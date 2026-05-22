Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bổ nhiệm hiệu trưởng 3 trường THPT mới thành lập tại TP.HCM

Bích Thanh
Bích Thanh
22/05/2026 13:40 GMT+7

Ngày 22.5 Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển hiệu trưởng 3 trường phổ thông mới thành lập, bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2026-2027.

Sở GD-ĐT TP.HCM bổ nhiệm hiệu trưởng 3 trường THPT mới thành lập - Ảnh 1.

Ba hiệu trưởng trường THPT mới thành lập nhận quyết định sáng nay, 22.5

ẢNH: P.H

Ngày 22.5, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng 3 trường THPT mới thành lập và tuyển sinh từ năm học 2026-2027.

Theo đó, Sở GD-ĐT trao quyết định bổ nhiệm:

  • Ông Phạm Phương Bình, Phó phòng GDTX-GDNN và ĐH Sở GD-ĐT TP.HCM, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (P.Dĩ An).

Trường THPT Dĩ An được thành lập trên cơ sở cải tạo, chuyển đổi công năng từ Trường trung cấp nghề Dĩ An (thuộc tỉnh Bình Dương trước đây).

  • Ông Lương Văn Minh,  Hiệu trưởng Trường THPT Cần Thạnh (xã Cần Giờ), nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học-THCS-THPT Lê Thị Riêng (P.Thới An).

Trường tiểu học-THCS-THPT Lê Thị Riêng là trường phổ thông 3 cấp tiểu học, THCS, THPT trên cơ sở cải tạo, chuyển đổi công năng trụ sở UBND quận 12 (TP.HCM trước sáp nhập).

  • Bà Nguyễn Thị Túy Phượng, Hiệu phó Trường THPT Bà Điểm (xã Bà Điểm), nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Thoại Ngọc Hầu (P.Tân Phú). 

Trường THPT Thoại Ngọc Hầu được thành lập trên cơ sở cải tạo, chuyển đổi công năng từ trụ sở UBND quận Tân Phú (TP.HCM trước sáp nhập).

Sở GD-ĐT TP.HCM bổ nhiệm hiệu trưởng 3 trường THPT mới thành lập - Ảnh 2.

Danh sách nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng ngày 22.5

ẢNH: BÍCH THANH

Vào ngày 29.4 vừa qua, UBND TP.HCM phê duyệt thành lập 5 trường THPT và bắt đầu tuyển sinh cho năm học 2026-2027. Đó là các trường được thành lập tại P.Tân Phú, Thới An, Dĩ An, Phú Mỹ, Đông Hưng Thuận.

Như vậy, hôm nay, Sở GD-ĐT TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng đối với 3 trường THPT của P.Tân Phú, Thới An, Dĩ An. Hai trường còn lại sẽ được phân công hiệu trưởng trong thời gian tới.

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TP.HCM bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, hiệu phó ở 3 khu vực

Sở GD-ĐT TP.HCM bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, hiệu phó ở 3 khu vực

Ngày 16.4, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông.

TP.HCM: Bổ nhiệm thêm 2 hiệu trưởng, hiệu phó trường phổ thông

Sở GD-ĐT TP.HCM bổ nhiệm hiệu trưởng nhiều trường THPT

Khám phá thêm chủ đề

hiệu trưởng quyết định hiệu trưởng bổ nhiệm hiệu trưởng Sở GD-ĐT TP.HCM trường mới thành lập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận