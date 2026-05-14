Đà Nẵng: Không để thí sinh bỏ thi tốt nghiệp THPT vì khó khăn kinh tế, đi lại

Ngày 14.5, theo thông tin từ UBND thành phố Đà Nẵng, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thành phố Đà Nẵng, vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 - 12.6 (ngày 13.6 dự phòng). UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, đúng quy chế và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Đà Nẵng yêu cầu bảo đảm điều kiện ăn, ở, đi lại để không thí sinh nào phải bỏ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vì khó khăn ẢNH: HUY ĐẠT

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, toàn thành phố sẽ tổ chức 1 hội đồng thi dành cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi tại địa phương. Dự kiến bố trí 99 điểm thi tại các trường THPT, THCS và cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu tổ chức thi. Các điểm thi phải hoàn thành cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ kỳ thi chậm nhất ngày 6.6.

Ban coi thi làm việc từ ngày 6 - 13.6; họp lãnh đạo, thư ký các điểm thi vào ngày 9.6. Công tác chấm thi dự kiến diễn ra từ ngày 16 - 25.6 tại Trường THPT Phan Châu Trinh.

Theo kế hoạch, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng hoàn thành duyệt kết quả thi, báo cáo và nộp dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT chậm nhất vào 15 giờ ngày 28.6. Kết quả thi sẽ được công bố lúc 8 giờ ngày 1.7; việc xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 3.7.

Thành phố Đà Nẵng huy động nhiều lực lượng hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu công tác tổ chức kỳ thi phải được chuẩn bị chu đáo, triển khai đồng bộ, phân công rõ trách nhiệm; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, an ninh, an toàn và chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm tổ chức các khâu của kỳ thi theo đúng quy chế; phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, an ninh, an toàn và phòng chống dịch bệnh.

Công an thành phố Đà Nẵng được giao chủ trì xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; bảo mật đề thi, vận chuyển đề và bài thi; phòng chống gian lận bằng công nghệ cao, thi hộ; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi.

Công an thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Ngoài ra, Sở Y tế phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; bố trí nhân lực, thuốc men và phương tiện y tế sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong các tình huống phát sinh. Thành đoàn Đà Nẵng tiếp tục triển khai các chương trình "Sinh viên tình nguyện", "Tiếp sức mùa thi", hỗ trợ thí sinh và bảo đảm trật tự, an toàn tại các điểm thi.

Đặc biệt, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ làm công tác thi, thí sinh và người thân; không để thí sinh nào phải bỏ thi do khó khăn về kinh tế hoặc đi lại.