Bổ nhiệm hiệu trưởng 3 trường THPT mới thành lập tại TP.HCM

Ngày 22.5, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng 3 trường THPT mới thành lập và tuyển sinh từ năm học 2026-2027.

Theo đó, Sở GD-ĐT trao quyết định bổ nhiệm:

Ông Phạm Phương Bình, Phó phòng GDTX-GDNN và ĐH Sở GD-ĐT TP.HCM, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (P.Dĩ An).

Trường THPT Dĩ An được thành lập trên cơ sở cải tạo, chuyển đổi công năng từ Trường trung cấp nghề Dĩ An (thuộc tỉnh Bình Dương trước đây).

Ông Lương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Cần Thạnh (xã Cần Giờ), nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học-THCS-THPT Lê Thị Riêng (P.Thới An).

Trường tiểu học-THCS-THPT Lê Thị Riêng là trường phổ thông 3 cấp tiểu học, THCS, THPT trên cơ sở cải tạo, chuyển đổi công năng trụ sở UBND quận 12 (TP.HCM trước sáp nhập).

Bà Nguyễn Thị Túy Phượng, Hiệu phó Trường THPT Bà Điểm (xã Bà Điểm), nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Thoại Ngọc Hầu (P.Tân Phú).

Trường THPT Thoại Ngọc Hầu được thành lập trên cơ sở cải tạo, chuyển đổi công năng từ trụ sở UBND quận Tân Phú (TP.HCM trước sáp nhập).

Vào ngày 29.4 vừa qua, UBND TP.HCM phê duyệt thành lập 5 trường THPT và bắt đầu tuyển sinh cho năm học 2026-2027. Đó là các trường được thành lập tại P.Tân Phú, Thới An, Dĩ An, Phú Mỹ, Đông Hưng Thuận.



Như vậy, hôm nay, Sở GD-ĐT TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng đối với 3 trường THPT của P.Tân Phú, Thới An, Dĩ An. Hai trường còn lại sẽ được phân công hiệu trưởng trong thời gian tới.