Giáo dục

Sở GD-ĐT TP.HCM bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, hiệu phó ở 3 khu vực

Bích Thanh
Bích Thanh
16/04/2026 17:11 GMT+7

Ngày 16.4, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó vào chiều nay

Ngày 16.4, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông.

Theo đó, Sở GD-ĐT trao quyết định điều động ông Võ Nguyễn Ngọc An, Phó chánh văn phòng Sở GD-ĐT, nhận nhiệm vụ Phó phòng kế hoạch tài chính.

Ông Trần Văn Thương, Phó phòng GDTX-GDNN Sở GD-ĐT, nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Bà Rịa (khu vực 3).

Ông Võ Thanh Tú, Hiệu phó Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2), nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Ơn (khu vực 2).

Ông Nguyễn Hữu Phúc An, giáo viên Trường THPT Ngô Quyền (khu vực 3), nhận chức vụ Hiệu phó Trường THPT Ngô Quyền.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm lại các vị trí quản lý của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường THPT Hùng Vương (khu vực 1), Trường THPT Trần Văn Giàu ( khu vực 1), Trường THPT Phước Long (khu vực 1)...

Trước đó, vào ngày 11.2, Sở GD-ĐT trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thảo, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (P.Tân Bình), nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình (P.Tân Sơn Nhì).

Bà Thái Thị Lan Anh, giáo viên Trường THPT Trường Chinh (P.Đông Hưng Thuận), nhận chức vụ Hiệu phó Trường THPT Lê Trọng Tấn (P.Tân Sơn Nhì).

 

