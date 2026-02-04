Những lĩnh vực nghề 'hút' thí sinh nhất năm 2025

Tính đến cuối năm 2025, tổng quy mô đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP.HCM đạt 198.507 người học, trong đó, nữ là 51.366 người (25,88%). Trình độ cao đẳng giữ tỷ lệ lớn nhất với 96.515 người (48,62%), tiếp đến là trung cấp 49.615 người (24,99%), sơ cấp 21.779 người (10,97%) và đào tạo thường xuyên 30.598 người (15,41%).

Riêng trong công tác tuyển sinh năm 2025, toàn thành phố tuyển mới 109.583 người học (trong đó 31.885 là nữ, chiếm 29,1%) cho thấy sức hút của hệ GDNN ngày càng tăng trong bối cảnh thị trường lao động cần nhân lực có kỹ năng thực hành cao.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng tỷ lệ nữ trong tuyển sinh mới đạt 29,1%, góp phần thực hiện chủ trương nâng cao sự tham gia của nữ giới trong GDNN theo định hướng của trung ương.

Lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ dẫn đầu

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm 2025, số lượng người theo học ở các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ là 62.069 người (chiếm 56,64% trong tổng số). Theo đánh giá của Sở GD-ĐT, nhân lực đang đào tạo trình độ cao đẳng chiếm tỷ trọng cao (48,62%) trong tổng quy mô đào tạo và tỷ trọng người học đạt 56,64% trong tổng số tuyển mới ở các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ.

Các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ bao gồm: công nghệ thông tin – truyền thông, cơ khí – ô tô, cơ điện tử - tự động hóa, logistics, xây dựng, nông nghiệp, dầu khí.

Cụ thể, theo báo cáo, logistics là lĩnh vực có số lượng tuyển sinh cao nhất toàn hệ thống với 23.317 người học, chiếm hơn 21% tổng số tuyển mới. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là phần lớn người học tập trung ở trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên (22.951 người), trong khi cao đẳng và trung cấp chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Đứng thứ hai là nhóm ngành kế toán – tài chính – ngân hàng – quản trị doanh nghiệp với 19.886 người học. Phần lớn người học ở trình độ cao đẳng (11.634 người), phản ánh xu hướng chuẩn hóa kỹ năng quản trị, tài chính trong doanh nghiệp.

Tiếp đến là nhóm ngành cơ khí – ô tô tuyển được 16.040 người, trong đó cao đẳng và trung cấp chiếm tỷ trọng lớn (lần lượt là 8.058 và 4.359 người), cho thấy nhu cầu ổn định về nhân lực sản xuất, bảo trì, sửa chữa.

Cơ điện tử – tự động hóa tuyển được 11.084 người, thể hiện xu hướng chuyển dịch sang sản xuất thông minh, tự động hóa nhà máy.

Lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông tuyển được 9.199 người, xếp thứ 5. Trong đó, cao đẳng vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất với 5.112 người học.

Năm 2025, số lượng người theo học ở các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ là 62.069 người (chiếm 56,64% trong tổng số) ẢNH: YẾN THI

8 lĩnh vực trọng tâm phát triển nguồn nhân lực GDNN

Trong năm 2025, lĩnh vực du lịch tuyển được 8.449 người học; nhóm ngành chăm sóc sức khỏe tuyển được 5.743 người, trong đó nữ chiếm đa số (3.611 người), phản ánh nhu cầu nhân lực điều dưỡng, chăm sóc cộng đồng, y tế cơ sở... ngày càng tăng trong bối cảnh dân số già hóa.

Các ngành mang tính sáng tạo và dịch vụ cá nhân cũng nổi lên như văn hóa – nghệ thuật – mỹ thuật với 5.004 người, ngôn ngữ – xã hội học với 4.520 người, hay dịch vụ thẩm mỹ với 3.759 người (nữ chiếm phần lớn với 3.380 người).

Ở chiều ngược lại, một số lĩnh vực có quy mô tuyển sinh rất thấp như đào tạo giáo viên khi trong năm chỉ tuyển được 21 người, thư viện – hành chính – văn thư tuyển được 45 người, luật – dịch vụ pháp lý tuyển được 57 người. Điều này cho thấy hệ GDNN đang tập trung vào nhóm nghề thực hành, kỹ thuật, dịch vụ trực tiếp, thay vì các ngành đòi hỏi đào tạo học thuật dài hạn.

Kết quả tốt nghiệp cũng cho thấy xu hướng tương đồng. Đến cuối năm 2025, có 85.201 người tốt nghiệp, trong đó nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ chiếm 56,21%. Tỷ lệ tốt nghiệp bậc cao đẳng là 33.396 người (chiếm 39,2%), trung cấp là 16.874 người (chiếm 19,8%), sơ cấp là 24.460 người (chiếm 28,71%) và đào tạo thường xuyên là 10.471 người (chiếm 12,29%).

Năm 2026, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo tối thiểu 28% quy mô tuyển sinh mới, đồng thời ít nhất 20% người học ở trình độ cao đẳng – một bước đi nhằm củng cố nền tảng nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho thành phố.

Cũng theo Sở GD-ĐT, 8 lĩnh vực trọng tâm phát triển nguồn nhân lực GDNN gồm: công nghệ thông tin - truyền thông, cơ khí - ô tô; cơ điện tử - tự động hóa; kế toán - tài chính - ngân hàng - quản trị doanh nghiệp; logistics; chăm sóc sức khỏe; du lịch; xây dựng - môi trường - đô thị.