Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn thúc tiến độ trường nội trú vùng biên giới Đà Nẵng

Ngày 29.5, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT, UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra tiến độ xây dựng Trường phổ thông liên cấp tiểu học - THCS Hùng Sơn (thuộc xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) và làm việc với chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công dự án.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ GD-ĐT. Về phía thành phố Đà Nẵng có ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT; đại diện chính quyền xã Hùng Sơn.





Trường phổ thông liên cấp tiểu học - THCS Hùng Sơn là công trình có quy mô lớn nhất trong 6 trường nội trú đang được xây dựng tại thành phố Đà Nẵng ẢNH: KHANG NINH

Tại buổi làm việc, đại diện địa phương và các đơn vị thi công báo cáo chi tiết tiến độ triển khai dự án; đồng thời thông tin về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và phương án bố trí đội ngũ giáo viên nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất để trường đi vào hoạt động đúng kế hoạch.

Dự án Trường phổ thông liên cấp tiểu học - THCS Hùng Sơn là một trong những công trình trọng điểm thuộc chương trình xây dựng trường nội trú biên giới của thành phố Đà Nẵng, tổng mức đầu tư 210 tỉ đồng. Công trình được xây dựng trên diện tích 4,6 ha, tổng diện tích sàn khoảng 25.000 m², gồm 11 khối nhà, trong đó có 10 khối xây mới hoàn toàn và 1 hạng mục cải tạo.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án đang bước vào giai đoạn nước rút với mục tiêu hoàn thành cơ bản vào giữa tháng 8. Khi đưa vào sử dụng, trường được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.300 học sinh vùng biên giới.

Kiểm tra tiến độ công trình, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn (thứ 2 từ phải sang) đề nghị các đơn vị khắc phục khó khăn về thời tiết để kịp hoàn thành dự án ẢNH: KHANG NINH

Đoàn công tác Bộ GD-ĐT, UBND thành phố Đà Nẵng tặng quà Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng (đơn vị thi công công trình) ẢNH: KHANG NINH

Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp và thời tiết khắc nghiệt. Mưa thường xuất hiện từ đầu giờ chiều và kéo dài liên tục khiến các đơn vị phải điều chỉnh lịch làm việc, tăng cường thi công từ sáng sớm và xuyên đêm để bù tiến độ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các lực lượng tham gia xây dựng công trình, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng các đơn vị đồng hành.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trao quà, động viên học sinh xã Hùng Sơn có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt ẢNH: KHANG NINH

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, mô hình trường nội trú vùng biên là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm chăm lo giáo dục cho học sinh vùng khó khăn. Bộ trưởng đề nghị đơn vị thi công tiếp tục khắc phục khó khăn về thời tiết, địa hình để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành và bàn giao công trình đúng kế hoạch.

"Bên cạnh yếu tố an toàn thi công, cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng cơ sở vật chất và hệ thống trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý.

Đoàn công tác Bộ GD-ĐT, UBND thành phố Đà Nẵng trao quà cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập ẢNH: KHANG NINH

Đồng thời, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị ngành giáo dục địa phương chủ động rà soát, xây dựng phương án tuyển dụng, bố trí đầy đủ giáo viên và nhân viên để bảo đảm nhà trường vận hành ổn định ngay khi đi vào hoạt động. Trong đó, cần ưu tiên chăm lo toàn diện nơi học tập, sinh hoạt, ăn ở cho học sinh và giáo viên để tạo điều kiện "bám trường, bám bản", nâng cao hiệu quả giáo dục vùng cao.

Dự kiến đến ngày 13.8, công trình sẽ hoàn thành cơ bản để nhà trường tiếp nhận mặt bằng và triển khai các thủ tục chuẩn bị cho năm học mới.

Dịp này, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hùng Sơn và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tr'Hy (thành phố Đà Nẵng).

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trao quà lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tr’Hy (thành phố Đà Nẵng) ẢNH: KHANG NINH