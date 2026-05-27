Giáo dục

Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM: Linh hoạt, không theo địa giới hành chính

Bích Thanh
27/05/2026 05:45 GMT+7

Hôm nay 27.5, TP.HCM chính thức bước vào giai đoạn tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 năm học 2026 - 2027 thống nhất các quy định cho cả ba khu vực theo chính quyền địa phương 2 cấp, không còn phòng GD-ĐT các quận, huyện.

CÔNG BẰNG VÀ THUẬN LỢI

Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh đầu cấp sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nên TP xây dựng khu vực tuyển sinh linh hoạt không còn gắn cứng với ranh giới phường/xã/quận/huyện như trước đây. Việc phân tuyến trường học sẽ không sử dụng khái niệm "nơi tạm trú" hay "thường trú" mà chỉ sử dụng thông tin "nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID làm căn cứ xác định khu vực tuyển sinh.

Phụ huynh học sinh (HS) ở 3 khu vực sẽ thực hiện đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ duy nhất: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, theo hình thức trực tuyến, từ lúc đăng ký đến khi xác nhận trúng tuyển đảm bảo theo đúng mô hình, nguồn dữ liệu tuyển sinh mà Sở GD-ĐT thống nhất với các đơn vị.

Phụ huynh nộp hồ sơ vào lớp 6 cho con năm học trước. Từ hôm nay, phụ huynh TP.HCM bắt đầu đăng ký tuyển sinh đầu cấp năm 2026

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, hướng dẫn cụ thể: Từ ngày 27.5 - 7.6, phụ huynh đăng ký tuyển sinh theo khu vực và đối tượng tuyển sinh. Phụ huynh truy cập cổng tuyển sinh, lựa chọn khu vực phường, xã để đăng ký và xác định chính xác đối tượng tuyển sinh là đối tượng 1 (có nơi ở hiện tại trên địa bàn) hoặc đối tượng 2.

Trong đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT lưu ý trường hợp thuộc đối tượng 2, phụ huynh cần xem kế hoạch tuyển sinh của địa phương, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng để cập nhật vào hệ thống trực tuyến. Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã chịu trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn quy trình thực hiện, đồng thời giải đáp các vướng mắc của phụ huynh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, công bằng và thuận lợi cho HS.

ĐẢM BẢO ĐỦ CHỖ HỌC

Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng công an các phường, xã/đặc khu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và ngành giáo dục trong công tác tuyển sinh đầu cấp. Trọng tâm là xác thực, đối chiếu thông tin cư trú của HS, phụ huynh, đảm bảo dữ liệu về nơi ở hiện tại trên ứng dụng VNeID đồng bộ với thực tế, hỗ trợ cập nhật kịp thời các trường hợp chưa chính xác. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai phạm trong việc điều chỉnh nơi ở phục vụ mục đích tuyển sinh. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế, gian lận trong công tác tuyển sinh...

Việc phân tuyến trường học đầu cấp năm nay sẽ không sử dụng khái niệm "nơi tạm trú" hay "thường trú" mà chỉ sử dụng thông tin "nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trong bối cảnh thực hiện tuyển sinh đầu cấp khi không còn phòng GD-ĐT như trước đây, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu các phường, xã/đặc khu đảm bảo đủ chỗ học cho toàn bộ HS đăng ký tuyển sinh tại địa phương, không phân chia theo địa giới hành chính cấp xã, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tuyển sinh.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với phường, xã giáp ranh để điều tiết HS, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cục bộ địa phương hoặc HS không có trường học sau khi đăng ký, phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT và công an trong xác thực dữ liệu.

Chính quyền phân công cụ thể trách nhiệm cho cán bộ địa phương, lãnh đạo và giáo viên tại các trường trên địa bàn, hỗ trợ đầy đủ, giải đáp thắc mắc tận tình cho HS và phụ huynh. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hướng dẫn không thống nhất hoặc hướng dẫn người dân di chuyển nhiều lần gây ra bức xúc trong dư luận.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng lưu ý các phường, xã ứng dụng bản đồ số hỗ trợ phân bổ HS theo nơi ở hiện tại, bảo đảm 100% HS trong độ tuổi đều có chỗ học.

"Theo dõi sát thông tin dư luận, phản hồi của người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Thiết lập đường dây nóng, công khai số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận phản ánh; chỉ đạo giải quyết kịp thời, đầy đủ các thắc mắc, kiến nghị của phụ huynh. Tuyệt đối không để phát sinh bức xúc, khiếu nại kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của HS và uy tín của địa phương, TP", người đứng đầu ngành GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh.

Mốc thời gian tuyển sinh đầu cấp

- Ngày 27.5 - 7.6: Phụ huynh HS đăng ký tuyển sinh theo khu vực và đối tượng tuyển sinh.

- Ngày 16 - 23.6: Các trường có loại hình đặc thù tổ chức hướng dẫn phụ huynh HS xác nhận trúng tuyển trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ nhập học trực tiếp.

- Ngày 24.6 - 10.7: Ban Chỉ đạo tuyển sinh các phường, xã tiếp nhận dữ liệu thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học tại các trường đặc thù từ Sở GD-ĐT để làm sạch dữ liệu tuyển sinh tại địa phương. Sau đó tổ chức phân bổ HS vào các cơ sở giáo dục theo kế hoạch tuyển sinh của địa phương.

- Ngày 11 - 20.7: Phụ huynh HS xác nhận trúng tuyển trực tuyến và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp.

Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM: Sở GD-ĐT công bố các giai đoạn quan trọng

Sở GD-ĐT TP.HCM công bố các giai đoạn về tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 và lưu ý về thời gian công bố kết quả tuyển sinh năm học 2026-2027, phụ huynh học sinh cần lưu ý.

