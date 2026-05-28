Từ ngôi trường 'phụ huynh không mặn mà' đến trường đạt chuẩn quốc gia

Học sinh Trường tiểu học Phan Văn Trị (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) trong buổi lễ công nhận đạt chuẩn quốc gia sáng nay ẢNH: T.L

Để đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, Trường tiểu học Phan Văn Trị (P.Cầu Ông Lãnh) đã thực hiện các chiến lược giáo dục, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hoạt động giáo dục, chương trình nhà trường… theo đúng quy định, tiêu chuẩn và do đoàn đánh giá ngoài của Sở GD-ĐT TP.HCM kết luận.

Riêng về công tác quản lý và chuyển đổi số, nhà trường đã triển khai hiệu quả chiến lược phát triển giai đoạn 2021–2025 với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, lấy chất lượng giáo dục làm trung tâm và chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Điểm nổi bật là việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy được triển khai đồng bộ: hệ thống học bạ số, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý thông tin học sinh trực tuyến, hơn 500 bài giảng số và học liệu điện tử được xây dựng, giúp kết nối giữa gia đình và nhà trường nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả.

Không chỉ quản lý bằng quy trình hiện đại, nhà trường còn xây dựng môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của tập thể sư phạm.

Về đội ngũ, 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy (ngoài cùng bên trái), Trưởng phòng giáo dục phổ thông Sở GD-ĐT TP.HCM, trao bằng công nhận trường chuẩn quốc gia và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho ban giám hiệu nhà trường ẢNH: T.L

Về cơ sở vật chất và môi trường học tập, theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, từ một trường tiểu học trước đây luôn trong tình trạng "phụ huynh học sinh không mặn mà" nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, diện mạo nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại với môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn và thân thiện.

Đến nay, các phòng chức năng như STEM, Robotics, tin học, nghệ thuật, thư viện hiện đại, phòng đa năng… được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện để học sinh học tập, trải nghiệm và phát triển toàn diện.

Ông Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan văn Trị, cho biết từ năm học 2026–2027, Trường Phan Văn Trị sẽ từng bước triển khai đề án xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế và tuyển sinh phi địa giới hành chính, không giới hạn bởi ranh giới phường/xã.

Trong giai đoạn 2026–2030, nhà trường tập trung vào 3 định hướng chiến lược: Đẩy mạnh mô hình giáo dục tiên tiến và hội nhập quốc tế theo hình thức cuốn chiếu bắt đầu từ khối lớp 1 vào năm học 2026-2027. Phấn đấu nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên và đảm bảo ít nhất 50% học sinh đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh và tin học quốc tế vào năm 2029. Đầu tư mạnh cho hạ tầng số, xây dựng phòng học thông minh, học liệu số và môi trường học tập hiện đại.