Giáo dục

Quân khu 5 bàn phương án tăng tốc xây trường học vùng biên giới

Huy Đạt
19/05/2026 18:42 GMT+7

Quân khu 5 dự kiến huy động lực lượng hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng 22 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, nhằm kịp đưa vào tuyển sinh trong năm học 2026 - 2027.

Ngày 19.5, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, chủ trì hội nghị nghe các cơ quan báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu hỗ trợ, tiến độ triển khai xây dựng trường học nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn quân khu. Tham dự hội nghị có thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm lo phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, hiện nay trên địa bàn Quân khu 5 đang triển khai xây dựng 22 trường nội trú liên cấp. Các công trình được đầu tư đồng bộ với nhiều hạng mục như khối nhà hiệu bộ, thư viện, phòng học tiểu học và THCS, phòng học bộ môn, nhà đa năng, bể bơi, nhà bếp, nhà ăn, khu nội trú và các công trình giáo dục thể chất.

Để bảo đảm các trường kịp tuyển sinh trong năm học 2026 - 2027, các địa phương đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Để bảo đảm các trường học kịp khai giảng trong năm học 2026 - 2027, các địa phương cho biết cần sự hỗ trợ nhân lực từ các đơn vị quân đội

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng, nhất là việc vận chuyển vật liệu đến khu vực xa trung tâm, điều kiện giao thông khó khăn; phương án tổ chức lực lượng hỗ trợ thi công phù hợp với thực tế từng địa bàn.

Kết luận hội nghị, trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh khu vực biên giới đất liền vẫn còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng giáo dục thiếu thốn, tỷ lệ học sinh bỏ học ở một số nơi còn cao.

Theo Tư lệnh Quân khu 5, việc xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới là chủ trương có ý nghĩa chiến lược, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu thành lập Ban chỉ đạo để theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng trường học; đồng thời giao các cơ quan chức năng phối hợp tham mưu Bộ Quốc phòng về phương án sử dụng lực lượng vũ trang địa phương, các đơn vị thuộc Quân khu 5 và đơn vị của Bộ quốc phòng đứng chân trên địa bàn tham gia hỗ trợ thi công, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, hiệu quả và an toàn.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết thêm sẽ báo cáo cấp trên, đề xuất cụ thể để huy động thêm phương tiện và lực lượng hỗ trợ đưa các công trình trường học vùng biên giới về đích kịp trước năm học mới.

