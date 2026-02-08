34 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM đạt kiểm định chất lượng gồm trường nào?

106 ngành nghề đạt chuẩn kiểm định, 8 ngành đạt chuẩn quốc tế

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, thống kê đến cuối năm 2025, công tác theo dõi, đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM được triển khai tại 130 cơ sở, gồm 61 trường cao đẳng và 69 trường trung cấp (không tính phân hiệu và địa điểm đào tạo).

Kết quả, có 34/130 đơn vị đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tương đương 26,15%. Đồng thời, 106 ngành, nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình. Theo đó, Trường cao đẳng Viễn Đông có 25 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trong năm 2025, nhiều nhất trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM; xếp thứ hai là Trường cao đẳng Công thương TP.HCM với 8 chương trình đạt chuẩn.

Xét theo từng bậc học, khối cao đẳng ghi nhận tỷ lệ khả quan hơn. Cụ thể, 23/61 trường cao đẳng (chiếm 37,7%) đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 7 trường tư thục. Số ngành, nghề đạt chuẩn kiểm định chương trình lên tới 85 ngành. Ở khối trung cấp, có 11/69 trường (chiếm 15,94%) đạt chuẩn cơ sở, bao gồm 2 đơn vị tư thục; 21 ngành, nghề đạt chuẩn kiểm định chương trình.

Đáng chú ý, kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế đã bắt đầu tạo dấu ấn. Tính đến cuối năm 2025, TP.HCM có 1 trường cao đẳng tư thục là Trường cao đẳng Quốc tế Kent, được Tổ chức NCFE (Vương quốc Anh) công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trường cao đẳng Viễn Đông có 25 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, nhiều nhất trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM ẢNH: V.Đ

Ở cấp độ chương trình đào tạo, 8 ngành thuộc 2 trường cao đẳng được các tổ chức kiểm định quốc tế công nhận. Cụ thể, Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng có 4 ngành đạt chuẩn ABET (Mỹ) gồm: công nghệ kỹ thuật ô tô; công nghệ kỹ thuật điện – điện tử; công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ kỹ thuật nhiệt. Trong khi đó, Trường cao đẳng Quốc tế Kent có 4 ngành được NCFE công nhận, gồm: truyền thông đa phương tiện; quản trị kinh doanh; quản trị nhà hàng; thương mại điện tử.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT, kết quả này cho thấy chất lượng giáo dục nghề nghiệp của thành phố đang từng bước tiệm cận chuẩn quốc tế. Nhân lực tốt nghiệp từ các chương trình đạt kiểm định quốc tế được đánh giá có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề để cạnh tranh trong khu vực ASEAN cũng như thị trường lao động toàn cầu.

Sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng trong một ngày hội việc làm. Trường có 4 ngành đạt chuẩn ABET (Mỹ) ảnh: Mỷ Quyên

Đặc biệt, việc có 2 trường cao đẳng đạt chuẩn kiểm định bởi các tổ chức quốc tế thuộc nhóm G20 (Anh và Mỹ) còn góp phần thực hiện mục tiêu trong Quyết định 2239/QĐ-TTg về chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2045. Điều này cho thấy kiểm định không chỉ là câu chuyện nội bộ của từng trường, mà còn gắn với chiến lược nguồn nhân lực quốc gia.

Danh sách các đơn vị đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (cập nhật đến 14.1.2026) ẢNH: YẾN THI

Tỷ lệ đạt chuẩn còn thấp

Dù có chuyển biến tích cực, bức tranh tổng thể vẫn bộc lộ khoảng cách đáng kể giữa yêu cầu và thực tế. Việc chỉ 34/130 đơn vị (26,15%) đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho thấy phần lớn cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn vẫn chưa "về đích" trong hành trình chuẩn hóa chất lượng.

Theo Sở GD-ĐT, so với những năm trước, công tác kiểm định đã được cải thiện khi ngày càng nhiều đơn vị tư thục tham gia và đạt chuẩn. Tuy nhiên, tỷ lệ đạt chuẩn còn thấp phần nào phản ánh việc một số cơ sở chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của kiểm định chất lượng.

Thực tế, kiểm định chất lượng không chỉ tác động đến hình ảnh nhà trường, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người học và doanh nghiệp. Trong bối cảnh tuyển dụng ngày càng chú trọng chuẩn đầu ra và kỹ năng thực hành, chương trình được kiểm định giúp người học có lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Với doanh nghiệp, đây là cơ sở để tin tưởng vào chất lượng nguồn nhân lực.

Một trong những nội dung trọng tâm trong năm 2026 là triển khai kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trong đó quan tâm thực hiện việc kiểm định theo các chuẩn quốc tế, khu vực ASEAN do các tổ chức quốc tế thực hiện.

Điều này đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải chủ động đầu tư vào đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, cập nhật chương trình, tăng cường liên kết doanh nghiệp và xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ.