạo UBND phường Sài Gòn cho biết, phường đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi tuyển sinh được rà soát và được đến trường. Phường sẽ triển khai thông tin tuyển sinh bằng hình thức infographic để phụ huynh học sinh dễ dàng tiếp cận, nắm bắt các nội dung, cột mốc quan trọng để thực hiện đúng tiến độ.

Các thông tin về tuyển sinh đầu cấp được cập nhật và triển khai trên trang thông tin của phường, trưởng các khu phố tuyên truyền, phổ biến kịp thời cho người dân được biết, đảm bảo quyền lợi cho học sinh và đảm bảo công tác tuyển sinh trên địa bàn công bằng, minh bạch, tiện lợi, giảm thiểu thủ tục hành chính cho phụ huynh.